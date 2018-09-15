Жестокость полиции Екатеринбурга 9-го сентября

9 сентября состоялись самые массовые репрессии в современной истории Екатеринбурга. По лживому обвинению в незаконном участии в митинге, задержали почти 200 человек (данные с сайта https://ovdinfo.org/articles/2018/09/09/spisok-zaderzhannyh-v-svyazi-s-akciyami-protiv-pensionnoy-reformy ).

Задержания проходили в 3 этапа:

Этап первый — возле площади Кирова. Колонна выдвинулась от УПИ, ей преградил дорогу полицейский кордон. На этом этапе выбили всех организаторов, людей с рупорами и плакатами.

Второй этап — по маршруту следования. Полицейским удалось рассечь колонну протестующих на отдельные группы, шедшие с разными интервалами и разными путями. ОМОН и полиция выхватывали отдельных участников шествия (а порой и случайных зевак) и упаковывали в автозаки.

Третий этап — остатки колонны разными путями дошли до Октябрьской площади, которая, по плану организаторов, была местом окончания акции. И там перемешались со случайными прохожими. Тут надо отметить, что Октябрьская площадь возле театра Драмы — одно из любимых мест отдыха горожан, особенно в выходные дни. Эта площадка не является запретной и 9 сентября также не была никак огорожена. Никаких флагов, транспарантов или плакатов люди на площади при себе не имели. Лозунгов не выкрикивали. Просто стояли. Перед ними выстроилась цепь ОМОНа и без предупреждений и требований стала окружать и атаковала. Хватали всех подряд и запихивали в автозаки. Это произошло около 16 часов по полудню.

Власть и силовики сделали всё возможное чтобы устроить провокацию. Акцию запретили без всяких оснований, не предложив даже альтернативной площадки или времени. Заявителя запугали сотрудники ФСБ и вынудили написать “отказ от проведения мероприятия”. Хотя подобное даже не предусмотрено законом! И, наконец, полиция устроила массовые задержания мирных безоружных людей по всему центру города. Большинство из задержанных не имели при себе никаких средств агитации. Под арест попало множество случайных прохожих. Отметим, что под арестом оказался и сын известного на Урале путинского пропагандиста Иннокентия Шеремета.

Когда автобусы набили под завязку, людей повезли в УМВД по Екб на Фрунзе 74. К половине пятого все были доставлены к управлению. Но силовики не спешили заводить людей внутрь и ещё много часов держали в автобусах, без протоколов и предъявления обвинений, без еды и воды.

Надо отдать должное правозащитникам и волонтёрам, которые не дали людям умереть от голода и жажды. В автобусы принесли печенье и бутылки с водой.

Арестантов по двое заводили в отдел для составления протоколов. Весь процесс затянулся на 10 часов. Таким образом, многих людей продержали в застенках до глубокой ночи, перед рабочим днём. Полиции было плевать как люди станут добираться ночью домой. Последние задержанные покинули отдел полиции в третьем часу ночи.

Каждому задержанному давали шаблонный протокол с липовым обвинением. Хотя часть задержанных вообще не слышали ни про какой митинг, всем вменяли участие в нём. Подавляющее большинство указали, что с протоколом полностью несогласны.

Дальше задержанных ждут суды, на которых их всех вполне могут осудить, основываясь на одних лишь показаниях полицейских, которые даже не присутствовали при задержании (!). С формулировкой “у суда нет оснований не доверять сотрудникам полиции”. Хотя у последних мнение одно на всех, продиктованное начальством. Зато у суда всегда есть основание не доверять “холопам”. На то мы и “подлое сословие”.

Агрессивность полиции всегда обратно пропорциональна числу протестующих. Если бы на улицы выходили десятки тысяч в двухмиллионном городе, задержаний можно было бы избежать вовсе. Так активная часть граждан расплачивается за пассивность основной массы населения. Проблемы у всех общие, страна одна и большинство из нас никуда из неё не денется, как нельзя сбежать с тонущей подводной лодки. Тем не менее за общие интересы пока приходится отдуваться немногочисленной активной части общества.

Дорогим россиянам давно пора понять что никто за них их собственные проблемы не решит. Индивидуальное спасение давно не работает, а ключ к лучшей жизни кроется в общем улучшении условий, равенстве возможностей, которые предстоит отстоять.

Артём Ерофонов