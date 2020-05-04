Первое мая 2020 в Берлине. Протест в пустынном городе

В этот Первомай в Берлине все не как обычно. На площади Генрихплатц в Кройцберге нет никого, пара демонстрантов собрались на Ораниенплатц, но полиция снова их разогнала. 5000 полицейских, часть из которых была свезена в Берлин со всей Германии, уверенно держат столицу в кулаке. Из-за контроля автомобильный парад движения «MyGruni» лишь с большим запозданием сможет доехать до квартала особняков, чтобы протестовать против карантина.

Хорошо охраняется и митинг за улучшение условий труда в здравоохранении, проводимый берлинским движением против несправедливостей на рабочем месте перед больницей Вивантес в Нойкельне. 20 человек демонстрируют, сохраняя безопасное расстояние, против эксплуатации и капитализма при поддержке людей на нескольких лодках на воде, в то время как около 200 человек собираются за полицейским барьером.

Профсоюзы в этот день тоже не провели никаких заметных мероприятий. Там, где обычно проходит митинг Объединения немецких профсоюзов DGB, в пятницу утром только провели встречу руководители профсоюзов. После того, как выставили и сфотографировали все плакаты перед Бранденбургскими воротами, короткое символическое действие сразу закончилось. DGB больше ничего не проводило на улице в этот день, их дальнейшие действия происходили в Интернете. «Здоровье важнее всего», — сказал корреспонденту «Neues Deutschland» глава DGB Берлина и Бранденбурга Кристиан Хоссбах. Он поддерживает ограничение на демонстрации, но также считает важным, чтобы профсоюзы действовали и в кризисные времена.

В отличие от финансового кризиса, на этот раз должны последовать структурные изменения. Например в том, что касается приватизации системы здравоохранения. «Здесь надо все переосмыслить и переделать», — говорит Хоссбах. Чуть позже на площади Александерплац протестуют также профсоюзные активисты. К демонстрации призвала профсоюзная организация VKG. Участникам назначают места на площади, отмеченные белыми крестами, и они выстраиваются в ряд с плакатами и транспарантами. «Последствия кризиса не должны ложиться на плечи работников», — говорит выступающий Рене Арнсбург.

Большинство демонстрантов собрались в районе площади Роза-Люксембург-Платц в центре Берлина к полудню. Объединение «Reclaim Rosa-Luxemburg-Platz» проводит митинг против запланированной, но не одобренной «гигиенической демонстрации», которую в течение нескольких недель проводили сторонники теории заговора, протестуя против принятых в связи с эпидемией коронавируса мер. Множество полицейских оцепили площадь, за барьерами собрались около 500 человек, среди них и несколько неонацистов. Десятки людей были арестованы.

И Вальпургиева ночь накануне 1 мая в основном прошла тихо. Левые радикалы призывали к действиям в Фридрихсхайн, большая часть из около 1000 полицейских, задействованных там, собрались на площади Боксхагенер Плац и на углу Либихштрассе и Ригаер-штрассе, где находится дом феминисток, гомосексуалистов и анархистов Liebig34, которому угрожает выселение. Но кроме того, что там пускали фейерверки и громко включали панк-музыку, больше там не произошло ничего.

Филипп Блес и Мари Франк

Перевод Марии Поляковой

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1136197.mai-berlin-ist-blau-schwarz.html