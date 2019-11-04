Рабочие Ногинского хлебокомбината борются за свои права

С начала сентября продолжается борьба рабочих Ногинского хлебокомбината за выплату зарплат. Руководство предприятия в течении нескольких месяцев задерживало и не выплачивало зарплаты работникам. Долг перед трудовым коллективом составляет 12 млн руб.

Ногинский хлебозавод возник в 1929 году в результате объединения нескольких пекарен. Производительность завода в те времена была 30 тонн хлеба в сутки. Завод пережил Великую Отечественную Войну, выпуская ржаной хлеб и сухари для нужд фронта. В послевоенные годы комбинат активно развивался, на хлебозаводе № 1 произошла реконструкция, появился собственный автопарк. В 60-х годах были построены хлебозавод № 2 и склады бестарного хранения муки.

ОАО «Ногинский хлебокомбинат» с уставным капиталом 83 тыс. рублей было зарегистрировано в Московской области в 2002 году. В 2018 году выручка компании составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль – 97,4 млн рублей.

Рабочие с весны не видели своих зарплат. Начальство кормило их «завтраками» и иногда подкидывало подачки, не покрывавшие даже «белой» зарплаты сотрудников. В начале сентября рабочие приостанавливали работу завода из-за невыплаты зарплат. После этого руководство объявило о банкротстве предприятия. В начале сентября рабочие приостанавливали работу с требованиями выплаты заработной платы. Руководство рассчиталось с ними по «белой» зарплате, в среднем 6 тыс. рублей, а основную часть так и не выплатили. Сейчас завод находится на стадии банкротства, печи остановлены, в цеха не подается отопление.

С 15 октября предприятие прекратило свою работу, о чем висит соответствующий приказ на проходной предприятия. Люди, не получившие зарплату, остались на территории завода. Они не выходят за пределы предприятия, так как охрана не пустит их обратно. Им необходимо оставаться на своих местах, чтобы отстоять свои деньги, заработанные честным трудом, и спасти производство хлеба в своем городе.

25 октября работники ОАО «Ногинский хлебокомбинат» объявили голодовку, выдвинув следующие требования:

1) Полное погашение задолженностей по заработной плате за 4 месяца + выплата компенсаций;

2) Заключение со всеми работниками трудовых договоров в письменной форме в соответствии со ст.61 и ст.67 ТК РФ. Указание в трудовых договорах полного фактически отрабатываемого времени;

3) Национализация предприятия;

4) Запуск производства.

На пятый день голодовки, 29 октября был задержан председатель совета директоров ОАО «Ногинский хлебокомбинат». Отделом СК по Ногинску по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше трех месяцев (ч.3 ст. 145.1 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). На данный момент долг по зарплатам так и не погашен, власти ищут новых инвесторов для завода, рабочие продолжают голодать. Люди голодают в неотапливаемых цехах завода, потому что у них нет денег. Производство, дающее стабильный заработок своим сотрудникам, остановлено. Рабочие стали заложниками мошенничества собственников предприятия.

В целом ситуация типичная для отечественной пищевой (да и не только пищевой) промышленности. В прошлом году мы наблюдали аналогичную историю с хлебокомбинатами компании “Настюша”: предприятия, выпускавшие треть (!) потребляемого в Москве и области хлеба, “неожиданно” оказываются в “долговой яме”, а затем спускаются с молотка… Причем, в данном случае имела место длительная эпопея “круговорота баблишка” в карманах “эффективного собственника”, на которую правоохранительные органы долго не обращали внимания. О своих прямых обязанностях они “почему-то” вспомнили только тогда, когда вышеупомянутый “атлант” сбежал за границу, да и то после голодовки рабочих. В результате зарплаты выплачены лишь частично, большая часть коллектива уже ушла, заводы стоят, процедура банкротства запущена…

“Городецкий хлеб” в Нижегородской области так же “внезапно” становится банкротом, и точно так же суды тянут резину, обещания местных властей “урегулировать” ситуацию остались (как это и водится) лишь на словах…

Хлебозавод “Пеко” сейчас так же в сложной ситуации: появившаяся компания-ликвидатор ООО “Пеко”, возглавляемая гражданами И.О. Свинорезом и С.К. Пахаревым, фактически довела до банкротства завод ЗАО “Пеко”, на данный момент конкурсный управляющий Базарнов, после проведения массового сокращения, угрозами и запугиванием вынуждает оставшихся работников прекратить борьбу за сохранение предприятия. Причем в данном случае прямую выгоду от действий рейдеров имеет строительная компания “ПИК”: территория ликвидируемого завода может быть передана под застройку. По словам администрации предприятия, правда, завод якобы должен после временного закрытия возобновить работу под другим названием, но в это верится очень слабо, поскольку большая часть сокращенных работников до сих пор не трудоустроена.

И вот на Ногинском хлебокомбинате наблюдается та же схема: успешное предприятие “неожиданно” становится банкротом, трудовой коллектив месяцами сидит без зарплат (причем проблемы начались сразу же после того, как из государственного завод стал частным). Прекратив работу 15 сентября, руководство даже не удосужилось объяснить рабочим, что происходит: не было ни одного уведомления о простое.

Объяснение было лишь одно: “Расходитесь, денег нет!”

Ранее мы уже писали о том, что имеет место целенаправленная политика ликвидации отечественных предприятий пищевой промышленности с целью расчистки рынков для транснациональных корпораций. Однако, уничтожение “старосоветских” заводов – это только часть “радостей”, которые нас ждут: совсем недавно в действие вступила “регуляторная гильотина” (к слову, окрестил ее так сам инициатор Д.А. Медведев), одним росчерком пера отменившая все достижения Октябрьской Революции. Таким образом, с одной стороны имеет место целенаправленное уничтожение отечественной промышленности, с другой — подстройка трудового законодательства под “мировые стандарты”.

19-20 октября прошло заседание Российского Комитета Рабочих, на котором присутствовал представитель трудового коллектива Ногинского хлебокомбината. Ознакомившись с ситуацией, комитет составил обращение трудовому коллективу. Ниже мы публикуем его текст.

Российский комитет рабочих отмечает противоречащие Трудовому кодексу РФ действия собственника Ногинского хлебокомбината, выражающиеся в задержке выплаты заработной платы на 3 и более месяцев, приеме на работу без оформления трудовых договоров, полной остановке производства. Ногинский хлебокомбинат, основанный в 1929 году, пережил Великую Отечественную Войну, но может не пережить «эффективных» собственников. В связи со сложившейся ситуацией РКР рекомендует работникам Ногинского хлебокомбината:

1) Организовать на предприятии первичную профсоюзную организацию с перспективой вхождения в Федерацию Профсоюзов России.

2) Совместно со специалистами Фонда Рабочей Академии разработать проект прогрессивного коллективного договора и начать борьбу за его заключение.

3) При задержке работодателем заработной платы более чем на 15 дней работникам применять положение ст. 142 ТК РФ и приостанавливать работу с письменным уведомлением работодателя и обязательным посещением рабочего места во время приостановки работы до выплаты задержанных денежных сумм.

4) Обратиться в органы государственной трудовой инспекции и прокуратуры с заявлением о нарушениях на Ногинском хлебокомбинате трудового законодательства РФ.

5) Коллективу хлебокомбината в лице профсоюзной организации обратиться в Администрацию Президента РФ с просьбой о национализации предприятия.

Кирилл Елизаров

Дополнительную информацию по голодовке в Ногинске см. тут: https://vk.com/@rabochy_kontrol-otstoim-noginskij-hlebokombinat