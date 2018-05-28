Отмена прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Отставка Ройзмана

Весной 2018 года Заксобрание Свердловской области приняло законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Теперь градоначальника будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных специальной комиссией. 22 мая городская дума должна была подписать новую редакцию устава города с соответствующими поправками. Мэр Евгений Ройзман прямо на заседании заявил, что принципиально отказывается подписывать сей документ, т.к. он противоречит интересам горожан и подал в отставку.

Автором соответствующего проекта закона выступил губернатор региона Евгений Куйвашев. За инициативу проголосовали 42 депутата Заксобрания области, против — четыре. Новый закон был подписан губернатором Е. Куйвашевым 6 апреля.

В 2010 году в Екатеринбурге ввели новую систему управления, при которой избранный мэр одновременно является председателем городской думы. При этом администрацией Екатеринбурга руководит (то есть ведает всеми финансовыми, хозяйственными и земельными вопросами) назначенец, т.н. сити-менеджер (в настоящий момент это Александр Якоб). Это практика, которая присутствует в 11 миллионниках из 15 в РФ и в четырех из пяти регионах УрФО.

Как обычно, чиновники обосновывают политические решения некоей технической целесообразностью. С их слов, “это нормальная действующая система управления крупным муниципальным образованием”. Как отмечает портал E1, при этом экономия для городской казны от отмены выборов мэра будет не такой внушительной, как анонсировали депутаты Заксобрания. Ранее они обещали, что она составит 150 миллионов рублей. “Смета на сентябрьские выборы, которую утвердила нам городская дума, составляет 130 миллионов. Без выборов мэра она сократится на два, максимум на три миллиона рублей. Откуда депутаты взяли 150 миллионов, я попросту не знаю”, – сказал журналистам глава городской избирательной комиссии Илья Захаров.

2 апреля 2018 года на площади Обороны прошёл митинг за сохранение прямых выборов мэра, на который вышло до 5000 человек. Чиновники этот митинг проигнорировали, и Куйвашев всё-таки подписал закон собственного сочинения.

В последний раз жители Екатеринбурга напрямую выбирали мэра в 2013 году, явка тогда составила 33,6%. Евгений Ройзман набрал на них 33,31%, обойдя кандидата от «Единой России» Якова Силина, набравшего 29,71%. А очередные выборы мэра Екатеринбурга должны были состояться в сентябре 2018 года.

Остановимся подробнее на способе вступления в должность губернатора. С февраля 2005 г. вместо прямых выборов была введена процедура наделения гражданина РФ полномочиями губернатора Свердловской области. Наделение полномочиями стало осуществляться Законодательным собранием Свердловской области (на совместном заседании палат) по представлению Президента РФ. Впрочем, в 2017 году выборы губернатора вернули, но устроили выборы без выбора. Соревноваться с кандидатом от власти вышли никому неизвестные представители завсегдатых думских фракций. Единственный достойный оппонент Куйвашеву, глава города Евгений Ройзман, допущен до выборов не был за счёт системы муниципальных фильтров.

Таким образом, упразднение выборов главы на уровне города копирует аналогичную процедуру на уровне области. Власть через кулуарные интриги вычищает местное самоуправление как таковое, выстраивая вертикаль управления с соподчинением по линии президент – губернатор – мэр. Депутаты всех уровней служат в данном процессе смазкой на шестернях госмашины. Очевидно, такое усиление вертикали власти на фоне системного кризиса в стране служит целям оперативного управления администрацией президента всеми регионами и городами, чтобы по прямой указке сверху можно было легко протащить любой нужный властям местный закон или указ.

До сих пор неясно, будут ли сохранены две должности, мэр и сити-менеджер с разным набором функций, или их объединят в одну. По сути, должность сити-менеджера создавалась, чтобы вырвать у горожан возможность выбирать должностное лицо, могущее распоряжаться городской казной и землёй. При мэре-назначенце должность сити-менеджера теряет смысл. Вообще, чиновники работают достаточно грязно с протаскиванием отмены выборов. Они даже не пытаются создать хоть какую-то видимость сохранения демократических процедур. Неясно, из числа кого и по каким критериям будут подбираться кандидаты на пост мэра, ясно только, что кандидатуры будут согласовываться с губернатором.

Стоит заметить, что закручивание гаек ни к чему хорошему не приведёт. Безграничная власть администрации прездиента и её наместников налагает на них большую ответственность в глазах населения. При текущей стратегии развития страны (или её отсутствии) всевозможные социальные проблемы будут только нарастать как на федеральном, так и на местном уровне. Таким образом, все назначенные мэры и губернаторы окажутся между молотом и наковальней: между своим начальством и местным населением. В критической ситуации местные чины могут взбунтоваться против начальства, перейти на сторону народа или даже возглавить протест.