В Алжире историки протестуют против блокировки архивов

Приводимая ниже статья из “Le Monde Afrique”, конечно, раскрывает весьма специфическую дискуссию, развернувшуюся во Франции и Алжире, но она наглядно показывает, насколько не уникальны проблемы, с которыми сталкиваются отечественные историки.

Среди алжирских историков назревает протест. Девять из них во главе с Мохамедом Эль Корсо, Дахо Джербалем и Амаром Моханд-Амером опубликовали в четверг, 25 марта, открытое письмо главе государства Абдельмаджиду Теббуну с просьбой положить конец «бюрократическим препятствиям», ограничивающим доступ к Национальным архивам.

Таковы последствия публикации в январском докладе Бенджамина Стора в Париже о франко-алжирском мемориальном примирении, такая коллективная инициатива беспрецедентна. Это свидетельствует о растущем разочаровании исследователей в отношении управления Национальным архивом, который считается непрозрачным и самоуправным.

Его несменяемый руководитель Абдельмаджид Чихи, находящийся у власти девятнадцать лет, считающийся оппонентом г-на Стора в мемориальном диалоге, который президент Франции Эммануэль Макрон и его алжирский коллега стараются наладить. Однако, столкнувшись с г-ном Стора, г-н Чихи не участвовал в работе по учёту предложений, связанных с изучением памятных событий прошлого. «Где алжирский отчет?» — спрашивает Амар Моханд-Амер. С одной стороны, есть доклад [Стора], который приводит к спорам после его публикации, а с другой – доклад [ожидаемый от г-на Чихи], который вызывает споры лишь своим отсутствием”.

Г-н Чихи, со своей стороны, оправдывает свое молчание тем, что доклад Стора не был официально передан властям Алжира . «Это франко-французское сообщение », — сказал он «Аль-Джазире» 22 марта. Оно не было отправлено нам официально, поэтому мы обязаны, по крайней мере морально, отреагировать на его содержание”.

« Реакция самолюбия »

Путаница вокруг роли г-на Чихи в этой мемориальной дискуссии дала возможность высказаться историкам, в то время как недовольство директором Архива назревает уже давно. В 2016 году историк Фуад Суфи, бывший заместитель директора вместе с г-ном Чикхи, уже возмутился, опубликовав колонку в ежедневной газете El Watan, осуждающую «агонию» и «медленную смерть» Национального архива.

Спустя пять лет протест принимает более коллективный характер с развёрнутым посланием/открытым письмом, адресованным г-ну Теббуну. Девять подписантов требуют доказать «право доступа к материалу поступающих дел» без того «мешают собственной интерпретацией , которая противоречат духу архивов, которые являются достоянием нации». В соответствии с законом 1988 года архивы «открыты в свободном доступе по истечении двадцати пяти лет», за исключением судебных файлов (срок увеличивается до пятидесяти лет), данных, касающихся «безопасности государства и национальной обороны (шестьдесят лет) или информация медицинского или частного характера (сто лет)».

Историки также призывают «проводить исторические исследования в Алжире, а не за границей». Фактически, многие алжирские исследователи вынуждены — зачастую в сложных материальных и юридических трудностях/условиях — обращаться к фондам Заграничного архива в Экс-ан-Провансе (Буш-дю-Рон) или к фондам Службы истории обороны в Венсенне, куда были репатриированы архивы так называемого «суверенитета», относящиеся к французскому колониальному периоду в Алжире.

Эта аномалия поднимает вопрос об углублении цифрового обмена между Францией и Алжиром — даже о «реституции» оригиналов, как утверждает Алжир. В нём также подчеркивается обострение «бюрократических препятствий» в Алжире, осужденное подписавшими сторонами.

В своей колонке в «Эль-Ватане» в 2016 году Фуад Суфи привёл пример злоключений алжирского историка, который, напрасно дождавшись разрешения алжирской архивной администрации, ознакомиться с договорами, подписанными между властями Алжира и Австрии в XVII веке, в конечном итоге обратился непосредственно к венским архивам. Последние предоставили ему копии искомых документов, но в Алжире исследователя обвинили в публикации «государственной тайны».

Такие препятствия подчёркивают «шизофрению», возмущается Амар Моханд-Амер: «Мы просим Францию вернуть колониальные архивы, но в то же время закрываем доступ к архивам в Алжире. Когда после доклада Стора возобновились дискуссии об архивах и воспоминаниях, у алжирских историков проснулось самолюбие», — говорит Моханд Амер.

« Сложное общее положение »

Личное отношение г-на Чихи лежит в основе многих встречных обвинений. «Бюрократические трудности являются результатом того, что “лидер” превратил свою миссию в политическую, выйдя за рамки закона», — сожалеет Мохамед Эль Корсо. «Мы осуждаем повсеместную осложнившуюся ситуацию, когда какое-либо лицо подало заявку на поглощение алжирских архивов», — добавляет г-н Моханд-Амер. По его словам, учреждение, возглавляемое господином Чихи, «превратилось в крепость», которую держат «бюрократы, не являющиеся настоящими специалистами по истории». Блокировка доступа к архивам, добавляет г-н Суфи, направлена не столько на то, чтобы «скрыть постыдные истины», сколько на то, чтобы «скрыть некомпетентность» руководителей Алжирских архивов. Алжирский Национальный архив в Алжире, январь 2021 г.

Г-н Чихи во время встречи с «Le Monde Afrique» в ноябре 2020 года попытался оправдаться перед критикой, которой он уже подвергался, сославшись на влияние «на общество», которое могли оказать конфиденциальные архивы. В некоторых случаях, как он заявлял, «директор архивов обязан уважать общественное спокойствие и избегать того, чтобы [передача файлов] оказывала негативное воздействие на развитие общества».

«Я не занимаюсь исследованиями , — возразил он, — но всё же есть люди, которые приходят [в архивы] для полемики, для того, чтобы использовать их материалы для текущих дискуссий. Что касается, например, файлов, которые достаточно компрометируют людей, я не могу их отдать. Это тот случай, когда меня просят предоставить досье человека, которого обвиняют в пособничестве французам. Я не собираюсь бросать его на произвол судьбы, распространяя подобный материал».

Вся сложность заключается в том, что г-н Чихи присваивает себе право судить о том, что является «положительным» или «отрицательным» для «общества», помимо положений алжирского закона об архивах 1988 года. Алжирские историки заявляют о простом возвращении к закону в связи с этим уникальным по своему масштабу охватывающим движением.

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Фредерик Бобен

Перевод Давида Климова

Источник: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/29/en-algerie-la-revolte-des-historiens-face-au-verrouillage-des-archives_6074879_3212.html