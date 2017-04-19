Два стула Петербургской политики

Санкт-Петербург для всех жителей страны предстает эдаким примером прекрасного города, почти европейского, красивого и богатого. Скоро будет готов «Лахта центр», дорогих автомобилей в центре полно, красоты имперского, старого города впечатляют приезжих – одним словом, обывателям Петербург кажется (именно кажется) почти-почти передовым.

В политическом плане «оппозиция» любит подчеркивать присутствие в местном парламенте (в простонародье «ЗакС») депутатов от «Яблока» и пресловутой Партии Роста. Эти шесть человек из пятидесяти, дескать, показывают всю «европейскость» и «передовитость» петербуржцев. Тем более если сравнить с парламентами региональными, где, кроме «Единой России» и всяких элдэпээров, ничего нет вообще, то разница чувствуется.

Однако людям из северной столицы, которые сами варятся в этой кухне, есть что сказать, ибо на деле все не так радужно.

Основная проблема Питера в контексте его политики – это его размеры. Он просто большой – и экономически, и по населению, и культурно. В Петербурге была невозможна унификация региональной политики, как в случае с прочими регионами (не берем определенные исключения, вроде Кавказа и Татарстана), по линии полного подчинения Москве с сохранением определённой автономии внутри самого субъекта.

Грубо говоря, братки в 90-е приватизировали заводы и предприятия, стали уважаемыми людьми где-нибудь в Саратове; Москва с ними договаривается, они заправляют внутри Саратовской области, но в интересах Москвы – иначе найдут других, обиженных этими братками или, как в Башкирии, пришлют прямо из министерства своего.

А что Питер? А он просто большой – второй экономический и культурный регион в стране, второй, по сути, узел развития России. Понятное дело, что братков здесь больше, как и бывших советских аппаратчиков. Договориться со всеми невозможно. Не получилось. И, если Матвиенко (губернатор прошлый) могла выполнять роль медиатора между конфликтующими группами, а также между «московскими» и «питерскими», то гражданин Полтавченко (губернатор нынешний) с этой задачей решительно не справляется. Горожанам вообще неизвестно, чем он занимается и зачем нужен.

В подобной ситуации на сцену проникает некий Вячеслав Серафимович Макаров, второй раз выбранный спикером Законодательного Собрания, бывший военный, «кадровик» Единой России, начинавший в 2000-е свою карьеру с муниципального депутата – низшего и презираемого всеми политического звена в Петербурге. Человек прошел долгий путь и многое и многих в Питере знает, по сути, в регионе он стал аккумулятором чаяний притесненных и обиженных кланов.

В итоге Макаров получил власть, сравнимую с властью Полтавченко. А здесь начинается самая веселая часть. Макаров всего за пять лет «спикерства» «переманил» на свою сторону половину районных администраций и комитетов у Смольного, успел «посадить» в ключевые муниципальные округа своих депутатов — родственников, знакомых и друзей (подробнее в ФБК, подделать выборы в ЗакС 2016-го года, когда ремонтирующийся (!) мост к Васильевскому острову был разведен, чтобы по нему не смогла проехать прокуратура и СМИ, по сути, собрав вручную для себя новый ЗакС (куда вошли максимально амебные представители типа мелких, ни к чему не способных бывших функционеров ЕР или 21-го депутата, над которым откровенно хохочет весь город).

А в последнее время, о чем СМИ не написали, Макаров обнаружил, что, оказывается, работодателем помощников депутатов является он. И тут понеслось – теперь помощники обязаны каждый месяц отчитываться перед Серафимовичем о том, что они сделали. ПОДЕННО! И уже он будет решать, платить или не платить зарплату. Также теперь Макаров следит за критикой своей персоны, и если, не дай Господь, кто-то из помощников его критикует – лишится работы, как некоторые бедолаги со, стоит признать, отличным чувством юмора.

А что Полтавченко? Губернатор особо ничего не делает. На ТВ не мелькает, не пиарится, программ каких-то стратегически важных для города не ведет.

Есть такое ощущение, что Георгий Сергеевич просто устал и «доживает» последние дни своей политической карьеры, о чем свидетельствуют частые сообщения о его отставке.

Что мы имеем в итоге? «Невидимый» губернатор и слишком активный спикер, который в своих решениях и заявлениях бывает крайне неординарным. Именно благодаря двуполярности петербургской политики в регионе расцветает серый и черный бизнес.

Как это можно решить? Только назначение волевого человека из Москвы, готового перекроить местный аппарат, переставив людей на местах, осушив «болото», усмирив администрации, и наконец-то уже выработавший план развития города, ведь у Петербурга до сих пор нет представления о том, кем он будет – вторым Сингапуром, третьим Чикаго или восьмым Лондоном. Пока такого нет, расцветает незаконное строительство монструозных кварталов, типа «Северной Долины», и прочие «прелести» жизни в северной столице.

Евгений Змеев