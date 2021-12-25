Объединенные левые против полицейского государства

Москва. В воскресенье в офисном здании «На Семеновской» в формате круглого стола должно было пройти мероприятие РСД и команды Mихаила Лобанова «Левые: промежуточные итоги и перспективы. От 2011 к 2024». Спикерами на него были заявлены многие известные российские политики и публицисты: социолог Борис Кагарлицкий, депутат МГД Елена Янчук, первый секретарь МГК ЛКСМ РФ Дарья Багина, активист ММТ Олег Булаев, муниципальный депутат Сергей Цукасов и другие.

Однако, когда мы за час до дискуссии вместе с Михаилом Лобановым приехали на место, нас “радушно” встретил полицейский автозак и несколько сотрудников правоохранительных органов, которые заявили о том, что приехали пресекать опасный “митинг с пропагандой”. Под их давлением арендодатель за 20 минут до начала был вынужден запретить проведение мероприятия, несмотря на оплаченную аренду. В итоге людей просто оставили мерзнуть на улице и не пропускали внутрь здания, поставив сам круглый стол под угрозу срыва.

В этих критических условиях руку солидарности участникам конференции протянула Коммунистическая партия Российской Федерации, которая освободила под это мероприятие одно из своих помещений. Практически полуподпольно левые активисты смогли до него добраться и начать мероприятие, в конечном счете, оказавшееся очень продуктивным и невероятно консолидирующим.

В своих речах Сергей Цукасов, Елена Янчук и Дарья Багина призвали слушателей активно участвовать в грядущих муниципальных выборах 2022 года, которые могут быть одним из последних шансов в путинской России для коммунистической оппозиции взять хоть какие-то мандаты, с целью использовать их на благо развития рабочего движения и борьбы за социализм.

Олег Булаев, Борис Кагарлицкий и Михаил Лобанов остановились на некоторых теоретических вопросах профсоюзной и избирательной борьбы, а также выразили свое, более-менее консолидированное, мнение о необходимости для беспартийных марксистов тесно взаимодействовать с КПРФ. Даниил Траубенберг из РСД затронул еще и тему годовщины Болотных протестов.

Я же, вследствие появившейся возможности, выступил с речью о необходимости коммунистам, социалистам и левым демократам подумать над фамилиями потенциальных кандидатов, которые могли бы пойти на президентские выборы от КПРФ, объединить все организации и бросить реальный вызов Владимиру Путину. Я отметил, что почву для этого готовить надо уже сейчас. Парламентская партия по действующему закону имеет право выдвигать любого кандидата, в том числе и самого сильного без сбора подписей. Этим надо пользоваться.

В целом, несмотря на первоначальные провокации силовиков, круглый стол получился реально конструктивным и стал еще одним важным шагом на пути объединения социалистических сил в борьбе против наступающей реакции крупного капитала. Левая коалиция будет строиться и дальше. Вместе мы победим!