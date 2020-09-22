Ливан: реформы среди руин

«Давно не виделись, как у Вас дела?» — этот вопрос заставляет Шерифа С. недоверчиво хмуриться. Его лицо скрыто под защитной маской, но когда он садится за свой большой стол и снимает маску, можно увидеть глубокие морщины вокруг глаз и уголков рта почти сорокалетнего мужчины. «Вы шутите? Плохи мои дела», — вырывается из него. «Мой дом разрушен, десять тысяч людей остались без крыши над головой, какой ответ вы ожидаете от меня услышать?»

Всего несколько лет назад Шериф С. стал владельцем отеля, который в начале 1960-х годов основал его отец в Хамре, западной части Бейрута. После смерти отца отелем поначалу управляла мать, но затем Шериф и его жена переняли это дело. В качестве семейного гнездышка архитектор восстановил один из старых домов в районе Геммайзе, в непосредственной близости от порта Бейрута. Когда 4 августа там взорвалось около 3000 тонн нитрата аммония, Шериф С. и его семья находились в одной из деревень высоко в горах к северо-востоку от Бейрута. Дом в Геммайзе не выдержал ударной волны, окна разбились вдребезги, стены обрушились. В отеле в Хамре все окна со стороны улицы выбило ударной волной, а сама улица была усыпана миллионами осколков от стеклянного фасада в зоне входа. Каким-то чудом постояльцы отеля и персонал не пострадали, однако все были шокированы произошедшим. «Экономический кризис, затем коронавирус, а теперь еще и это», — продолжает Шериф на повышенных тонах. В течение многих лет он имел умеренные политические взгляды. «С этим покончено, все несут ответственность за то, что здесь произошло. Никто не должен выгораживать себя, и даже если я сам теряю друзей, я никого из них не оправдываю в случившемся. Это все заходит слишком далеко».

На вопрос, хотел бы он, как и многие другие, уехать из Ливана, Шериф отвечает молниеносно, даже не дослушав вопрос до конца: «Нет, никогда! Это не я, а они должны уйти! Они разрушили мой дом, им здесь больше делать нечего!». И Шериф не один такой: более 300 000 людей потеряли 4 августа свои квартиры и дома в таких районах города, как Мар-Михаэль, Геммайзе и Карантина. Они считаются старейшими районами Бейрута и расположены таким образом, что плавно переходят друг в друга, так что приезжие с трудом их различают. Ни один из бывших министров или политиков до сих пор не приехал в эти районы, чтобы увидеть все разрушения, услышать горькие истории жителей и принести извинения хотя бы ради приличия. Всего несколько дней назад парламент утвердил на пост нового премьер-министра Мустафу Адиба, однако он не пользуется доверием ни протестного движения, ни простых жителей.

Согласно требованию французского президента Эмманюэля Макрона, к середине сентября Мустафа Адиб должен сформировать реформаторское правительство, в противном случае Ливан лишится поддержки со стороны Европы, пригрозил Макрон. Под поддержкой подразумевается программа Международного Валютного Фонда, который должен инициировать приватизацию прибыльных компаний и ресурсов Ливана. Взамен Ливан получил бы инвестиции из Европы и стран Персидского залива. Однако это также предполагает обновление непригодной банковской системы Ливана.

Мустафа Адиб, как и его предшественник Хасан Диаб, пообещал создать правительство, состоящее из экспертов. Но даже если парламенту и действующему президенту Мишелю Ауну в сотрудничестве с Макроном удастся утвердить такое правительство, остаётся неясным, сможет ли обстановка в Ливане снова стабилизироваться. Различные оппозиционные группы уже решительно отвергли назначение Адиба на должность премьер-министра и призывают к «свержению режима».

Карин Лейкфельд

Перевела с немецкого языка Вера Булах,

студентка Московского государственного лингвистического университета

Источник:

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1141585.libanon-reformversuche-zwischen-truemmern.html