Воображаемые дискурсы

Рецензия на книгу Бориса Кагарлицкого «Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма»

Не секрет, что в современной России теоретическая политология переживает не лучшие времена. Отсутствие оригинальных текстов и идей заменяется переводом книг зарубежных исследователей и комментированием работоспособности их концепций. Ряд отечественных политологов всё же изредка радует качественными аналитическими работами, но, как показывает практика, читать оригинальные тексты с новаторскими идеями гораздо приятнее и интереснее. Именно к этой достаточно редкой категории и относится новая книга Бориса Кагарлицкого «Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализме», вышедшая в Издательстве Высшей школы экономики в серии «Политическая теория».

Данная серия известна не только переводами ряда классических для политической теории текстов с иностранных языков, но и изданием в России новаторских работ отечественных специалистов, заслуживших свой профессиональный авторитет не только в нашей стране, но и за рубежом. Сама книга, как признавался ее автор, является не столько научно-теоретическим трудом, сколько прямыми размышлениями политолога о текущей обстановке в левом движении, которое он поддерживал теоретически и практически на протяжении многих лет.

Название «Между классом и дискурсом» не является какой-то аллегорией или метафорой, а отличается именно конкретной позицией, изложенной на страницах книги. Речь идёт об идейно-политической повестке современного левого движения и о тех особенностях и проблемах, с которыми оно сталкивается в современном мире. Ведь, будучи несколько десятилетий назад одним из мощнейших политических течений в мире, современные левые партии не только зачастую не способны сопротивляться своим оппонентам, но и оказываются бессильны даже чётко разъяснить, чем, собственно, они отличаются от тех же либералов.

На эти и многие другие вопросы и стремится дать ответ Борис Кагарлицкий в своей новой книге. Автор подчёркивает, что классовую повестку, которая была некой визитной карточкой левых партий и движений, причём идеологически разных, постепенно вытесняет повестка политкорректности и защиты меньшинств. С точки зрения автора, подобная повестка нежизнеспособна не только чисто идеологически, но и стратегически. Ссылаясь на успех право-популистских движений в западном мире и кризис традиционных левых политических организаций, Кагарлицкий выдвигает тезис о т.н. «правильном дискурсе», который стал методологической ловушкой западных левых.

«Правильный дискурс» создаёт определённые нормы и стандарты фраз и лозунгов, которые можно или нельзя употреблять в левой среде. То есть он выступает некой формой цензуры, причём направленной, по мнению автора, именно против простых рабочих, которые долгое время выступали главной опорой левых сил.

Подобный дискурс затрагивает многие сферы и формирует осбое отношение к проблемам, которые в действительности не являются столь важными в обществе. Другими словами, создаются «воображаемые дискурсы», которые лишь имитируют борьбу и на решение каких-то реальных проблем не направлены.

В конце 1960-ых годов известный французский либеральный социолог Раймон Арон написал книгу под названием «Воображаемые марксизмы», подвергнув критике знаменитый экзистенциалистский марксизм за слабое сочетание с реальным материалистическим началом в марксизме. Отчасти, подобный подход демонстрирует автор книги «Между классом и дискурсом», подчёркивая, что несмотря на все заявления о революционности и борьбе, многие нынешние левые интеллектуалы занимаются лишь культурной критикой капитализма, что в реальности не значит практически ничего.

В идейно-теоретическом плане книга напоминает знаменитую работу Элен Вуд «Retreat from the class», где Вуд подвергла критике основателей «постмарксизма» Лакло и Муфф за их отход от классовой повестки и замену её дискурсивными практиками. Продолжая данную традицию, Борис Кагарлицкий идёт дальше, связывая критику самого метода с современной политической реальностью.

Несмотря на то, что данная работа по объективным причинам уступает нескольким предыдущим текстам автора в области научной разработанности и работы с источниками, книга «Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма» является отличным примером того, как должны выглядеть современные работы по политологии и актуальной политике в целом.