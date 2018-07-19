Рецензия на книгу Константина Асмолова «Не только ракеты. Путешествие историка в Северную Корею»

В апреле текущего года увидела свет еще одна книга корееведа К. В. Асмолова, которая, в отличие от предыдущей, посвящена Северной Корее уже полностью. Содержание книги объединяет в себе как краткую справку по истории Кореи с древних времен до разделения полуострова в середине 1940-х, так и историю КНДР как отдельного государства до наших дней. Последняя, в свою очередь дополняется заметками самого автора, сделанными по итогам личных наблюдений, а также общения с ключевыми функционерами и крупнейшими научными сотрудниками изучаемой страны в ходе поездок в 2016-2017 годах. Как отмечает сам автор, «При этом только в одном случае со мной разговаривали «цитатами из газеты Правда». В остальных случаях это были ответы на вопросы, и даже дискуссия, если позволяло время».

Среди тех высокопоставленных ученых, с кем удалось побеседовать автору – историки и дипломаты, а также юристы (они прочли лекцию на тему правоприменения статей уголовного кодекса КНДР) и экономисты. Как автору сообщали последние, после 7 съезда Трудовой партии Кореи на повестку дня вновь встал вопрос о предоставлении предприятиям реальных полномочий, а именно права на планирование и структуру управления предприятием; были перечислены (и некоторые позже предъявлены) скромные, но последовательные успехи в сфере экономического развития. Интересно, что в Северной Корее такая научно-дипломатическая единица, как Институт США, был создан только 21 января 2014 года, и насчитывает 3 кабинета и 30 сотрудников; каждый кабинет соответственно занимается ядерной проблемой, северокорейско-американскими отношениями и сотрудничеством с аналогичными организациями. Институт получает материалы из МИД и представительства КНДР в ООН, что автор считает недостаточным: в учреждении, по его мнению, не изучаются и не систематизируются данные по внутренней политике, истории и культуре США, без чего, по мнению К. В. Асмолова, прогнозирование внешнеполитического курса затрудняется. По итогам беседы с дипломатами автор рекомендовал сотрудникам ведомства подумать об открытии соответствующих кабинетов; кроме того, имела место конструктивная дискуссия о возможности заключения с США дипломатических отношений с учетом японо-советского опыта. Примерно с той же точки зрения дана оценка эффективности КАРОН (Корейской Ассоциации работников общественных наук), поскольку «с бюрократической точки зрения важна не реальная эффективность, а фасадный эффект. Главное, чтобы человек демонстративно проникался чучхейским светом на камеру вне зависимости от того, какова в таких заявления доля скрытого сарказма».

Дается и оценка ситуации вокруг КНДР на середину-конец 2017 года, причем не только глазами автора, но в восприятии историков и дипломатов. Раскрыт без купюр досадный случай с американским студентом Отто Вормбиром: по ходу пребывания Отто в заключении произошло одно из двух: или был упущен момент инсульта, или обострилась в отсутствие лекарств хроническая болезнь, а необходимых томографов не нашлось, поскольку они являются санкционным оборудованием. При более благоприятном исходе дела Вормбир не отсидел бы назначенного срока – по предыдущей практике ареста иностранцев, о чем писал и Ланьков: скорее всего, отпустили бы уже на втором году; кроме того условия содержания были на порядок выше стандартных, несмотря на наказание, которое изначально предполагалось применять чаще к простым корейцам. Сделан разбор ситуации вокруг фильма «в лучах Солнца» за авторством Виталия Манского, как и механизм формирования негативного новостного фона вокруг КНДР.

Впрочем, по ходу чтения любопытные факты найдет для себя не только политолог: путешественники и любители экзотики узнают о происхождении тхэквондо и малоизвестных особенностях северокорейской кухни (хотя последней посвящено не так много страниц, как хотелось бы), и даже об истории открытия Пхеньянского православного храма. Пытливый историк узнает все детали эпизода с судном «Генерал Шерман». Но конечно же, все это предваряют наблюдения и впечатления о посещении музеев, мест досуга и достопримечательностей. Кроме того, автор отмечает широкий ассортимент в пхеньянских магазинах и отсутствие унификации в городском стиле одежды как мужчин, так и женщин.

Книга разделена на четыре части, не считая вступления, а именно: исторический очерк, «историк на экскурсии», пхеньянская повседневность, «из первых уст» и часто задаваемые вопросы. В каждой из них читатель, вне зависимости от степени интереса к истории, политике и обществу, найдет что-то свое и знает нечто новое. Уже в свою очередь я, как автор рецензии, не могу не отметить, что вторая книга, впрочем, как и первая, вышла вовремя. Сегодня, когда ряд информационных и условно «партийных» левых и коммунистических ресурсов наконец твердо взял курс на преодоление маргинальности, на выход к широкой аудитории, факты, необходимые для выстраивания адекватной картины вокруг самой закрытой страны, в которой сохранился местный извод коммунистической идеологии, могут и должны быть распространены в противовес либерально-консервативному мейнстриму.