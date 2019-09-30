Сделаем общественный транспорт в Великобритании бесплатным

Крис Солтмарш

В середине августа, к возмущению правой прессы, подросток-активистка Грета Тунберг отправилась на яхте с нулевым уровнем вредных для экологии выбросов в двухнедельное путешествие через Атлантику, чтобы добиться проведения в Нью-Йорке переговоров ООН по вопросу климата. Считая серьезной свою роль лидера глобального направления, отстаивающего идеи климатического движения, Грета избегает авиаперелетов из-за высокого уровня выбросов. Она недавно вернулась из тура по Европе, где передвигалась исключительно на поезде.

Проблема, которой занимается Грета, реальна. На долю воздушных перевозок приходится 3,5 % мировых выбросов парниковых газов, ведь зачастую внутренние рейсы и перелеты в Западную Европу оказываются самым дешевым и простым вариантом. Однако выбросы не ограничиваются воздушным транспортом. От самолетов до автомобилей – по-прежнему преобладающих в сфере британских путешествий как на локальном, так и национальном уровнях – наши самые популярные транспортные системы в значительной степени углеродоемкие, причем треть выбросов углекислого газа в Великобритании приходится на транспорт.

И не удивительно, что мы предпочитаем данные виды транспорта альтернативным. Общественный транспорт Соединенного Королевства дорогой и не отвечающий современным требованиям. В январе дорожные тарифы снова поднимут, навязывая потребителям повышение на 2,8 % и добавляя более 100 фунтов стерлингов ко многим уже грабительским годовым и сезонным абонементам. Несмотря на то, что мы в Великобритании тратим на железнодорожные перевозки в 5 раз больше, чем наши европейские соседи, задержки и переполненность являются обычными явлениями. В сельской местности и даже городах ограничение автобусных маршрутов, количество которых с 2010 года сократилось вдвое, означает нерегулярные перевозки и то, что многие районы вообще не связаны. Кризис сельского общественного транспорта привел к тому, что населенные пункты оказались в изоляции от остального общества, а их жиели не в состоянии получить доступ к работе и жизненно важным услугам.

Радикальные структурные альтернативы

Хоть путешествие Греты напоминает нам, почему мы не можем в корне поменять существующие транспортные системы достаточно быстро, мы не можем просто повторить ее действия. Персональный и добровольный экологический подход, каким бы впечатляющим он ни был, оказался неспособным обеспечить необходимые нам изменения. В течение десятилетий мы пытались сократить наши индивидуальные углеродные следы, меньше летая и больше передвигаясь на велосипеде – все же мы лишь сократили наши выбросы углерода на 3% с 1990 года.

Вместо этого мы должны создавать радикальные структурные альтернативы полетам и индивидуальному вождению. Качественный безуглеродный общественный транспорт должен быть как можно более легким и приятным выбором.

Одной из основ революции в сфере общественного транспорта для работы людей и планеты является «Зеленый новый курс» (The Green New Deal, GND) — правительственная программа инвестиций и регулирования, направленная на обезуглероживание общества и преобразование экономики, предлагаемая Александрией Окасио-Кортес, которая является депутатом Конгресса Соединенных Штатов Америки. В соответствии с «Зеленым новым курсом» ответственность за сокращение транспортных выбросов ложится полностью на общество в целом, а не на отдельные пригородные поезда.

Кампании в Великобритании, такие как наша собственная организация «Лейбористы за Зеленый Новый Курс» (Labour for a Green New Deal), призвали к универсальным базовым услугам, чтобы помочь осуществить это преобразование. Бесплатный общественный транспорт для всех, охватывающий местные, национальные и международные поездки, должен занимать центральное место в сфере предоставления этих услуг.

На местном уровне это будет означать государственные инвестиции в расширение автобусных маршрутов в каждой деревне, населенном пункте и городе. Демократическое муниципальное планирование может дать жителям возможность обеспечить электрификацию автобусов, маршруты и расписание которых соответствуют местным потребностям, а услуги на месте бесплатны.

На региональном уровне «Зеленый Новый Курс» может обеспечить равномерное распределение инвестиций в наши железные дороги между регионами, что приведет к согласованию инфраструктуры Севера и Уэльса с Лондоном и Юго-востоком. Помимо гарантии бесплатного проезда между городами и городами по всей стране, мы должны стремиться к самым высоким стандартам: максимально короткое время в пути, гарантированные зарядочные порты, бесплатный Wi-Fi и место.

Это всеобъемлющее предоставление бесплатного общественного транспорта закладывает основы для необходимого перехода общества к отказу от использования частных автомобилей. Машины простаивают 95 % времени, и все же они доминируют в нашем обществе. В тех случаях, когда автомобили по-прежнему необходимы людям с ограниченными возможностями или работникам в определенных отраслях, нашей отправной точкой могут быть коллективные парки электромобилей для совместного использования, а также альтернативы Uber, принадлежащие работникам.

Поскольку британские автопроизводители все больше находятся под угрозой, «Зеленый Новый Курс» может гарантировать, что электромобили для этих автопарков будут производиться демократически уже квалифицированными рабочими. Хотя электромобили не являются «волшебной пилюлей», когда речь идет о климатическом кризисе из-за их потребности в энергии, природных ресурсах и пространстве, если они находятся в общей собственности, они, тем не менее, могут стать транспортной альтернативой с нулевым выбросом углерода.

Требуемый уровень инвестиций в транспортную инфраструктуру, несомненно, является огромным мероприятием и потребует серьезных финансовых и людских ресурсов. Эта задача дает нам возможность запустить программу «Зеленого Нового Курса» по обеспечению хорошо оплачиваемых, профсоюзных, «зеленых» рабочих мест, одновременно ускоряя инвестиции в «зеленые» технологии, необходимые для преобразования всей экономики.

Как и «Новый Зеленый Курс» в целом, инвестиции в инфраструктуру общественного транспорта не должны ограничиваться национальными границами. Это дает возможность выйти за их пределы. Расширение существующей сети железных дорог по всей Европе, сокращение времени в пути и снижение цен создаст условия для полного отказа от внутренней и ближней авиации в течение пяти лет. В сочетании с большим количеством свободного времени в течение более короткой рабочей недели, глобальным уровнем прожиточного минимума и рабочим творческим отпуском, глобальный «Зеленый новый курс» может позволить любому человеку в мире путешествовать в любое место на общественном транспорте.

Не только декарбонизация

Стремление к инвестициям в модернизацию инфраструктуры в глобальном масштабе подчеркивает, что «Зеленый Новый Курс» не может слепо фокусироваться только на декарбонизации. Асад Рехман пишет, что простой переход с ископаемого топлива на технологии с нулевым содержанием углерода не прекращает неустойчивое развитие и колониальную эксплуатацтю ресурсов на основе извлечения редкоземельных металлов, таких как кобальт, необходимых для электрических батарей.

Наш ответ должен состоять не в том, чтобы отказаться от концепции климатической справедливости, основанной на изобилии и процветании для многих, а в том, чтобы принять то, что Джордж Монбио назвал «частной достаточностью и общественной роскошью». Это подтверждается требованием бесплатного общественного транспорта для всех. В массовом переходе на бесплатный общественный транспорт мы лишаем себя некоторой автономии, предоставляемой личным владением автомобилем или удобством очень быстрого перелета на короткие расстояния. Это, однако, компенсируется общими социальными и экологическими выгодами общественной собственности, демократического планирования и коллективных путешествий.

План декарбонизации, демократизации и декоммодификации общественного транспорта должен стать флагманом на ранних этапах «Зеленого Нового Курса». Социальные и финансовые выгоды будут использоваться всем обществом, пока мы будем привязывать экономику к инфраструктуре с нулевым выбросом углерода. «Зеленый Новый Курс» должен включать бесплатный общественный транспорт для всех.

Перевод с английского Валерии Емашевой

Источник: https://socialistproject.ca/2019/09/make-uk-public-transport-free/#more