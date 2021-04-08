Скамейка для рабочих «Салюта». Или обычная классовая борьба

Поступь шагающего капитала после падения Советского Союза была слышна на всю страну. Любители наживы повылезали на её печатный шаг из своих нор, переодели значки на пиджаках, пришили к ним новые карманы, и отбросив тоску по утраченным годам, пошли доллары нарезать — крошить заводы да законодательство. И пока рабочий люд озирался, попал уже крепко. Как это и произошло, к примеру, с рабочими авиапрома с Проспекта Будённого в Москве.

Авиамоторному заводу «Салют» ещё, конечно, повезло — он не был распилен и сдан в металлолом, как его другие собратья по стране, не зарос деревьями с выбитыми окнами, не стал офисом для продажи косметики или сигарет. «Салют» даже продолжает работу. Многим Рабочим «Салюта» пришлось куда сложнее. Прежняя дирекция (в лице гендиректора Юрия Елисеева) набирала специалистов по всей стране, ради укоренения необходимых кадров давала им жильё (несколько общежитий), собирала рабочих по всей стране, обещая им за работу на «Салюте» дать жилье.

Но авиапром авиапромом, а карман, видимо, убеждал сильнее — после смены заводского руководства (гендиректором стал Владислав Масалов), уже начиная с конца 2010 года, рабочим начали указывать на дверь общежития. Появились договора, позволяющие новому работодателю выкинуть рабочих из дома в любой момент. Рабочие отказывались такие договора подписывать. И дом № 9 по 9-й улице Соколиной Горы стал первым общежитием «Салюта», в чьи квартиры нагрянули облавы с участием полиции, пытавшиеся выселять людей без решений судов и даже без приставов.

Благодаря коллективным действиям заводчан, коммунистов и Движению Общежитий Москвы подобные попытки выселения удалось отбивать. Но акции протеста, походы по высоким ведомствам чиновники гасили под девизом, выраженным одной из фраз чиновника Приёмной Президента: «Мы вам ответим. Наши специалисты знают, как вам ответить».

Пришлось в мае 2012 года во дворе столичной Мэрии разбивать круглосуточный лагерь. Помимо рабочих «Салюта» в лагере собрались рабочие из других общежитий с такими же жилищными бедами. Новоявленные собственники общежитий разных адресов вели против рабочих одинаковую войну, пытаясь угрозами, избиениями, поджогами, отключениями коммунальных услуг заставить их покинуть свои дома. Власти на такое беззаконие реагировали лишь формально. Две недели чиновники мэрии, спотыкаясь о пожитки разместившихся во дворе рабочих, делали вид, что лагеря не существует, но, в конечном итоге, жилищные права у протестующих общежитий были обнаружены. В декабре московский мэр Сергей Собянин издал знаменитое постановление № 743-ПП, признающее за жителями общежитий жилищные права, даже если те не были оформлены надлежащим образом по вине чиновников.

Но чтобы эти признания обрели, наконец, юридическую силу, пришлось ещё не раз выйти на акции протеста — блокировать проезд у мэрии или машину сбегающего руководства ДЖП ВАО в лице Бабиной, приковываться цепями в здании центрального ДЖП, брать осадой кабинеты ряда высоких чиновников. Подобный карнавал бегающих граждан по кабинетам власти за собственными жилищными правами достаточно красноречив, указывал рабочему человеку его бесправное положение в РФ.

В 2013-14-м годах салютовцы, наконец, начали получать новое жильё. Дом на 9-й улице Соколиной Горы был практически весь расселён, но, как оказалось, за исключением 5 семей. Получивши право на общежитие на тех же основаниях, что и другие заводчане, эти пять семей оказались в аутсайдерах. Может, власти решили отыграться на них? За принуждение к законной раздаче квартир?

Семьям Харченко, Абрамова, Харитоновой, Тугаевой, Коротковой была объявлена коммунальная война. Возвращаясь с рабочей смены, их встречала то заваренная дверь в квартиру (а то и в подъезд), то отключённые коммуникации (вода, свет, отопление). Двери разваривали сами, а вот за остальным приходилось снова коллективно стучаться в кабинеты власти. Такая жизнь продолжалась с переменным успехом несколько лет, пока Департамент Городского Имущества (наследник ДЖП) на пару с ЦУГИ не подали на жителей иски в суд о выселении. Российская власть уже открыто пожелала выбросить своих рабочих на улицу.

Иски были удовлетворены. Семью Харченко выбросили на улицу в сентябре 2020-го, Абрамова — в январе 2021-го, Тугаеву и Харитонову 31 марта. Их вещи были выброшены на талый мартовский снег, двери в подъезд заварены.

Последними жителями общежития стала семья Коротковых. Любови Васильевне уже за 80, она — ведущий инженер по авиационным двигателям, 60 лет её рабочей биографии отдано авиапрому. Во время одной из февральских попыток выселения Любовь Васильевна попала с осложнениями на сердце в больницу, ей была проведена операция. Сейчас она продолжает находиться на больничном, и только это временно защищает её от выселения.

Вот так трудовой народ при современной власти оказывается на улице. И ведь это не случайный результат, насколько последовательны и настойчивы были шаги всех государственных структур буржуазной федерации. Жилищный Департамент отказывал признавать наличие прав, Прокуратура не находила никаких нарушений, прочие ведомства (Управа, Префектура) посылали к ведомствам другим, Мэрия, Росимущество, Совфед безмолвствовали, суды принимали решения о выселении, приставы выселяли, полиция им помогала.

Кто помогал рабочим? Помогали такие же бедолаги, как и они — соседи, жители других проблемных адресов, помогали коммунисты, депутаты. Движение общежитий Москвы возникло в 2004-2006 годах именно потому, что общежития к этому времени фактически вывели за черту закона, сделав их лёгкой добычей для новоявленных собственников. Дома фактически продавали вместе с людьми, общежития попадали из государственной зоны в частную, им диктовались повышенные тарифы по оплатам, запрещалось приводить к себе родственников и друзей, у кого отбирались кухни, над кем-то ставили видеоконтроль, порой применялся и вовсе уголовный формат — угрозы, избиения, поджоги, и всем одинаково указывали на дверь.

Эстафету «владельцев заводов, газет, пароходов» приняли и чиновники. Часть общежитий отказывался принимать сам город, чтобы не обременять себя соцнаймом со всем сопряжением, в другом случае, наоборот, город хотел бы получить вкусный столичный метраж под себя, без жителей соответственно. В некоторых случаях подобная дилемма заканчивалась судебными исками, как это и произошло, например, с общежитием «Салюта» — домом № 9 по 9-й улице Соколиной Горы.

Но салютовцы, лишённые крыши над головой, не собираются сдаваться. 1 апреля они осадили ДГИ ВАО, в котором собрана вся документация по их жилищным правам. Требовали подтвердить подлинность смотровых талонов, которые им выдавались ранее. Измайловский суд посчитал предоставленные копии липовыми, нарисованными на компьютере, но Департамент, зная об их подлинности, отказался это подтвердить. Вот такая рейдерская взаимопомощь во власти. Но и рабочие авиамоторного завода «Салют», жители 9-го дома по 9-й улице Соколиной Горы не остановятся, они не должны и не будут жить на скамейке.

Буржуазная власть, которая организованно выступает против своего народа, сейчас побеждает в стране. Потом неминуемо проиграет. Ничего нового. Обычная классовая борьба.

Е. Сидоренкова