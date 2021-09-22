Предвыборная агитация. Заметки телезрителя

Эта статья представляет из себя мысли автора о том, как проходит избирательная кампания, на основании увиденного по телевизору. Автор не претендует на полноту охвата информации, а только выражает свое субъективное мнение.

В этом году агитационные мероприятия проходят относительно тихо. Летом еще можно было увидеть дебаты кандидатов, и даже послушать Олега Шеина. Однако, после того, как Максим Шевченко упомянул оппозиционера-которого-нельзя-называть, дебаты показывают либо рано утром, либо поздно вечером. О выборах теперь напоминают короткие ролики различных партий.

Больше всего показывают агитацию ЛДПР. В своих коротких видео Владимир Жириновский остается верным себе. Например, он призывает отменить ЕГЭ и принимать в вузы всех желающих без экзаменов. Если судить о партии «Новые люди» по ее видео-материалам, складывается впечатление, что это партия предпринимателей, которые идут в Госдуму, чтобы решить свои проблемы. Бывшая «Справедливая Россия», получившая длинное и непроизносимое название «Социалистическая партия Справедливая Россия — Патриоты — За правду», рассказывает в основном про справедливый базовый доход. Слияние с партией Захара Прилепина «За правду» не чувствовалось в материалах кампании новообразованного объединения: националистическая и имперская риторика в агитационных материалах почти не появляется, скорее всего прилепинцы просто оттеснены от управления электоральным процессом.

Материалы КПРФ выглядят на этом фоне несколько пресно, так как складывается впечатление, то вся программа партии была втиснута в одно короткое видео, из-за чего разумные предложения превратились в набор общих фраз. Показательно, что партия не выпускает в федеральный эфир своих лучших ораторов и наиболее сильных региональных лидеров. На экране не видно ни Николая Бондаренко, ни Валерия Рашкина, ни Сергея Левченко. Видимо их держат подальше от телеэфира, чтобы не раздражать власть. Правда, они выступают в регионах, иногда даже собирают довольно крупные (по нынешним временам) митинги.

«Единая Россия» запомнилась только призывам сплотится против тлетворного влияния извне. Однако, у этой партии есть нестандартные приемы донесения информации о себе до избирателя. Когда автор эти строк открыла журнал с телепрограммой на неделю, оказалось, то программа перемежается с цитатами кандидатов в депутаты из федерального списка «Единой России».

Лилия Светлова