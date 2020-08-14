О Народной инициативе за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга

В своё время, мэров Екатеринбурга и других городов Свердловской области выбирали горожане на открытых выборах. Но в конце 2010 года, мэра лишили практически всех значимых полномочий, которые передали назначаемому лицу – сити-менеджеру. Последнего утверждал городской парламент. В апреле 2018 года, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провернул новую реформу: полномочия мэру возвращались, но сама должность мэра становилась не избираемой. Его отныне назначал опять же муниципальный парламент. В котором традиционно большинство было за единороссами. А пост сити-менеджера был упразднён за ненадобностью.

Таким образом жителей области лишили права избирать своих градоначальников. Естественно, большинство горожан и местную оппозицию это не устроило. К началу 2020 года сложилась коалиция из местных оппозиционеров разного толка, которая повела борьбу за возвращение выборности мэров. Была сформирована инициативная группа граждан Свердловской области, которая, воспользовавшись демократически «анахронизмом» правовой системы, запустила общественную кампанию по возвращению прямых выборов мэра Екатеринбурга и всех городов Свердловской области. Так, ст.ст. 48, 49 закона Свердловской области «О правовых актах в Свердловской области» предусмотрена возможность внесения законопроектов Свердловской области путем так называемой «Народной инициативы». Алгоритм законодательной инициативы такой:

1) Собирается инициативная группа, численностью не менее 20 совершеннолетних, проживающих на территории Свердловской области;

2) составляется протокол собрания группы;

3) протокол собрания инициативной группы вместе с текстом законопроекта и пояснительной запиской передается на регистрацию в законодательное собрание Свердловской области. В случае если группа регистрируется, то ей дается 60 дней для сбора десяти тысяч подписей с жителей всей области в поддержку законопроекта. Далее, собранные подписи передаются вместе с текстом законопроекта в законодательное собрание Свердловской области. Конечно, депутаты собрания не обязаны проголосовать за принятие данного законопроекта. Наша задача не оставить им выбора. Если всё получится, то наша Свердловская область станет первым регионом в России, где был принят закон в порядке народной законодательной инициативы.

С февраля по июль было предпринято аж четыре попытки регистрации группы. Первые три закончились фиаско. Органы власти отказывали в регистрации по бюрократическим причинам: ошибки в регистрационных документах, адреса регистрации некоторых участников группы, указанные в паспорте, не совпадали с базой данных адресов в системе ФИАС и т.д.

При этом членам группы удалось выйти на диалог с председателем Законодательного собрания Свердловской области, Людмилой Бабушкиной. Она пообещала со своей стороны не препятствовать компании.

И наконец, 13 июля 2020 года инициативная группа была зарегистрирована. Пошёл установленный законом 60-дневный срок кампании, в течении которого группа должна собрать 10 тыс подписей. Но на этом проблемы не закончились…

Дело в том, что начинать сбор подписей можно только после опубликования законопроекта в официальном местном СМИ, коим является «Областная газета». 14 июля участники группы передали в «Областную газету» законопроект и пояснительную записку. Однако, за неделю ничего опубликовано не было. На все телефонные звонки отвечали, что вопрос решается. При этом сотрудники газеты предложили опубликовать текст платно, запросив сумму почти в 120 тысяч рублей за эту публикацию. Мол хотите быстрее, платите деньги. Так они лишний раз продемонстрировали уровень коммерциализации государственных СМИ. Только вечером 23 июля, в комментариях к посту одного из участников инициативной группы на Фэйсбуке, дал о себе знать главред газеты — Дмитрий Полянин. Все попытки выйти на связь с ним, до этого, оказывались тщетными. Полянин объяснил задержку “пробелами в законе в части процедуры выдвижения и рассмотрения народной инициативы”, упомянув также финансовый вопрос — дескать, непонятно, кто будет эту публикацию оплачивать. И только 29 июля текст законопроекта был наконец опубликован. Таким образом, по вине «Областной газеты», активисты лишились 15 из 60 дней, отведённых им на сбор нужного числа подписей.

Для сбора подписей было развёрнуто две основных точки: в знаменитом сквере на Октябрьской площади и возле Южного автовокзала. Позже была открыта точка в Академическом микрорайоне. А затем и точки в других городах по области: Нижний Тагил, Краснотурьинск, Североуральск, Серов, Нижние Серьги, Ивдель, Карпинск и в паре посёлков. Оставить подпись мог любой совершеннолетний гражданин с регистрацией в Свердловской области. Сбор подписей шёл силами волонтёров. Среди них были активисты Российского социалистического движения и другие левые. Местные либерал-демократы и активисты штаба Навального.

Сбор подписей с самого начала шёл бодро. Всего за неделю была собрана почти четверть необходимых подписей, а именно – 2350 штук. Когда стало ясно что тема пользуется популярностью, инициативная группа решила собрать с запасом – 12 тысяч подписей.

4 августа случилась беда – кубы инициативной группы были атакованы чиновниками из МОБ (министерство общественной безопасности, прославленное запретами любых митингов в центре города) при поддержке полиции. Чиновники МОБ, в частности его глава – Кудрявцев А. Н., объявили сборщикам подписей что их кубы – это наглядное средство агитации, а сам сбор подписей приравнен к несанкционированному митингу. Хотя никаких призывов и лозунгов на кубах и футболках активистов не было. В итоге полиция заставила сборщиков разойтись, некоторые из них были задержаны и доставлены по участкам. Среди задержанных оказался и один из активных участников инициативы, депутат Екатеринбургской городской думы – Андрей Пирожков. Полиция отняла подписные листы с 60 подписями. А также полицейские разобрали и вывезли сами кубы, якобы как доказательство по делу об административном правонарушении. Против задержанных активистов были составлены протоколы по статье 20.2 часть 2 КоАП РФ и выписаны штрафы по 20 тыс рублей.

Также точки сбора подписей были атакованы дважды в Нижнем Тагиле: 4 и 6 августа. При том что там сбор подписей проходил на частной территории. Сборщикам также пытались вменить несанкционированный митинг. Во второй раз полиция пришла с заранее заполненным протоколом, на имя главы Свердловского штаба Навального – Алексея Гресько, которого на тот момент даже не было в области.

6 августа сотрудники полиции заявились прямо домой к краснотурьинским активистам и вручили им «предостережение» не участвовать в компании, а также предупредили, что будут изымать всё, в том числе, как выразились сотрудники полиции, «урны» с подписями.

В этот же день, председатель Заксобрания Бабушкина, внезапно вонзила нож в спину; припугнула подписантов что их личные данные могут незаконно использовать:

— Я хотела бы предостеречь граждан от выдачи своих паспортных данных, [надо быть уверенными], что эти паспортные данные будут использованы только для одной цели, чтобы ими никто не воспользовался [иначе].

— В связи с внесением изменений в Конституцию муниципальная власть будет четко встроена в вертикаль госвласти. Я полагаю, что можно было подождать этих актов, чтобы потом принимать решение [о сборе подписей].

— Может быть, на популистском уровне придет глава и не сможет удачно справляться с проблемами. Это означает, что пять лет не будут решаться вопросы, которые профессионал мог бы решать с региональными и федеральными органами власти, — заявила Бабушкина.

Это было сказано, при том, что накануне полиция фактически выкрала 60 подписей. А «профессиональные» назначенцы федерального центра не то что годами, но десятилетиями принципиально не решают проблем города и области. И множат их. Им просто плевать, ведь главное красивые отчеты начальству наверх, своя огромная зарплата (которая не зависит от благополучия жителей региона) и освоение бюджета.

8 августа Фонд “Социум” подвёл итоги опроса жителей Екатеринбурга: 82% горожан поддерживает прямые выборы мэра. К концу дня стало известно, что общее число собранных подписей перевалило за 5000.

10 августа народную инициативу поддержала партия “Яблоко”. Отдали каркас для куба взамен отнятого полицией. Председатель регионального отделения, Сергей Хоренженко, оставил подпись за возврат выборов мэра.

В тот же день сборщики подписей в Серове подверглись нападкам со стороны местных чиновников и полицейских, но обошлось без задержаний.

Итог: борьба продолжается. Несмотря на все помехи со стороны чиновников и силовиков, велики шансы собрать нужное число подписей до 10 сентября. Мы видим, как власть боится даже такой банальной демократической свободы как прямые выборы глав городов. А для рядовых горожан это становится вопросом выживания. Именно нам тут жить и трудится всю жизнь. А не чинушам, присланным центральной властью невесть откуда, отсиживающимся в роскошных кабинетах и своих апартаментах за высокими заборами.

Артем Ерофонов

Контакты инициативной группы:

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