Демонизация политического

Большинство людей, хоть сколь-нибудь погружённых в дискурс оппозиционной российской политики, хорошо понимают, что главная проблема российского общества (если мы в принципе допускаем, что у нас есть общество) состоит не в том, что у населения в массе своей существуют какие-то деструктивные установки или даже интенции, а в том, что наши соотечественники крайне конформны, то есть, проще говоря, вообще не имеют не только установок, а даже привычки обдумывать политические события и составлять о них собственное мнение.

В российской культуре, действительно, крайне укоренено мнение о том, что политика и всё, чего она касается – дело непременно грязное и недостойное простого порядочного человека, который хочет жить честной обывательской жизнью.

Если попробовать взглянуть со стороны, такие идеи кажутся контринтуитивными – на протяжении всего цивилизационного процесса массы бились за то, чтобы быть допущенными до управления государством хоть в каком-либо виде. И трудно утверждать, что за века они не добились в этом никакого успеха. Поэтому так странно смотреть на то, как даже те механизмы влияния, которые оказались в руках трудящихся, намеренно отвергаются и презираются. Общество будто бы само захлопывает периодически возникающее перед ним окно возможностей.

В этом тексте мне бы хотелось поставить сам вопрос о причинах явления и, возможно, пригласить к обсуждению более опытных в этих темах товарищей, если, конечно, они того пожелают.

Особенности исторического развития

Очевидно, когда мы хотим осмыслить причины какого-либо явления, нам нужно принять во внимание предшествующие события. А реальность этих событий такова, что российское общество ещё не было достаточно надолго поставлено в такие условия, в которых самоорганизация была бы единственным приемлемым способом дальнейшего существования.

Это, мне кажется, маленькая, но весьма значительная часть исторического процесса – её непонимание может повлечь за собой различные неверные и весьма опасные выводы. Дело в том, что привычка к организации и вообще к политическому действию, которые составляют суть всякого здорового общества, – это горькая пилюля, а отнюдь не детерминированная менталитетом черта какого-то народа. Обычно, как было сказано, чувства общности и солидарности формировались у населения тогда, когда они явно становились единственным возможным источником безопасности и свободы, понимаемой хотя бы как “не-рабство”, поскольку, как убедительно объяснял Эрих Фромм, для множества людей подчинение выглядит привлекательней самостоятельности.

Это хорошо видно на примере Швейцарии, которая на рубеже позднего Средневековья была беднейшим регионом, расположенным между хищными соседями, Нидерландов, боровшихся за независимость от Испании, итальянских городов-государств и вообще в той или иной мере всех сплочённых и демократических обществ.

Если применить подобные рассуждения к истории России, нетрудно понять одну из причин современного положения в ней.

Советский Союз, при всех своих бесспорных достижениях, был авторитарным но, в отличие от нынешней России, ещё и эффективным во многих отношениях государством, вселяющим в значительную часть населения социальный оптимизм, что в совокупности едва ли серьёзно способствует развитию самоорганизации.

Из более-менее ясной картины заметно выделяется одна деталь – 90-е. По какой причине события этого десятилетия не стали для России драйвером демократизации и развития гражданственности, а наоборот заложили основу для современного авторитаризма – интересный вопрос, однако явно выходящий за границы данного текста и тем более моей компетенции.

Суррогат

В демонизации политического значительную роль играют и целенаправленные (а может быть и полуосознанные, интуитивные) действия российских властей. Сфера политики представляется гражданам как бессмысленная клоунада, ни к чему не ведущая и праздная болтовня. Её символом, без сомнения, стал покойный В. В. Жириновский, поведение которого вселяло отвращение к политической жизни уже не одному поколению граждан.

Российский авторитаризм во многом зиждется на иллюзии отсутствия альтернативы: государственная пропаганда имплицитно внушает, будто демократические процедуры – это всегда фарс, а устойчивое развитие возможно только при отсутствии какой бы то ни было ротации во власти (что само по себе — очевиднейший абсурд, поскольку отрицает основы современной и даже нововременной и отчасти античной общественной мысли).

Фрустрация

При анализе установок, которые выливаются на граждан из провластно настроенных СМИ, нужно, конечно, обращать внимание не только на явное содержание, но и на те мысли, которые внушаются как бы подспудно, подаются в несколько сыром виде. Воспринимающему информацию нужно самому сделать только маленький логический шажочек, чтобы дойти до весьма удобных для властей выводов. Такой способ внушения опасен тем, что выводы искренне воспринимаются человеком как “свои собственные” и никем не навязанные.

Речь идёт, в первую очередь, о выученной беспомощности и создании иллюзии того, что любая оппозиционная деятельность заведомо обречена.

Этот метод отнюдь не нов – ещё царская цензура переписывала детали в публикациях и литературных произведениях так, чтобы изменить настроение текста с революционного на верноподданнический, а то и на откровенно фрустрирующий.

В современном нам обществе эта тенденция выражается в замалчивании не просто протестной, а вообще любой активности граждан, которая не была поручена им “сверху”, а возникла естественно в результате низовой организации. Неодобрительный взгляд в сторону любого спонтанного действия, даже выражающего лояльность режиму – характерная черта многих авторитарных государств.

Часть такой пропаганды нацелена на людей, уже имеющих оппозиционные взгляды той или иной степени осознанности: когда СМИ рисуют картину полного консенсуса руководителей и народа, когда выставляют инакомыслящих маргиналами и ничтожным меньшинством – они воздействуют в первую очередь на такую часть аудитории.

Российскому государственному аппарату явно хочется представить себя гоббсовским Левиафаном (как и философ, они не видят в централизации власти и в абсолютизме ничего дурного), но получается ли у него быть таковым на самом деле – спорный вопрос, на который я всё же склонен отвечать отрицательно.

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Подводя итог, хотел бы отметить, что предложенный мной список причин нынешнего положения дел не являются ни исчерпывающим, ни даже хоть сколь-нибудь устойчивым – реальность вокруг нас меняется с такой ужасающей быстротой и в таком направлении, что, как многие уже заметили, буквально принуждает общество к тому, чтобы наконец проснуться и овладеть самим собой.

Егор Семенов