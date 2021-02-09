Красноярск, 31.01.21, Двести против восьмиста

Ещё накануне заявленной акции в поддержку Навального на площадь Революции и на Красную площадь свозили машинами снег. Снегом заграждали подходы к мэрии. Вдоль дорог центра города стояли патрули. Периодически проезжали машины с мигалками. Обычно такие меры принимаются при высоком уровне террористической опасности: мэрия объявила об уборке сугробов в районе Большого Концертного Зала (БКЗ), в связи с чем дороги в районе были перекрыты.

К 12 часам перед БКЗ собралось около 200 человек. Мороз стоял под 30 градусов, а влажность от реки Енисей его усиливала. Всё застилал сильный смог. Через всю площадь был навален снеговой «Андрианов вал». В отдалении разместили цепь снятых с маршрутов городских автобусов.

Вскоре через звуковую аппаратуру было дано объявление о незаконности собрания с призывом расходиться. Часть людей стала скандировать: «Мы гуляем!». Часть стала уходить. Однако вскоре выяснилось, что с площади не выпускают. Место, выбранное для акции, было легко заблокировано шеренгами «силовиков», а на входах во дворы, за ночь появились наспех сваренные решётки. Люди оказались в «мешке», мотались от кордона к кордону и мёрзли. Никто из должностных лиц не давал пояснений что происходит. В конце концов, людей зажали в кольцо и по организованным коридорам препроводили в автобусы. Большинство задержанных ехали стоя. Троими неизвестными в штатском был задержан оператор издания «Проспект Мира». Так же был задержан Владимир Перекотий и другие журналисты.

Была информация, что часть задержанных сбежали из автобуса нажав кнопку аварийного открывания двери. В тоже время небольшое количество людей собиралось в центре города, но там они были быстро задержаны.

По моим прикидкам на площади перед БКЗ собралось не менее 800 «космонавтов». В своих доспехах и шлемах, двигаясь шеренгами среди промышленного «тумана», они смотрелись как чёрное средневековое воинство. В прочем, надо отметить, что какой-то особенной жестокости не было: простые, в целом добродушные парни, не слишком знакомые с законодательством.

И вот с площади уехали последние автобусы с задержанными и «силовиками». Вы думаете, на этом всё закончилось? Я тоже так думал…

Замёрзший, я зашёл попить чаю в офис и поделиться впечатлениями об увиденном. И каково же было удивление собравшихся, когда персонажи из моих рассказов вошли в помещение. Около 15 человек в броне сообщили, что они заберут шестерых из нас.

Законы России, процедуры… зачем всё это? Вы были на незаконной акции! Вы поедете с нами! Поехали мы втроём и, дав объяснения, к вечеру были уже свободны.

Когда я вернулся домой, то выпил за мир без насилия. Першение от смога в горле прекратилось.

Видео с красноярской акции см . Тут: https://www.youtube.com/watch?v=7FOyRK-9G_g&featu

P.S. Из забавного: объяснения у нас брали оперативники по борьбе с наркотиками. Наверное, им это поручили в качестве общественной нагрузки. Как я слышал, была разнарядка задержать 150 человек. Теперь всех пропущенных через задержание «прорабатывают». Были – значит причастны. Причастны – значит виновны.

Андрей Бакулин