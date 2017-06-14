XVII съезд КПРФ: тупик эволюции

От съездов Коммунистической партии Российской Федерации уже давно никто не ждет каких-либо сюрпризов и коренных переломов. Последний, довольно-таки интересный съезд произошел в далеком 2004 году, когда крупный бизнесмен Геннадий Семигин чуть не сместил Зюганова с поста лидера партии («Водоплавающий съезд»). С тех пор какие-либо перемены стали большой редкостью, разве что сам партийный устав становился все менее и менее демократичным, а выступления на самих съездах — все более и более унылыми.

От семнадцатого съезда (27 мая 2017 года), честно говоря, тоже мало кто в самой партии ждал каких-либо радикальных перемен. Городские, областные и республиканские конференции одна за другой единогласно рекомендовали Зюганова на пост главы партии, что в принципе неудивительно. Интересно то, что лидер-основатель КПРФ, как всегда, не выставил себе даже чисто формального соперника в борьбе за пост председателя ЦК. То есть можете представить себе, например, выборы президента, где кандидатом будет лишь один Путин и больше никого? Оправдания, которые нашло высшее руководство партии, кажутся еще более комичными. Как заявил на пресс-конференции после съезда главный идеолог партии Дмитрий Новиков:

«Избрание Геннадия Андреевича Зюганова отражает не только то обстоятельство, что лидер партии пользуется большим уважением в самой партии и в ее руководящих структурах, но и то, что у партии есть четкие позиции о том, куда двигаться».

В свое время один мой бывший товарищ, избранный ныне в ЦК КПРФ, имел честь быть приглашенным на съезд Коммунистической партии Чехии и Моравии, и его рассказ о самих процедурах съезда показался мне тогда чуть ли не утопией. Председатель партии Войтех Филип не только был переизбран с результатом чуть более 60% голосов, но и своего основного соперника вообще назначил своим первым заместителем. Что очень важно, никто из них не выражал какой-либо враждебности по отношению друг к другу, лишь разные взгляды на дальнейшую работу самой партии. После подобных интересных историй любые новости со съездов отечественных коммунистов кажутся страшным сном.

Возвращаясь к самому семнадцатому съезду КПРФ, стоит заметить, что основной политический отчет партии был выложен на всеобщее обозрение за неделю до съезда. В отчете чего-то нового не так много, но от стандартных докладов его отличает реальная качественность. Во-первых, в тексте отсутствовали типичные для речей Зюганова фразы о духовности, во-вторых, в нем упоминались даже известные марксистские мэтры современности вроде Дэвида Харви и Терри Иглтона (о которых Зюганов, вероятно, никогда не слышал). То есть авторы отчета действительно знали, о чем написали. Другое дело, что этот интересный текст соседствует на официальном партийном сайте с интервью депутата Государственной думы от КПРФ Сергея Гаврилова, который говорит об антинаучном характере теории эволюции Чарльза Дарвина.

Делегатами съезда в этот раз действительно стали многие молодые активисты партии и ее молодежной организации ЛКСМ, однако, даже несмотря на это, абсолютное большинство делегатов были должностными партийными работниками с немаленькими должностями в своих регионах. К примеру, от Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ на съезд было избрано четыре делегата, из них два действующих члена ЦК и еще два руководителя районных отделений, то есть занимающих весьма крупные должности в рамках региона. Можно предположить, что, несмотря на сильную неприязнь лично к Зюганову и высшему руководству партии, большинство делегатов вряд ли заинтересованы в смене руководства, которая неизбежно сопровождалась бы сменой власти в регионах.

Безусловно, одной из важнейших особенностей съезда была его тематическая связь с революционной тематикой (все-таки год столетия революции), однако на деле это все никак не демонстрировалось. Кроме довольно стандартных высоких речей на самом съезде о величии октябрьских событий, которые, естественно, трактуются весьма своеобразно, собственно, ничего и не было. Также одним из наиболее волнующих вопросов съезда должен был стать вопрос о кандидате в президенты на выборах 2018 года, и самое интересное, но в то же время комичное — то, что этот вопрос на съезде не обсуждался. Почему, ответить не так просто. Я предполагаю, что Зюганов еще советуется с Кремлем, хотя сам он явно горит желанием поучаствовать в очередной президентской кампании, как бы смешно это ни звучало. Зато полное отсутствие самокритики, особенно после полного провала федеральной избирательной кампании в сентябре 2016 года, выглядело на съезде весьма органично.

Информационное же освящение было на крайне низком уровне, многие рядовые коммунисты искренне признавались, что не слышали анонсов съезда.

Федеральный сайт КПРФ выложил лишь несколько коротких репортажей с федеральных каналов. Здесь стоит уточнить, что проблем с ведущими отечественными каналами у партии нет (тот же мартовский пленум раскрывался в репортажах гораздо интенсивнее). Плюс к этому весьма слабой оказалась работа самих информационных ресурсов партии. О чем можно говорить, если газета «Коммерсант», которую явно нельзя заподозрить в симпатиях к коммунистам, написала о ключевых решениях съезда на два часа раньше официальных партийных источников?

Анализируя же ключевые решения съезда, можно обнаружить очень интересные сюжеты. Самым прогрессивным для самой партии можно назвать частичное омоложение руководящих органов. Из рядов самого ЦК и Президиума ЦК были убраны многие крайне пожилые и попросту конфликтные люди и заменены на молодых руководителей ЛКСМ РФ (многих из которых я знаю лично). В частности, одним из секретарей ЦК КПРФ избран Владимир Исаков, первый секретарь ЦК ЛКСМ. В тоже время ряд других одиозных деятелей были сильно понижены в должности. С особенным восторгом партийные низы встретили уход из президиума идеолога «русского социализма», организатора дел о «неотроцкистах» Владимира Никитина.

Несмотря на столь широкое обновление кадров, ждать, что эти новые люди смогут направить партию «влево», вряд ли стоит. Во-первых, потому, что для большинства новых членов ЦК партийная работа является именно работой в прямом смысле слова. Маловероятно, что люди, потратившие на достижение членства в ЦК около десяти лет жизни или даже больше, пойдут на какие-либо реальные партийные преобразования. Ведь, как признался мне однажды вышеупомянутый бывший товарищ, «если руководство заставит, я и на крестный ход с Зюгановым пойду».

Отдельного слова заслуживает и раскрученная СМИ история с понижением одной из самых ключевых фигур в КПРФ Валерия Рашкина. В Санкт-Петербургском отделении партии данный господин известен как погромщик и проводник федеральной партийной власти из Москвы, однако прославился он, скорее, как один самых медийных персонажей из КПРФ. Пиар его был настолько громок, что поговаривали о нем как о реальной партийной альтернативе Зюганову, которой Рашкин, естественно, не был. Собственно в этом и заключается главная причина его удаления с поста заместителя Зюганова (всего их у него четыре) и назначение на его пост гораздо более умеренного и верного самому Геннадию Андреевичу бывшего руководителя ЛКСМ Юрия Афонина. Отметим, что при понижении за чрезмерную активность Рашкин все равно остался членом Президиума ЦК, то есть говорить о его удалении от руководства партии не приходится.

Иными словами, семнадцатый съезд КПРФ нельзя назвать чем-то новым и уникальным для партии и российской политической системы в целом.

Сложившийся расклад сил демонстрирует невозможность дальнейшей эволюции отечественных системных партий вообще. Ну а сыграет ли какую-либо роль актив КПРФ в дальнейших отечественных преобразованиях, покажет лишь время.