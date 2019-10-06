Профсоюз бортпроводников борется с давлением на сотрудников

С 24 сентября идет борьба бортпроводников аэропорта Шереметьево против невыносимых условий труда. Руководство «Аэрофлота» требует от своих сотрудников максимальной покорности, лояльности и соответствия определенным внешним стандартам. Те бортпроводники, которые не вписываются в стандарты компании сталкиваются с несправедливым распределением работы и с урезанием зарплат.

Согласно медицинским нормам регламентирующим труд бортпроводников, длительность пребывания на борту самолета не может превышать 80 часов. По новому указу, превышать норму полета работник может, в этом случае он хотя и получает зарплату больше других, берет всю ответственность за своё здоровье на себя. Как любое руководство коммерческой организации, руководство Аэрофлота старается всячески мотивировать работников на переработки, чтобы можно было нанимать меньше сотрудников, меньше платить зарплату. Против тех кто реально беспокоится о своем здоровье и здоровье членов коллектива бортпроводников применяются меры давления.

Предельная норма полетов в 80 часов в месяц, может быть разделена либо на несколько больших перелетов, либо на много маленьких, внутренних перелетов. При меньшем количестве перелетов летный состав испытывает меньше перегрузок опасных для здоровья и имеет больше времени на полноценный отдых. Отдых между сменами зависит от продолжительности рабочего времени: чем больше единовременно затрачено полетного времени, тем больше будет последующий межполетный отдых. То есть когда бортпроводники летают короткими рейсами, пропорционально у них сокращается и отдых между ними. Чтобы вылетать месячную норму на коротких рейсах, надо приезжать на работу практически каждый день, шесть дней в неделю.

Это нарушение закона. В соответствии с 139-м приказом «Положение о рабочем времени и времени отдыха» Минтранса — длительность выходного в неделю должна быть 42 часа. У рабочего, работающего 8-ми часовой рабочий день без переработок, к примеру, с окончания работы в пятницу вечером и до начала работы в понедельник в 8 утра продолжительность выходных составляет около 64 часов. То есть работники работающие по графику 5/2 отдыхают значительно больше, чем проводники, которые работают во вредных и опасных условиях. Такой режим выматывает. Бортпроводники хотят получать отпуска в полном размере начисленных дней. И получать выходные дни, когда им необходимо решить какой-то житейский вопрос — сейчас такой возможности нет.

Также в качестве мер подавления сотрудников используется урезание зарплаты. Зарплата бортпроводника состоит из оклада 12000 руб, надбавок за вредность и стаж работы, оплаты часов полета и надбавку за “личный вклад”. Надбавка за “личный вклад” целиком и полностью управляется работодателем: он по своему усмотрению может как понизить личный вклад бортпроводнику, так и отменить его в целом. Делается это на основании полученных взысканий. Фонд зарплаты начальства и сотрудников один, так что чем меньше получит бортпроводник, тем больше будет выплачено руководству. Это и есть главный стимул создания невыносимых условий труда в компании.

Особенно много взысканий применяется в отношении «неугодных», нелояльных бортпроводников. В том числе тех, которые каким-то образом стремится реализовывать свои трудовые права. Один факт заявления бортпроводника о том, чтобы ему предоставили отпуск в полном размере начисленных дней, уже является поводом для давления.

Вся эта ситуация усугубляется отношением к сотрудницам, которые выглядят «не так, как хочет начальство». По дрескоду компании сотрудницы должны вписываться в 42—46 размеры одежды, из-за этого работницы с многолетним стажем, матери одного или нескольких детей, подвергаются всем мерам воздействия на сотрудников перечисленным выше из-за того, что уже не могут соответствовать требованиям начальства.

Обострение трудового конфликта началось с анонимных призывов к бортпроводникам в интернете, брать больничные на определенные даты с целью повлиять на ситуацию в компании. Акция «Больничный лист» вспыхнула стихийно. Она была объявлена через социальные сети, инициаторы о себе не заявляли и в профсоюз за помощью не обращались. Тем не менее, некоторые бортпроводники поддержали акцию и в отношении них были начаты проверки со стороны руководства.

Председатель профсоюза Илона Борисова прокомментировала эту ситуацию:

«Эта акция незаконна, и мы предполагаем негативные последствия для бортпроводников: к ним могут применить определенные репрессивные меры. Мы прекрасно знаем, как себя ведет «Аэрофлот»: любое несогласие с действиями работодателя, любая попытка реализации трудовых прав всегда натыкается на препятствия.»

Профсоюз бортпроводников попытался мирно повлиять на ситуацию через переговоры с начальством. Они выдвинули ряд требований к руководству компании:

Прекратить давление на бортпроводников, прекратить создание карательной среды, поскольку она косвенно влияет на безопасность полета и может стать предпосылкой к авиационному прецеденту. Немедленно провести внеочередное собрание Совета директоров, куда пригласить основного учредителя общества «Аэрофлот» в лице правительства. На это собрание пригласить независимые профсоюзы, чтобы выработать здравую кадровую политику, которая бы исключила развитие ситуации. Провести проверку Департамента обслуживания на борту, вплоть до замены командно-руководящего состава. Именно в этом департаменте в полном объеме реализуется такая кадровая политика.

После того как руководство Аэрофлота не отреагировало, 24 сентября президент ШПБ Илона Борисова объявила голодовку, с целью подкрепить требования профсоюза и привлечь внимание к проблеме. 1 октября она была уволена, на неё и её товарищей по профсоюзу начали оказывать давление, а руководство Аэрофлота начало призывать лояльных сотрудников подписывать бумаги о том что именно члены ШПБ призывали их брать больничные. Сейчас через СМИ профсоюз пытается привлечь как можно большее внимание к проблеме.

Кирилл Елизаров

Источник: https://vk.com/@rabochy_kontrol-profsouz-bortprovodnikov-boretsya-s-davleniem-na-sotrudnikov