Без очистных, но с фонтаном!

Как живет “глубинный народ” Рязанщины

На днях у жителей Шацка, что в Рязанской области, случилась нечаянная радость. В городе был с помпой открыт фонтан, о чем и написала пресс-служба областного губернатора. При этом все те горожане, кто себе это может позволить, предпочитают бутилированную воду, потому что вода из-под крана просто опасна для здоровья.

Шацк — город в 160 километрах от Рязани на юго-восток, то есть от Москвы — примерно в 350. Построен был в Средние Века как часть засечной черты, прикрывавшей Москву от набегов. Тогда в Шацке жило много казаков, и сейчас в городе сохранилось много семей с казацкими корнями. Не случайно там сегодня располагается Казачий Центр, традиции древние. Но традиции традициями, а современное состояние райцентра вызывает много вопросов.

Начать с того, что прямо через город проходит федеральная траса. И все грузовики, дальнобойщики и так далее проезжают через его центр. Воздух это, как говорится, не озонирует, и горожанам мешает постоянный шум. А объезд… рядом с городом есть! Но большегрузные машины его использовать не имеют права. Потому что дорога не сдана официально в эксплуатацию. И дальнобои, которым съезжать с трассы не велят ГЛОНАСС и “Платон”, просто не могут туда заехать и вынуждены стоять на городских светофорах.

Почему так странно? Местные общественные активисты объясняют это просто: для сдачи уже готовой дороги в эксплуатацию необходимо доделать развязки. Но для этого придется трогать земельные участки, принадлежащие “авторитетным людям” и… в общем, пусть лучше простые горожане дышат выхлопными газами.

К сожалению, это не единственный пример того, как местным чиновникам демонстративно наплевать на интересы земляков. Главное, чтобы их не трогали.

Из той же серии — отсутствие очистных и плохое качество питьевой воды. Все канализационные стоки попадают неочищенными в речку Шачу, а оттуда в Оку. Власти это, естественно, не волнует. Водозабор идет оттуда же, трубы водопроводные не меняли много десятилетий, они сгнили. Что дополнительно влияет на качество воды.

Еще одна проблема, никак не интересующая местную власть — несколько так называемых стихийных свалок, то есть оврагов вокруг Шацка, забитых мусором доверху. Ну, а что такого, сгниет же весь рано или поздно?

Наконец, то, что затрагивает всех. В Шацке довольно высокая заболеваемость (в том числе по онкологии). И находящаяся в плачевном состоянии больница. При этом дело даже не в материальном оснащении. Хотя у горожан есть шутка: “Если предложат выбрать: наша больница или кладбище, выбирай кладбище!”

Просто очень сильно упал уровень квалификации врачебного персонала. В больницу в последние годы приходили несколько молодых талантливых медиков, но всех их система пережевывала и выплевывала. Приходилось уезжать. Почему? Ну, хотя бы потому, что главной целью нынешней медицины стало с некоторых пор навязать пациенту как можно больше платных услуг. Которые желательно оказать на имеющемся государственном медицинском оборудовании (не оформляя этого). А те, кто хочет “просто лечить”, тут не приживаются.

Работа? Работы, конечно, по большому счету нет. Бюджет города полностью дотационный. Но зато в Шацке аж пять сетевых магазинов из столичных холдингов — “Диски”, два “Магнита”, две “Пятерочки”. Ну, и ни для кого не секрет, что сетевые супермаркеты как напалмом выжигают вокруг местный малый бизнес.

Крупные предприятия, работавшие в советские годы, как водится, развалились — мясокомбинат, спиртозавод и другие. В свое время приезжал сюда губернатор Любимов. Обещал возродить мясокомбинат (а, между прочим, даже я помню — в советские годы была на прилавках в Москве Шацкая колбаса, продавалась!). Но как пообещал, так про это и забыл.

Некоторые надежды были когда-то у жителей Шацка в связи с появлением крупного агрохолдинга “ЭкоНива”, принадлежащего “немецкому другу Путина” инвестору Штефану Дюрру из Германии. Про этого “зарубежного инвестора” и его фирмы, получившие в России серьезные привилегии, стоит поговорить когда-нибудь отдельно, сейчас нас это уведет слишком далеко в сторону. Хотя тема, безусловно, интересная. Но в Шацком районе Дюрру долго делать нечего, он поставил управлять дочерним комплексом “Ока Молоко” рязанца Владимира Материкина, нынешнего депутата Рязанской областной Думы, и отбыл восвояси.

Но и Материкину там долго делать нечего, он же живет в Рязани. Он поставил в “Ока Молоко” на реальное управление своего человека, и они играют в “хорошего и злого следователя”. Реальный управленец — “злой”, запросто задерживает работникам невысокие зарплаты, может накричать, легко уволить. Материкин — “добрый”, может потом и восстановить уволенного. Когда приедет…

Отдельная тема — лес, который уже много лет валят в районе “правильные” люди. Хотя и простым смертным кое-что перепадало… До последнего времени, когда в сфере лесопользования начали потихоньку закручивать гайки.

Интересно, что сам жилой фонд Шацка впечатление разрухи не производит. Все очень чистенько, особенно в частной застройке. Люди как-то живут, обустраиваются, но… не видят перспективы. Потому и молодежь здесь не задерживается, уезжает. Люди не верят, что у них тут есть будущее. Низкий уровень жизни остается годами, и расти ему не с чего. Социальные проблемы никто даже не обещает решать. Нет хозяина ни в городе, ни в районе.

В последние месяцы поводов для раздражения добавила эпидемия. “А вот ковид у нас есть!” — чуть ли не с гордостью говорят местные. Массовых смертей не замечено, но регулярно кто-то умирает от нового вируса (что в маленьком городке особенно наглядно). В официальные цифры заболеваемости не верит никто, но других-то ведь нет…

На Рязанщине сейчас идет кампания по выборам в областной парламент. В Шацке это практически не заметно. Хотя именно по этому округу борьба может оказаться интересной: здесь от “Справедливой России” зарегистрировался гроза местных коммунальщиков, “правдоруб” из соседнего Сапожка общественник Владимир Горохов. А от “Единой России” пойдет все тот же Материкин. Любопытно, кому разозленные и разуверившиеся люди поверят больше. По крайней мере, терять им точно нечего. Действующее начальство как в грош их не ставило, так и ставить не будет. Но вот отважатся ли на эксперимент? Через месяц увидим.

Вадим Евсеев