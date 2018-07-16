Как “приватизировать” муниципальный зоопарк с помощью нескольких смазанных фоток

В Нижнем Новгороде городские власти на 20 июля назначили ликвидацию единственного в городе муниципального зоопарка «Мишутка» в парке «Швейцария». Животных из зоопарка предполагается продать в другие зоопарки России. Примечательна эта история политтехнологией, которую власти применили для оправдания этого решения в глазах общественности.

Еще в марте в интервью во время визита в Нижний Новгород в рамках кампании «Красный бойкот» Борис Кагарлицкий предсказывал, что новые нижегородские власти, назначенные Путиным, начнут зачистку местного бизнеса, и будут преподносить это как борьбу с коррупцией.

Видимо, ликвидация муниципального зоопарка это пример такой зачистки, только не в сфере частного бизнеса, а в сфере муниципального хозяйства, когда «лишний» для чиновников-госкапиталистов объект де-факто приватизируется и сбрасывается с плеч городского бюджета, при этом еще и прибыль получается в форме денег от продажи за распродаваемых животных.

Ликвидация зоопарка – мера, мягко говоря, не популярная. Это доказательство неэффективности городской власти и неспособности к управлению объектом, репутационный провал для городских властей. Но нижегородские политтехнологи администрации нашли способ, как заставить общественность поверить не только в необходимость этого решения, но и требовать закрыть зоопарк. И сделано это было по всем правилам «доктрины шока»: лавиной публикаций в СМИ и соцсетях читатели были повергнуты в шок, якобы, «ужасными» условиями содержания животных в зоопарке. Зоопарк окрестили «концлагерем» и «живодерней», а его сотрудников называли живодерами и садистами. Провернули эту информационную спецоперацию благодаря всего нескольким некачественным, смазанным фоткам в низком разрешении и несколькими короткими дергаными видео. Но проведено это было скоординировано и профессионально, почему мы и полагаем, что режиссером этой пиар-акции была пиар-служба администрации во главе с главным политтехнологом городских властей Романом Амбарцумяном.

События развивались стремительно. В зоопарк неожиданно нагрянула команда зоозащитников во главе с директором крупнейшего в Н.Новгороде частного приюта для бездомных животных В. Гройсманом и при поддержке Романа Амбарцумяна, официально должность которого звучит как директор департамента общественных отношений и информации администрации города Н.Новгорода. В ходе этой проверки сотрудница Гройсмана, его заместитель по приюту Ксения Антонова сделала несколько фоток на смартфон, которые разместила у себя в соцсетях, снабдив их алармистскими комментариями, о том, что условия содержания животных в зоопарке «ужасны». Эти фото и комментарии тут же, как по команде, воспроизвели практически все нижегородские СМИ, а вслед за ними и федеральные, придав событию статус скандала.

Практически все фото “ужасных” условий содержания животных – это фотки (именно “фотки”, назвать фото эти изображения не позволяет мне совесть и опыт фотографа-любителя), сделанные в низком разрешении, смазанные, на которых при желании можно “увидеть” все, что угодно, хоть следы инопланетян.

Чтобы публика увидела на этих фотках именно «ужасные» условия, они снабжены подписями. Это уже работа с восприятием зрителя, зритель превращается в читателя, и читая надпись на фото особо впечатлительные и внушаемые видят на фотке именно то, что написано, а не то, что изображено. Так, изображение вполне упитанного оленя, но в момент, когда он, видимо, выдохнул и стянул живот, снабженное подписью, что вид этого заставляет «не спать по ночам», заставило многих «увидеть», что олень «худой». При этом качество фото ниже всяких стандартов, головы животного вообще нет в кадре.

Пример: фото Ксении Антоновой с подписью. Источник: нн.ру

Как этот олень выглядит на самом деле:

Видимо, Ксении пришлось долго выбирать неудачный кадр, чтобы представить на нем оленя (на самом деле это старая олениха) в “ужасном” виде.

Фоток с «ужасными» условиями очень мало, и во всех СМИ, которые воспроизвели легенду об «ужасных» условиях в зоопарке повторяются одни и те же некачественные фотки. На фотках запечатлены сюжеты, которые, будучи сняты с другого ракурса и без истеричных подписей, выглядели бы вполне нормально.

Имеющиеся видео, которые опубликованы, например, в материале Ирины Славиной, также крайне низкого качества, сняты в нарочито непрофессиональном стиле и на сленге видеооператоров такой «стиль» съемки называют «полет мухи»: камера болтается из стороны в сторону, перескакивает с объекта на объект, ни на чем не задерживается, так что понять из увиденного что к чему очень сложно.

Публикация фото и видео сопровождались лавинообразно растущим количеством комментариев в соцсетях, в которых люди сообщали о своем прежнем негативном опыте посещений зоопарка «Мишутка» («были давно, все было ужасно, животные в плохом состоянии, кругом грязь, запах» и т.п.). Но показательно что ни в одном таком комментарии не приводилось никаких пруфов (фото, видео), что было бы вполне логично. Если человек был в зоопарке с детьми, увидел ужасные сцены голодных, худых животных, грязь и т.п., то вполне логично, что человек это сфотографирует. В зоопарк все обычно берут фотоаппараты, если нет, то почти у всех сейчас есть смартфоны, сделать фото – не проблема. Но абсолютно никто из негативных комментаторов не приводит в подтверждение своих слов о, якобы, ужасных условиях содержания животных в прошлом никаких фото или видео. Масса однотипных негативных комментариев, появившихся внезапно как по заказу, наводит на мысль, что это и есть заказные комментарии. Их могли либо купить на биржах копирайтинга, или же это просто друзья и знакомые подключенных к информационной атаке зоозащитниц, действующие из солидарности.

Все фото сопровождались подписями, сделанными явно манипулятивно. Постоянно намекалось, что это лишь малая часть из тех «ужасов», которые зоозащитники увидели в зоопарке, что скоро появятся еще фото и видео. Например, публикация Ксении Антоновой от 10 июня, набравшая 12 тысяч просмотров, начинается так: «Друзья, с каждой новой проверкой в зоопарке “Мишутка” выясняются новые и все более шокирующие подробности. Ни для кого не секрет, что животные в зоопарке содержатся в ненадлежащих условиях, однако работники зоопарка убеждали нас всех в обратном» (выделено нами – А.П.). На самом деле, речь в тот момент идет всего лишь о второй проверке. «Ни для кого не секрет» – запрещенный прием в споре, апелляция к большинству, «все знают» и т.п. обороты речи используются для манипуляции. Но этот и другие нечестные приемы аргументации постоянно применяются в публикациях зоозащитницы. Это попытка манипуляции общественным мнением, которая, надо признать, удалась на славу.

Ни одно СМИ, первоначально разместившее информацию об «ужасных» условиях в зоопарке не озаботилось проверкой этой информации. Первые статьи о зоопарке были сделаны исключительно на основе комментариев Ксении Антоновой и ее компании и с использованием ее фоток. Редакционных фото никто не опубликовал, то есть ни один корреспондент не выехал на место, чтобы сделать свои фото и проверить информацию. Особо тенденциозный материал выдала Ирина Славина, известная в либеральной среде как журналистка с налетом оппозиционности, за что в нижегородской «элите» она стоит особняком и пользуется авторитетом. В данном случае Ирина Славина в своем материале встала на сторону зоозащитниц из команды Гройсмана и написала, в частности, следующее: «животные продолжают оставаться в руках людей, которые утратили доверие общества». Вот так, ни много ни мало, доверие общества, всего общества, Карл! Далее Ирина Славина сообщает слухи и непроверенную информацию: «Поступили сведения, что якобы часть животных (возможно, неучтенных) вывезли в неизвестном направлении». От кого поступили сведения? От Ксении Антоновой? От бабушек на скамейке? Этого не сообщается. Снова в качестве «доказательства» используются не нормальные фото, а скриншоты комментариев в соцсетях, не подкрепленные никакими фото-пруфами. Это явно направлено на создание у читателя негативного эмоционального впечатления о зоопарке и его сотрудниках.

Административная машина была запущена, мэр города Панов объявил, что услышал глас народа и зоопарк будет закрыт, животных передадут в другие зоопарки. Одновременно с этим была уволена прежняя директор парка, в котором находится зоопарк, формулировка увольнения была такой: директор не смог обеспечить достойное содержание обитателей зоопарка. В СМИ это преподносилось именно как то, что власти услышали глас народа.

В заявлении СМИ В. Гройсман в оправдание ликвидации зоопарка сказал: «Мы получили более 150 тысяч откликов в соцсетях на результаты проверки, и люди ждут результата. Город повернулся не на позицию молчаливого наблюдения, как было в течение многих лет с парком “Швейцария”, а на достаточно сложный, но действенный путь решения проблем”.

Зоопарк через несколько дней после визита зоозащитников был закрыт для посетителей устным распоряжением главы города Панова. Никаких документов о закрытии официально руководству зоопарка не вручали, как мы узнали из интервью с директором зоопарка Олегом Кульвинским. Правовых оснований для закрытия зоопарка нет. Но и открыть зоопарк дирекция не может, т.к. муниципалитет является учредителем и глава городской администрации назначает директора всего парка, в подчинении которого находится зоопарк.

Однако провернуть спецоперацию по зачистке так быстро, чтобы вообще никто не успел увидеть реальных условий содержания зверей в зоопарке, не удалось.

После первых «сенсационных» публикаций некоторые СМИ выехали таки на место и опубликовали собственные фото, отражающие действительное положение дел в зоопарке. Выяснилось, что «ужасных» условий в зоопарке нет. Абсолютно все «ужасные» фото логично объясняются. Но администрация заняла позицию «ничего не слышу, ничего не вижу», и от плана ликвидации зоопарка отказываться не собирается.

Другая сторона

Руководство и сотрудники зоопарка категорически отрицают обвинения в жестоком обращении с животными. В интернете появилась петиция, в которой нижегородцы просят власти города сохранить зоопарк «Мишутка». Коллектив зоопарка обратился к и.о. губернатора Нижегородской области Г.С.Никитину за помощью и поддержкой по сохранению зоопарка. В обращении к Никитину и.о. директора парка А.В. Помыткин предлагает передать зоопарк из муниципальной собственности в региональную и указывает, что «волна, поднятая в прессе, связана с желанием поделить не поделенное». Фактически, речь тут идет о желании городских эффективных менеджеров приватизировать муниципальный зоопарк. Как сообщают противники закрытия зоопарка в тексте петиции, впервые в новейшей российской истории городские власти ликвидируют муниципальный зоопарк.

Не все зоозащитники согласны с позицией и мнением сторонниц В. Гройсмана и администрации о ликвидации зоопарка. Так, зоозащитница Ирина Бошман, известная своим неофициальным расследованием обстоятельств ликвидации очага африканской чумы под Дзержинском, в ходе которой были заживо сожжены несколько лошадей из частной конюшни, категорически не согласна с тем, что в зоопарке жестоко обращались с животными. Член Общественной палаты Мария Попова удивлена и шокирована происходящим с зоопарком скандалом и выступает против его ликвидации. Также решительно против закрытия зоопарка председатель попечительского совета Автозаводского парка Вероника Генкина:

– Я пришла в зоопарк с группой волонтеров, чтобы выяснить причины конфликта зоозащитников с руководством, понять недостатки и организовать помощь в их исправлении. То, что я там увидела – не просто приятно удивило, но и поставило в тупик. Худых, больных, изможденных и раненых животных там нет. В вольерах и на кухне чистота, холодильники заполнены мясом (что интересно, свежим) и овощами. Сено также без гнили. Если учесть, что работники зоопарка опомнились и навели-таки порядок, то где же следы концлагеря? За неполный месяц невозможно откормить, и главное, расположить к себе животных. Я видела как дикие медведь, лисы, олень, зубр, верблюды, и даже волки – подходят близко к ограждению, с любопытством смотрят на посетителей и пытаются с ними даже как-то общаться. Бурый медведь вообще разыгрывает представление: он встает на задние лапы, передние ставил на ограждение и делая умильные морды, позирует перед посетителями. Я видела, как служитель чешет пожилую львицу, просунув руку в вольер, и та «мурлычет» и жмурится от удовольствия. Разве могут так реагировать на людей звери, с которыми плохо и, как пишут, жестоко обращались?

Работников зоопарка в случае ликвидации ожидает сокращение. Но они готовы расстаться со своими рабочими местами, если это поможет сохранить жизнь животных:

– Ну, вот разве переживут они переезд? – с болью в голосе говорит Максим, показывая на пожилых рысей и львиц. – Мы переживаем за жизнь этих животных, и поэтому категорически против закрытия зоопарка. Если кому-то не нравится, как мы работаем, мы можем сами уйти, уволиться, если это нужно, но только не закрывайте зоопарк, не трогайте животных! Они этого не переживут.

Поддерживает Максима и Людмила:

– Если для сохранения зоопарка они хотят нас уволить, считают, что причина в нас, что мы плохие работники, мы готовы сами написать заявления об увольнении. Увольте нас, наймите других, которых считаете квалифицированными, но зачем трогать животных, зачем закрывать зоопарк из-за этого? Если вопрос в людях, так поменяйте людей, животные-то не виноваты! Зарплата здесь, кстати, небольшая, около 15 тысяч, а многие работают здесь очень долго, некоторые уже 12 лет. Животные доверяют нам полностью. Мы просим сохранить животных и не перевозить их в другие места. Они здесь прижились. Даже для здорового зверя любая транспортировка это очень большой стресс, приживется ли он на новом месте? Если учесть все эти нюансы, то станет понятно, что переезд это плохая идея.

По словам директора зоопарка Олега Кульвинского, сейчас здесь работает 15 человек:

– Если зоопарк закроют, они лишатся работы, как и их семьи лишатся средств к существованию. Работать в другой зоопарк, я думаю, они сами не захотят идти, т.к. люди в зоопарках работают долгие годы, иногда всю жизнь, из-за любви к животным, а не ради каких-то привилегий или материальных благ.

Если бы сотрудники зоопарка действительно были жестокими, безответственными людьми, как их представляют в своих публикациях сторонники закрытия зоопарка, то с началом скандальных публикаций и проверок этим работникам было бы легче уволиться и избежать возможных неприятностей. Тем более, зарплата в 15 тысяч рублей не такая уж большая, чтобы за нее изо всех сил держаться. Но никто с мая месяца, когда начался этот скандал в СМИ, из зоопарка не уволился. Все работники переживают за своих подопечных и продолжают заботиться о животных в зоопарке. Но они не решаются на открытый протест, т.к. связаны позицией своего руководства, которое подчиняется администрации города.

Наше интервью с директором зоопарка у офиса зоопарка в парке проходит под грохот молота, забивающего сваи на строительстве аквапрака по соседству. Сидящие в вольерах звери постоянно вздрагивают от этого грохота.

– Как вы считаете, почему внезапно стала муссироваться информация о, якобы, плохом состоянии и условиях содержания животных в зоопарке?

– Возможно, у кого-то есть интерес к земле зоопарка. Скорее всего, причина в месте. Думаю, однозначно здесь без политики не обошлось. Сейчас есть надежда, что мы возобновим работу. В случае же закрытия зоопарка, через год-два увидим, что здесь будет. То ли автостоянка, то ли еще что. Сейчас стройплощадка аквапарка упирается прямо в наш забор, прямо у нашего забора торчит арматура, их здание еще не закончено, оно будет почти вплотную к нашей территории. Но кого-то огульно осуждать сейчас я тоже не могу. 3 мая наш парк, и зоопарк в том числе, посетил глава города Панов. Он лично обошел зоопарк, я был рядом с ним, ждал от него вопросов, замечаний. Но никаких претензий от него в наш адрес не было в ходе осмотра. После этого к нам пришли те самые зоозащитники из «Зоозащиты-НН» Гройсмана и стали искать недостатки.

Что делать?

Ситуация с зоопарком “Мишутка” более чем серьезная. Власти города, сменившиеся перед выборами, представляют собой технократов, опирающихся не на реальное решение проблем, а на политтехнологии и имитацию решения проблем. Именно это и происходит с зоопарком: муниципалитет не может или не хочет его содержать, за 21 год существования зоопарка муниципальных денег в него не поступало, как сообщают об этом работники и руководство зоопарка. Продать (животных в другие зоопарки) для муниципалитета, очевидно, выглядит вполне привлекательным и выгодным решением проблемы. Землю возможно приспособить под что-то другое, хоть бы под стоянку для аквапарка, строящегося вплотную к территории зоопарка.

Политтехнологи администрации при помощи зоозащитников из частного приюта для животных В. Гройсмана провели показательную акцию в СМИ и соцсетях, с целью ввергнуть общественность в состояние шока и внушить на этом фоне обоснованность ликвидации зоопарка. Кстати, репутация директора этого приюта В. Гройсмана, единственного приюта в городе, получающего муниципальные деньги на программу по регулированию численности бездомных животных, не так безупречна, как представляют ее в официозных источниках. У независимых зоозащитников есть много вопросов к Гройсману о методах его работы.

При этом в свой приют Гройсман зоозащитников для проведения общесвенной инспекции не допускает, ссылаясь на карантин, который, видимо, будет длиться вечно. В июне, в самый разгар атаки гройсмановских зоозащитниц на муниципальный зоопарк “Мишутка”, зоозащиница Ирина Бошман и несколько активистов-общественников пришли в принадлежащую Гройсману “Зоозащиту-НН”, где содержат отловленных бездомных собак. По полученной Ириной Бошман информации, собак в этом приюте содержат в ненадлежащих условиях, более того, вместо лечения их усыпляют и утилизируют, как мусор. Мы не знали, правда ли это, и хотели это проверить, посмотреть, точно так же, как гройсмановские зоозащитницы ворвались в закрытые для посетителей помещения и территории зоопарка “Мишутка”. Однако, как и следовало ожидать, дальше образцово-показательной территории с клетками для нескольких десятков собак, нас не пустили.

Вскрыть же «ужасные» условия содержания в «Мишутке» оказалось очень легко. Не потому ли, что это было нужно самой администрации города? Заметим, что практически все нижегородские СМИ убыточны, многие получают финансирование от администрации или иначе аффилированы с властями, и поссориться с администрацией означает для них потерять источник дохода и работу.

По теме зоопарка накал страстей в нижегородских СМИ и соцсестях был целенаправленно поднят до такой степени, чтобы у общественности ни о чем, кроме ликвидации этого «ужасного концлагеря», мысль не возникала. Это разновидность «шоковой терапии», которую применяли приватизаторы в начале 1990-х: заводы стоят и разваливаются, им срочно нужен «хозяин», поэтому нужно их приватизировать и отдать олигархам, иначе порядок не навести. Народ, повергнутый в состояние шока ростом цен и инфляцией, потерей работы и социальных гарантий, принимал такой вывод как единственно возможный. Точно такая же схема была применена с ликвидацией зоопарка: публика была искусственно ввергнута в состояние шока, которое было использовано для оправдания единственно нужного для заказчиков решения, ликвидации зоопарка.

Если зоопарк будет ликвидирован, то это станет, наверное, первым прецедентом такого уровня: политтехнологи с помощью нескольких смазанных фоток и накрученных лайков смогли ввергнуть общественность в состояние шока, так что многие действительно поверили в то, что зоопарк нужно закрыть. Тот факт, что переезд большинство животных не переживут и погибнут, никого уже не интересует, как и судьба оболганных работников зоопарка, которые потеряют свои рабочие места.

Если в зоопарке есть какие-то проблемы, животных, допустим, плохо кормят или плохо лечат, то не логичнее ли навести порядок и начать кормить и лечить нормально? Но об этом вопрос на уровне администрации даже не обсуждается. Пытающимся об этом говорить, затыкают рот и не слушают. Так, сотрудница зоопарка по связям с общественностью Наталья Сироткина у себя в соцсетях сообщила, что ее собирались уволили прямо в администрации с подачи В. Гройсмана, при этом в вину ей было поставлено то, что она на своей странице «В Контакте» выступала против ликвидации зоопарка и опровергала публикации об «ужасных» условиях содержания животных. Оказывается, государственных мужей интересует, что пишут у себя на страницах в соцсетях работники зоопарка, и руководство города обсуждает это на официальных совещаниях в нижегородском кремле.

Любой желающий может убедиться в том, в каких условиях сейчас содержатся животные. Мы сделали независимый видеорепортаж (о нашем визите в зоопарк заранее никто не знал), фоторепортаж. Работники зоопарка опубликовали опровержение «ужасных» снимков. Помочь привлечь внимание общественности не только Н.Новгорода, но и Росси в целом к данной проблеме может петиция «Остановите уничтожение зоопарка в парке “Швейцария” Нижнего Новгорода!». Также нижегородские активисты планируют проведение митинга в защиту зоопарка сразу же после окончания запрета на проведение митингов в Н.Новгороде в связи чемпионатом мира по футболу.