Рабочие дома или современное рабство

В разгар эпидемии коронавируса, на улицах российских городов стали часто появляться объявления, от различных рабочих домов, где бездомные смогут получить жилье, питание, а также несколько сотен рублей за свою работу. Но на внутреннюю изнанку, такой деятельности мало кто обращает внимание…

Рабочие дома — огромный экономический ресурс, который не учтен в официальных статистических данных. Государство лишается налогов, а люди, занятые в производстве, лишены элементарных прав и гарантий, не говоря уже о том, что они становятся жертвами преступлений. По сути это возобновление старой традиции работных домов, существовавших в Англии и России XIX века, когда предприимчивые буржуа под видом благотворительности налаживали эксплуатацию бесплатной рабочей силы.

Работный дом в Екатеринбурге

В сети появился ролик, где неизвестный на ломаном русском заставляет бедолагу руками выгребать листья со двора (https://vk.com/video?z=video593313692_456239020%2Fpl_cat_updates/). С мужчины сняли ботинки и куртку, уборка в одних носках по холодной земле, очевидно, проходит быстрее. Это наказание за побег с так называемого «рабочего дома» — ночлежки, куда в обмен на паспорт и физический труд за миску супа сгоняют жить бездомных. За кадром оказался Сафо Навзрузов (https://vk.com/id589010774). Нашлось и продолжение (https://vk.com/video-58906599_456239088?list=626b77da763ab59487).

Как и в любом рабовладельческом строе в отдельно взятых «рабочих домах» своя строгая иерархия. Уральский (https://vk.com/peshihodi) курируют некие Антон Треухов (https://vk.com/truhov88) и Макс Павлов. Официальный сайт работного дома (https://rabotadomural.run).

О них подробнее. Большинство “домов” в России работают по франшизе крупнейшей сетки ночлежек «Спарта». Их основной канал — https://vk.com/rats111. Управляют сетью из Балашихи и Кемерово. Самый известный из “управленцев” – Евгений Холмов (https://vk.com/id218789106), пару лет назад о том, что он творил, рассказывали (https://ren.tv/news/kriminal/268282-adaptatsiia-v-spartanskom-adu-bezdomnye-raskryli-strashnye-sekrety-reabilitatsionnykh-tsentrov) на федеральном канале. Также управляют «Спартой» бывшие руководители реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков, которые в свое время разогнали за жестокость и издевательства над людьми.

Но никто раньше не называл имя начальника всей этой организации. Зовут его Денис Вязигин (https://vk.com/id417995521). Родом из Кузбасса, где возглавлял (https://checko.ru/person/420523727531) ячейку «Преображение России» — секты, в которой измывались над бродягами. В свое время ее закрыли по решению суда, а лидеров осудили (https://rg.ru/2013/04/11/reg-sibfo/prigovor.html) за похищение и убийство человека. Вязигин вместе с женой Яной (https://vk.com/sparta66666) успел уехать в Москву, где вместе с товарищами и создал «Спарту».

А тем, кто говорит, что времена «рабов на галерах» прошли, советуем зайти на главный портал (https://vk.com/rats111) «Спарты» и взглянуть на разбитые физиономии плачущих бродяг, которые всего-то хотели уйти. И не удивляйтесь там частым объявлениям «Пропал человек».

Словарь рабовладельца

Бегунки, пешеходы — презрительное название бездомного, который» плохо трудится, сбегает по пути следования на работу рабочего дома.

Валера — травматический пистолет. Это распространенное оружие воздействия на бродягу.

Пропеть, петь — давать обещания, которые, скорее всего, не выполнишь.

Не доехать до объекта — сбежать из рабочего дома во время следования на заказ.

Домовые — работники, выполняющие организационные функции в рабочем доме, а также следят за чистотой и распорядком дня в ночлежке.

Александр Емельянов