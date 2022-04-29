Задачи для устойчивого социализма

(Данный текст продолжает дискуссию начатую в статье «Почему нет массового движения?»)

Советский опыт заставляет нас задуматься о решении нескольких задач, ответы на которые мы так и не получили в прошлом. Создать условия для того что бы социалистическое общество не порождало перерожденцев и паразитов так как это случилось в СССР и других странах советского лагеря. Создать условия, при которых социалистическое общество в подавляющем большинстве формирует из граждан социалистов, а не мещан-индивидуалистов. И наконец, создать условия, когда при отсутствии конкуренции между людьми за блага не терялась бы мотивация к труду, развитию и прогрессу не только ради себя, но и всего общества.

Отсутствие знания о том, как решить эти задачи и решаемы ли они вовсе, когда-то останавливало меня от присоединения к социалистическому движению, и сейчас останавливает многих интеллектуалов способных думать на два шага вперёд. Надеюсь мне удастся развеять их сомнения и показать, что создать стабильно развивающийся социализм с общественной собственностью на средства производства возможно.

Вопрос рассмотрим через призму теории игры или по-другому устойчивых стратегий социального поведения. ( Т.е. мы ищем условия, при которых социалистическое поведение было бы «Равновесием по Нэшу» или по другому Эволюционно Стабильной Стратегией, ли по другому ищем условия при которых бы не идеология, пропаганда и репрессивная машина решала бы основные задачи, а инструменты накапливающего отбора)

Почему именно через призму этих теорий? Всё просто, социализм может быть устойчивым только если общество своими объективными условиями стимулирует формирование социалистического сознания и поведения, а также поддерживает его у подавляющего большинства, не только на уровне обычных граждан, но и среди власти и интеллектуальной элиты общества.

Как мы знаем с этой задачей пока не справились ещё не одно государство, будь то Ликурговская Спарта или более близкий к нам СССР.

Так что в этой работе мы будем разбираться в вопросе, можно ли создать условия, при которых «социалистическое поведение»* станет самым выгодным поведением в обществе, что не даст появляться и уж тем более доминировать другим стратегиям поведения способным привести к разрушению этого самого общества изнутри.

* «социалистическое поведение» – это коллективная стратегия поведения, при которой индивидуум закрывает собственные базовые потребности и достигает своих целей путём работы на общее благо! Так за счёт кооперации и синергетического эффекта каждый член социалистического общества получает в среднем гораздо больше, нежели он смог бы достичь при индивидуальной работе и конкуренции с другими членами общества. Такая стратегия поведения свойственна многим архаичным обществам, живущим малыми близкородственными группами и является самой естественной и комфортной для человеческой психики. Но в сообществах насчитывающих тысячи, миллионы людей она перестаёт работать, поскольку провоцирует появление массы паразитов, разрушающих не только экономику этого сообщества, но и дух сотрудничества.

И так начнём! Устойчивая стратегия социального поведения (далее УССП) это стратегия поведения которая, будучи принята достаточно большим числом членов общества, не может быть вытеснена изнутри никакой другой стратегией.

Примечание автора: Мне пришлось отказаться от термина ЭСС и заменить его УССП хотя по сути подразумевается тоже самое, просто термин «эволюция» и связанный с ним «ЭСС» многих собьёт с толку и просто запутает)

Т.е. общество где большинство приняли такую стратегию поведения, защищает само себя и от перерожденцев, и от внутреннего разложения без тотальной репрессивной машины и засилья пропаганды.

Нам осталось понять возможно ли это!

Примечание автора: если вам и так как дважды два понятно, что рыночная конкуренция с её механизмами не справедливого распределения порождает социальных паразитов и в конечном итоге ведёт к большой войне, то смело пропускайте первую часть и переходите ко второй!

Первая часть. Модель развала коллективистских обществ

СССР далеко не первое коллективистское общество, которое разложилось изнутри, некоторые могут и не знать, но примерно 25 000 лет назад таковыми были почти все общества на планете земля и их были тысячи, да и после их было не мало. Из понимания причин разложения подобных обществ, мы сможем хоты грубыми мазками определить основные принципы их строительства и то как сделать их устойчивыми.

Представим «сферический муравейник в вакууме*», как супер упрощённую модель социалистического общества. У каждого мураша своя воля не каких тебе инстинктов, все мураши трудятся по способностям, и каждый муравьишка берёт из общих кладовых по потребностям. Все дружно работают на общее благо, кормёжки завались, армия мурашей всех сильней, букашки индивидуалисты-рыночники во круге дрожат от страха, молодым дорогу, старикам почёт, муравейник растёт и процветает.

Примечание автора: * Само критика и отсылка к известному анекдоту высмеивающим упрощённые модели, оторванные от реальности. Но решать задачи мы будем позже, а сейчас главное понять механизмы.

Большинство членов этого муравейника реализуют социалистическую модель поведения (в дальнейшем модель «социалист»)

Теперь зададимся вопросом будет стратегия «социалист» стратегией УССП или нет?

Нет!

Потому что в таком обществе не просто выгодно жить, в таком обществе в двойне выгодно быть паразитом. Ешь, пьёшь, пользуешься защитой и общим домом, утром выходишь на работу со всеми, только вместо работы, ложишься под одуванчик и отдыхаешь, в общем ведёшь жизнь мураша-паразита (в дальнейшем стратегия «паразит»).

Пока другие мураши-социалисты трудятся, борются за общее благо, а некоторые даже гибнут на фронтах с букашками индивидуалистами т.е. затрачивают свои ресурсы, мураш-паразит не только не работает и живёт в безопасности он ещё и своим примером, своими мыслями, идеями, оправдывая своё поведение начинает разлагать общество мурашей. Называя себя особенным мурашом, которому требуется много лежать под одуванчиком и думать о благе всего муравейника, мол тоже важная работа, не смотрите на меня криво.

И вот некоторые мураши начинают копировать его модель поведения всё чаще используя модель «паразит», а поскольку паразиты реже гибнут, имеют больше времени и сил на трансляцию своих идей, количество мурашей использующих хоть иногда модель поведения «паразит» растёт, растёт и частота использования этой модели поведения, и соответственно частота проявлений стратегии «социалист» падает.

А как следствие:

– Начиная втягиваться в паразитическую деятельность сознание мурашей меняется с социалистического на конкурентно-паразитическое. (ниже мы рассмотрим по чему даже пассивный паразитизм всегда приводит к конкуренции)

– В закромах становиться меньше запасов, а муравейник слабеет и начинает замедлять темпы роста, а где-то и вовсе сдаёт свои позиции.

Если ничего не измениться муравейник обречён!

Пока оставим рассматривать модель поведения «социалист» по двум причинам.

В конкурентной борьбе модель поведения «социалист» всегда проигрывает «конкурентно-паразитеческим» подвидам модели поведения из-за разной специализации этих моделей, где одна направлена на сотрудничества, а другая на конкуренцию и паразитизм не удивительно что в вопросах конкуренции она не просто выигрывает, а имеет тотальное превосходство.

Мураши-социалисты ничего не могут сделать с засильем паразитов, полностью не контролируя систему распределения ресурсов методами прямой демократии, но реализовать и удержать эту систему длительное время почти никогда не получается поскольку при обычных условиях известных истории почти всегда проигрывают конкуренцию Мурашам паразитам.

Так что пока сосредоточимся на конкуренции между паразитическими моделями поведения.

И задаёмся уже привычным вопросом, а является ли стратегия «паразит» «УССП» хотя бы до тех пор, пока экономика социалистического муравейника не калабсирует из-за засилья этих самых паразитов.

И в этом случае тоже нет, это не будет «УССП» даже на среднесрочную перспективу.

Поскольку есть целый ряд более изощрённых стратегий паразитического поведения, чем просто не работать, есть из общей кладовой и лежать под одуванчиком и петь песни про то как ненавидишь систему. Это стратегии начиная от создания своей кладовой и воровства из общей, присвоение общей кладовой или можно сделать так что бы еда не доходила до общей кладовой вовсе и т.п. Т.е. среди паразитических стратегий поведения начинается конкурентная борьба за результаты работы социалистического муравейника, то есть конкуренция за то, кто, сколько и на каком этапе производства благ украдёт из общего котла. Эта конкуренция на первых этапах пока ресурсов предостаточно не заметна, и проявляется лишь в скорости с которой реплицируются разные виды паразитический моделей поведения.

Когда паразитов становиться так много что уже на всех ресурсов не хватает, на сцену выходит сначала беспринципность, подлость, наглость, шантаж, лесть, обман, запугивание и другие низменные проявления как конкурентное преимущество. Тем самым порождая целый спектр более успешных стратегий паразитизма, параллельно вытесняя-таки простые и наивные стратегии как, просто есть не работая и лежать под одуванчиком.

Потом, когда уже и этого недостаточно, на сцену выходит насилие, конкуренты начинают физически уничтожаться.

И вот мы получили новую стратегию, которую есть смысл рассмотреть поближе «паразит-маккевиалист» суть которой не в том, чтобы действовать по определённому алгоритму поведения, а их стратегия в том, чтобы всегда входить в топ самых подлых, изворотливых, беспринципных, жестоких, быстрых на расправу, интриганов с лучшими ораторскими, лидерскими и стратегическими навыками. Рецепт успеха в современном обществе капитала!

Примечание автора – стоит упомянут что всё это проявляется лишь при наличии конфликта интересов, в быту это могут быть вполне приятные, образованные и позитивные люди, о которых хорошо отзываются семья, друзья и соседи. Мало того наше сознание умеет рационализовать и оправдывать что угодно, так что данные индивидуумы зачастую не считают, что делают нечто плохое. Это могут быть примитивные оправдания в стиле начиная от «сколько у государства не воруй своего не вернёшь», «все так делают» «или я их или они меня» «лучше я сейчас чем другие потом» до многотомных философских рассуждений к примеру работ Ивана Ильина или Николая Бердяева».

Зададимся привычным вопросом будет стратегия «паразит-маккевиалист» устойчивой или нет?

Опять нет! И эта стратегия не будет устойчивой из-за стремительного уменьшения численности её приверженцев, поскольку идет тотальное уничтожение друг друга всё более и более изощрёнными способами. Т.е. мы получаем принцип королевской битвы, останется только один или небольшая группа с неспекающимися интересами.

Примечания:

– Что мы видим: появление новых стратегий и изменяя численности их приверженцев самый главный фактор развития общества и причина как исчезновение неадаптивных стратегий, так и появления более прогрессивных стратегий, что будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута УССП.

– Конкурируют между собой не классы, не личности, конкурируют стратегии, люди же из-за различных факторов являются лишь исполнителями, проводниками и обвинение Хрущёва и его решений или Горбачёва в распаде СССР — это невежество, связанное с не понимаем процессов которое необходимо изживать в обществе. Не было бы их, это проводниками стали бы другие.

Осознав к чему всё идет некоторые, мураши могут занять целый спектр более выгодных стратегий:

К примеру, объединиться в небольшую группу под идеей борьбы с паразитами и наведения порядка, а далее начнут физическое устранение конкурентов, но и эта стратегия рано или поздно калапсирует, поскольку и внутри неё, могут возникнуть более успешные стратегии для каждого конкретного участника.

Мураши, сознательно использующие стратегию «паразит-маккевиалист» в подобных случаях, могут захотеть добиться относительной стабильности, если можно так выразиться, когда мураши-паразиты-маккевиалисты договариваются о правилах поведения, в рамках которых будут конкурировать и уничтожать друг друга, и те, кто начинает нарушать правила и получать благодаря этому преимущества выискиваются и наказываются соответствующими органами.

Что тоже не работает поскольку и в органах, у мурашей есть свои шкурные интересы и свои «маккевиалисты».

В общем появляется новый вид модели поведения назовём её «паразит-маккевиалист-рыночник» подчиняющегося набору правил по котором будет осуществляется конкуренция и паразитизм.

Эта общая стратегия тоже не может достигнуть стабильности и равновесия по следующим причинам:

1) Поскольку правилами игры «паразит-маккевиалист-рыночник» овладевают все больше и больше мурашей превращаясь в паразитов, а как следствие благ, украденных у общества через инструменты несправедливого распределения начинает на всех не хватать.

2) Время и прогресс не стоит на месте и появляются новые лазейки обхода правил, новые технологии, что нарушает баланс.

3) При нарастании конкуренции что бы не быть уничтоженными всё больше Мурашей-маккевиалистов-рыночников начинают нарушать по возможности правила, поскольку терять им по большому счёту больше нечего, и так и так уничтожение, опять возвращаясь тем самым к исходной модели поведения паразит-маккевиалист.

В конечном итоге всё скатывается в провостоянию всех против всех и заканчивается бойней которая продолжается до тех пор, пока не уменьшится количество ртов и распределяемых ресурсов вновь не начинает на всех хватать.

Потом мураши-паразиты-маккевиалисты садятся за стол переговоров, переписывают правила, затыкая в них прошлые дыры и не соответствия духу времени и опять становятся «рыночниками» начинается короткий период спокойствия и процветания, а потом всё повторяется.

Может это и есть наш золотой Грааль? Может мы нашли устойчивую социальную стратегию с циклами уничтожения мурашами друг друга (заодно и части муравейника и миллионов мурашей солдат и мурашей-грожданских).

Язвительное примечание автора: Если бы я был мураш-сава…ев с двумя пучками ганглиев в голове вместо префронтальной коры, я бы так и сказал! Нате вам равновесие по Нэшу, получите распишитесь, социализм не возможен. Мы будем вечно конкурировать и уничтожать друг друга, человек человеку волк.

Но мы он, так что продолжаем думать своей префронтальной корой!

Вытаскиваем наш муравейник из вакуума и оказывается что он окружён другими муравейниками, все они вместе заперты на маленьком голубом шарике, летящем в космосе и у «паразитов-маккевиалистов-рыночников» есть целый арсенал смертоносного оружия способного уничтожить всё живое на этой планете. То есть и эта стратегия не является устойчивой. Поскольку как мы понимаем некоторых из них конкуренция зажимает в угол, терять им больше нечего, и они способны на всё.

Как следствие надвигающейся угрозы которую вычислить не так уж и сложно, появляется группа относительно здравомыслящих мурашей, которые сознательно принимают модель поведения назовём её «революционеров-социалистов» эта модель поведения характеризуется не только борьбой с системой и желанием избежать собственного уничтожение и того что им дорого но пониманием того что на хрен нам нужна такая скотская и напряжённая жизнь, что желание не работать, но много иметь или работать, но иметь много не по труду, всегда приводит к королевской битве всех против всех. Они начинают понимать, что судьба мураша-социалиста при отсутствии паразитов гораздо приятней, спокойней и рисков там меньше, а на фоне научно технического прогресса жизнь мураша-социалиста может быть очень даже достойной с большим количеством свободного времени на простую счастливую человеческую жизнь. Они осознают, что мир изменился, паразитные времена, когда можно было лежать расслабленным под одуванчиком и пить махито стремительно проходят и не когда не повторятся. Что стратегия паразит-маккевиалист-рыночник из-за повышающейся конкуренции заставляет теперь работать даже их самих ещё больше чем работал мураш-социалист изначально, но работа эта бесчеловечна и не приносить удовлетворения.

Цитата: “Нам нужны поощрения. Людям надо зарабатывать на жизнь, но опора лишь на выгоду деморализует профессионалов, она лишает сил и желания делать своё дело, во вторых лишает работу всякой моральной ценности, делает её аморальной!” Барри Шварц

Причём и остановиться мурашу-паразиту-маккевиалисту, втянутому в королевскую битву тоже нельзя вокруг другие маккевиалисты и речь уже не просто о месте у кормушки, речь идёт о выживании. Примером могут служит как Ходорковский, Березовский и т.п.

Т.е. мы приходим к тому, что, когда конкурируют все со всеми, паразитические стратегии становиться просто не выгодными, даже ещё хуже выгодных стратегий не остаётся вовсе, все проигрывают.

Для марта 2022 г. язвительная политически некорректная отсылка автора: «Майдан, Болотная и Тяньаньмэнь не за это стояли».

Ещё раз! Для подавляющего большинства не остаётся других выигрышных стратегий кроме одной, стать мурашом-социалистом-революционером и пытаться спастись всем вместе.

Примечания автора: Прошу Вас не верьте мне на слово! Попробуйте сами смоделировать экономику рыночной конкуренции и проследить как будут развиваться события, с появлением всё новых стратегий поведения в таком обществе. Моделируйте накапливающий отбор в таком обществе введением всё новых и новых инструментов конкуренции, которые могут дать преимущество перед уже имеющимися моделями поведения, и положением дел в мире.

Где основным условием этого самого отбора будет являться способность в конкурентной борьбе занять лучшее положение чем другие. При этом каждый шаг увеличивая на «Х» % численность более конкурентно способных стратегий, и уменьшая численность на те самые же «Х» % стратегий которые проигрывают эту конкуренцию. Сделайте множество таких шагов и посмотрите чем всё закончится.

Может другим путём не желе я показал в этой части, но вы придёте к тем же самым результатам к которым всегда приходило человечество, большая война, королевская битва всех против всех! И при сохранении правил игры она неизбежно будет!

Социалистическая перспектива

Перечень условий при которых решаются три основные задачи необходимые для создания стабильного социалистического общества, а модель поведения «социалист» становиться УССП, а также это путь к спасению того что вам дорого, поскольку вы и так видите на каком этапе конкуренции находиться планета земля.

– В выборе алгоритма распределения ресурсов должны участвовать за счёт инструментов прямой демократии все работающие участники общества.

– Полный отказ от денежной системы распределения, поскольку она позволяет путём присвоения или печатанья бумажек так или иначе вести несправедливое распределение, что и погубило соцлагерь. (а не политики, и их решения, поскольку условия в конечном итоге формируют сознание, что потом материализуется в политиков и их решения)

– Всё заработанное обществом, за расчётный период времени должно делиться на всех членов общества. Т.е. все вместе испекли пирог и поделили по заранее согласованному алгоритму и каждому достался кусочек по заслугам. Смотри первый пункт.

– Отсутствие возможности распределения ресурсов от человека, к человеку, только через схему человек – общество –человек, т.е. к примеру человеку нужна стрижка, он нанимает не парикмахера, а платит обществу, общество нанимает парикмахера, выбранного человеком и если достигнуто соглашение, то в конце расчётного периода по ряду показателей парикмахеру выделяют причетающуюся ему часть от общего пирога!

– В купе с другими мерами, при занятии любым видом трудовой деятельности человек за расчётный период не может получить часть от общего результата превышающую максимально предусмотренную.

– Нет фиксированных зарплат или жалований, есть только причитающаяся доля от результатов общей работы.

– Оценка вклада в жизнь общества, должна осуществляться через инструмент социального рейтинга по множеству параметров, в том числе и по результатам труда. Так же эта оценка должна проводится не конкретным органом или человеком, а всеми членами общества, входящими в взаимодействие с оцениваемым.

Пояснения автора: Инструмент социального рейтинга и привязанному к нему механизму распределение благ, решает проблему мотивации его членов и направления развития общества в целом.

Если обществу не хватает культуры совместного проживания, и оно хочет оказать стимулирующее воздействие на его членов, то этот параметр вноситься в социальный рейтинг и от этого начинает зависть не только размер заработка но и доступ к другим благам и свободам.

Или к примеру обществу не хватает врачей, всё просто на следующем референдуме повышаем долю, которую получают граждане выбравшие эту стезю.

Если это будет угодно членам общества и за это проголосуют на референдуме то: в социальный рейтинг войдут оценки человека соседями, коллегами, участниками дорожного движения если человек автомобилист, всеми с кем человек входит в деловые и другие не личные отношения. К примеру: Так уронов свой рейтинг автомобилиста ниже определённой планки, человек может лишиться права управлять автомобилем, без участия в этом процессе каких-либо органов или зафиксированных ГАИ правонарушениях.

При достаточной мудрости и воле общества, система социального рейтинга позволит оплачивать самую важную работу, которая только может существовать в обществе, это работа по созданию новых членов общества и их формирования. К примеру: оплата работы школьников по воспитанию в себе достойных полезных членов общества даст настоящий рывок в развитии общества и навсегда решит проблему отсутствия мотивации учиться и формировать из себя достойную личность. Если хорошо учишься, занят спортом, участвуешь в социально значимой деятельности, а как следствие формируешь сильный фундамент будущего всего общества, то получаешь достаточно средств для полного самообеспечения.

Тоже касается и перевоспитания тех, кто плетётся в хвосте культурного развития. Так к примеру, меломан обожающий слушать музыку на всю катушку в многоквартирном доме, получит снижение своего рейтинга как соседа что не только ударит ему по карману, но и на основании общественного права, вовсе может получить запрет на проживание в своей квартире, сохраняя возможность её продажи или сдачи в аренду , мало того но и заселиться он сможет тоже не куда угодно, его кандидатуру будут оценивать новые потенциальные соседи.

Социальный рейтинг это будущее человечества! По началу основную роль в суммарном объёме баллов этого рейтинга будет занимать производственная эффективность, но в будущем с развитием автоматизации экономики и созданию материальных благ, на первое место будут выходить нематериальные блага, создаваемые человеком. Быть хорошим соседом, хоршим папой, мамой, вести здоровый образ жизни, участие в управление и развитие общества, участвовать в научной деятельности и т.п.

Главная проблема которую решает для нас социальный рейтинг на данный момент это отход от денег! Если коротко описать проблемную ситуацию, то через деньги осуществляются прямо или косвенно почти все потребности человека. В истории развития психики такой невероятной психологической значимостью обладали только Мама до определённого возраста и всё общество в целом. Деньги становятся важнее чем просто еда, чем просто крыша над головой, чем возможность обеспечить своих детей, деньги — это, всё перечисленное и многое другое, психику человека просто переклинивает. Она эволюционно не рассчитана на такую нагрузку, влияние денежных отношений сравни с психическим расстройством личности, кто-то это выдерживает, а кто-то нет и теряет человечность становясь «монстром» готовым уничтожать всё вокруг себя ради денег, семью, отношения, человеческий облик, природу, будущее человечества.

Аналогичным влиянием на психику обладает «власть» хотя в современном мире, власть и деньги почти синонимы (смотрите исследования влияние денег на психику человека и влияние конкуренции на развитие общества, эти исследования можно найти самостоятельно или в паблике Психологи против капитализма и за Социализм).

Именно оборот денег, отравляет нашу психику из-за них мы теряем человечность, эту проблему описывал ещё Плутарх, об этом не переставали кричать авторы на протяжении всей письменной истории, и вот мы уже имеет научные исследования, подтверждающие это «Science» 314, 1154 (2006 г.) и т.п. хотя, наверное, они нужны только слепцам.

Так же как жёстко денежные отношения и конкуренция расчеловечивают общество, так же социальный рейтинг, его влияние на психику вновь сделает нас приятными для себя и окружающих людьми.

– Общество должно стать полноценным субъектом права, выражающем свою волю через референдум, общественное право должно иметь приоритет перед частным правом. Как следствие общество получит возможность исключать из своих списков любого индивидуума или ограничивать его в любых правах по своему усмотрению, если индивидуум хочет жить в этом обществе.

– Коллективы и объединения людей по различным параметрам так же должны стать полноценными субъектами права, с возможностью принимать и исключать из своего состава любых людей.

Подводим итог, пусть и с небольшими перегибами, которые будут появляется описанные выше правила, условия и инструменты позволяю достигнуть условий при которых модель поведения «социалист» становится УССП Устойчивой стратегии социального поведения которая, будучи принята достаточно большим числом членов общества, не может быть вытеснена изнутри никакой другой стратегией) А как следствие, никаких тебе перерожденцев у власти, диктаторов, эксплуатации человека человеком, конкуренции доходящей до крайностей на фоне борьбы за власть или кусок пирога и минимальная несправедливость.

Сплошное сотрудничество, кооперация и никаких воин! Никогда развитое общество на референдуме не решит начинать войну с другим обществом, это просто какое-то безумие, сотрудничество всегда выгодней. (что легко доказывается математически).

Основной путь достижения этого результата на прямую не связан с политической борьбой, она может рассматриваться только как вспомогательный инструмент окончательного и полного возврата власти обществу. Только создание социальных инструментов присоединяясь к которым человек будет получать выгоду от синергетического эффекта, есть настоящий бескровный путь к социализму в 21 веке.

Примечание автора: хотя борьба неизбежна, и всё равно польются реки крови, но вы уже знаете почему. Люди с патологией в функционировании психики, самые жуткие и бесчеловечные монстры, место которым на принудительном лечении, на данный момент находятся у власти во многих странах (кроме страны автора, цензура как никак) и эти монстры непременно будут раскручивать репрессивный молох внутри своих стран и вести войны везде где только можно урвать кусок или уничтожить конкурентов и эти люди обязательно попытаются уничтожить всех кто хочет прямой демократии, вынуждая социалистов защищаться симметричными методами.

P.s. Обращение к разумным людям: представителям власти, силовых структур, представителям бизнеса, интеллигенции, к социалистам и вменяемым коммунистам, либертарианцам пора объединяться и зарабатывать свой социальный рейтинг. Особенно если он сейчас запачкан капиталистическими бытиём, каждый из вас понимает придут к власти ультраправые и тогда живые позавидуют мёртвым, выигравших не будет. Придёт к власти подкласс коммунистов-фундаменталистов не понимающие, что конкурируют между собой модели поведения, а не люди и классы начнутся репрессии классовых врагов и прочие перегибы. Оставшихся беззубых центристов просто перемолет конкуренция с более хищными течениями.

Мы все в одной лодке, крупнейшие страны вступают в горячую фазу противостояния, до радикализации общества развитых стран осталось от 3 до 6 лет. И альтернатив у нас не много: будет поворот или резко в право или резко в лево или мы превратимся в радиоактивный пепел и пушечное мясо или присоседимся к «судной ночи человечества»! Времени почти нет! Выбирать Вам!

Александр Чупров