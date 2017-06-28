Прочитать Валлерстайна

С некоторых пор идеи миросистемного анализа стали у нас в стране не просто популярными, а почти официально принятыми. Это в 1990-е годы, когда немногочисленные левые критики реформ ссылались на Валлерстайна, их игнорировали или осмеивали. Когда мы доказывали, что построить в России правильный капитализм по образцу Швеции или Америки (не важно, кому что нравится) невозможно в принципе, поскольку подобные надежды противоречат логике самой же капиталистической системы, нам объясняли, что мы просто не вписались в рынок, а приватизация автоматически решит все проблемы.

Потом, когда проблем стало ещё больше, прозвучали иные идеи. Увы, одной лишь частной собственности оказалось недостаточно. Нужны институты. Правильная демократия и чиновники, которые не воруют. Откуда берутся в передовых странах надежно работающая демократическая система и честные чиновники, остается пока недоступной загадкой для либеральной интеллигенции и следующей её наставлениям молодежи. Надо, видимо, скопировать их институты, а также навести порядок в бюрократии. Хороших поощрить, а плохих наказать. И всё встанет на место.

Миросистемная теория, анализируя капитализм не как множество частных случаев «удачных» и «неудачных» стран, а как глобальное целое, показала, однако, что оставаясь в рамках этой системы и играя по её правилам, вы обречены воспроизводить одни и те же проблемы, пусть и на разном уровне. Капитал стремится к концентрации и централизации. Он аккумулирует свои достижения на одном полюсе и свои проблемы — на другом. Участвуя в мировой системе, мы участвуем в этом процессе глобального накопления. Мы занимаем в нем определенное место, которое в значительной мере и определяет наши проблемы и противоречия.

Конечно, не все и не полностью, но в достаточной мере, чтобы можно было сделать вывод: без радикального изменения правил игры на локальном и глобальном уровне разрешить противоречия не удастся.

Периферийный капитализм имеет свою социально-экономическую специфику, что предопределяет его проблемы и противоречия. Дело не в отсталости, которую можно преодолеть отчаянными усилиями, догоняя лидеров, а в самой логике накопления, требующей вывоза средств за рубеж и перераспределения ресурсов в пользу центра. Правительство, обслуживающее этот процесс, не может быть ни последовательно демократическим, ни эффективно патриотическим. Его забота о национальном интересе кончается там, где начинаются офшоры. И если мы хотим ситуацию исправить, то в первую очередь нужно думать не о наказании коррумпированных политиков и чиновников, хотя их жалеть, конечно, не стоит, а о национализации ресурсов и предприятий, генерирующих прибыль, необходимую для развития национальной экономики.

Удивительным образом, миросистемную теорию, разработанную Иммануилом Валлерстайном, Андре Гундер Франком и Самиром Амином, в России конца 2000-х годов с энтузиазмом приняли консервативные круги, сделавшие из неё довольно странный вывод. Если изменить ничего в рамках системы не удастся, то и менять ничего не надо. Следует только критиковать Америку и страны Запада, составляющие «центр» мировой капиталистической системы, и ждать, требовать, чтобы они с нами наконец поделились. Не только доходами, но и властью. Как выразился один из российских чиновников, мы хотим получить место в Правлении Корпорации «Земля».

Что на самом деле писал Иммануил Валлерстайн в данном контексте, было уже не важно. И бестолковые ссылки на авторитет западных ученых стали общим местом в дилетантских дискуссиях как слева, так и справа.

А между тем прочитать работы Валлерстайна в высшей степени полезно, просто для того, чтобы понять, насколько его теория вырастает из анализа исторических фактов и процессов. Классический «корпус текстов» составляли три тома исследования «The Modern World-System», которые долгое время были доступны отечественному читателю лишь частично. Эти три тома, покрывающие историю развития капиталистической мироэкономики с момента её возникновения в XVI веке до её расцвета в XIX столетии, представляют огромное богатство не только в смысле теоретического анализа, но и в плане эмпирического материала, собранного и использованного автором. Впоследствии к ним добавился 4-й том, посвященный «долгому» XIX веку. Этот «долгий девятнадцатый век» начинается с Великой французской революции и заканчивается Первой мировой войной.

Российский читатель получил все 4 тома только сравнительно недавно благодаря издательству «Университет Дмитрия Пожарского». Что характерно, тоже издательству далеко не левому. Хотя, как говорится, жаловаться грех: столь дорогой проект был бы большинству левых издательств просто не по карману.

Идеологические предпочтения издателей, пожалуй, всё же сказались — в том, как было переведено название книги.

«The Modern World-System» превратилась в «Мир-систему Модерна». Иными словами, Валлерстайн неожиданно оказался приверженцем модных теорий, заменяющих понятие капитализма социологически и экономически бессодержательным понятием «модерна», превращающим классовые и политические противоречия в культурные «правила». На самом деле Валлерстайн имел в виду именно «современную» миросистему, тот капиталистический порядок, в котором живет он сам и его современники, показывая, что возник этот порядок далеко не вчера, а сложился естественным образом на протяжении столетий.

Тем не менее очень хочется надеяться, что образованный российский читатель как-то справится с названием и прорвется сквозь него к содержанию работы. Всё-таки очень хочется иметь возможность серьезной академической и теоретической дискуссии в максимально широкой среде. А для этого нужны доступные тексты. Университет Дмитрия Пожарского дал нам такую возможность.