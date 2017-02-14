Франция перед выборами

До финального этапа президентских выборов во Франции осталось совсем немного. Первый тур состоится менее чем через 3 месяца. Результаты Brexit и президентских выборов в США показали, что предугадать итоги голосования невероятно сложно и к власти не всегда приходит тот, кого опросы называют фаворитом гонки.

Однако, согласно социальным опросам, на данный момент считается, что во второй тур обязательно выйдет лидер Национального фронта Марин Ле Пен (примерно 25% голосов), где она проиграет своему сопернику. Следом за ней идёт независимый кандидат Эммануэль Макрон, набравший около 22%, обогнав тем самым примерно на 5% Франсуа Фийона. На 4 месте кандидат от социалистов Бенуа Амон с 17%, а за Жан-Люка Меланшона, представляющего партии, стоящие слева от социалистов, готовы проголосовать до 11% французов.

Сейчас лидирующую позицию занимает Марин Ле Пен. В своих выступлениях она заявляет о том, что Францию необходимо снова сделать сильной, самостоятельной, добиться расширения ее роли и влияния в мире. Одним из основных пунктов ее предвыборной кампании, как и ожидалось, является выход страны из Евросоюза, так называемый Frexit. Тем самым она получает поддержку большинства французов, выступающих против увеличения налогов, легализации однополых браков, санкций против России. Как следствие выхода из еврозоны — возвращение национальной валюты франка.

В ее программе можно выделить множество важных пунктов, подкрепляющих ее популярность среди французского народа. Так, она считает необходимым:

– вернуться к принципам экономического патриотизма, освободившись от европейских ограничений и сохраняя государственный контроль над французскими предприятиями; – привести в порядок государственные финансы, положив конец неэффективным расходам, в частности связанным с иммиграцией; – выйти из совместного военного командования НАТО, чтобы не допустить втягивания Франции в войны, которые не отвечают ее интересам; – действовать в интересах многополярного мира, состоящего из равноправных независимых государств: внешняя политика должна осуществляться таким образом, чтобы вернуть Франции ее стабильность и влияние; – ограничить иммиграцию, в том числе и легальную, упразднить практику воссоединения семей и права автоматического гражданства при рождении на территории Франции.

Можно ли назвать Ле Пен пророссийским политиком? Скорее всего, да. Она всегда считала глупыми санкции Западной Европы в отношении России, выступала и выступает за улучшение франко-российских отношений.

Несмотря на растущую популярность лидера французских националистов, предполагается, что выборы выиграть ей все-таки не удастся.

Главный конкурент Марин Ле Пен — Франсуа Фийон, бывший премьер-министр, на фоне скандала с супругой сейчас стремительно теряет поддержку как избирателей, так и своих однопартийцев. Партия Республиканцев даже готова заменить своего кандидата, однако Фийон заявил, что пойдёт до конца.

Российским наблюдателям эта кандидатура также интересна в связи с его оптимистичным настроем по отношению к России. Он выступает против антироссийских санкций и за поддержку российской военной кампании в Сирии.

Может ли данный кандидат повлиять на политическую ситуацию в стране?

Политик выступает за ультралиберальные реформы. Он обещает поднять пенсионный возраст до 65 лет, сократить расходы государственного бюджета на 110 млрд евро, на 50 млрд евро сократить налоги на бизнес, увеличить рабочую неделю чиновников с 35 до 39 часов.

Основной темой, к которой он обращается, является борьба с нелегальной миграцией и терроризмом.

По отношению к социальным вопросам, он выступает гораздо более консервативно, заявляя о своём намерении изменить закон об однополых браках.

Судя по всему, заняв пост президента, Фийон прежде всего занялся бы восстановлением отношений с Россией и поспособствовал бы формированию международной коалиции, необходимой для разрешения сирийского конфликта.

Социалистов представляет Бенуа Амон, бывший министр образования.

Его программа сразу же заинтересовала значительную часть избирателей. Она построена на предложении ввести ежемесячные выплаты для всех французов вне зависимости от их возраста и уровня дохода.

Считать эту программу реалистичной довольно сложно, тем более что Амон не особо вдаётся в детали ее реализации.

Молодёжь также входит в число тех, кто его поддерживает, так как в программе Амона фигурирует такой пункт, как легализация марихуаны, неоднократно обсуждавшийся, но прежде отсутствовавший в предвыборных программах.

Помимо прочего Амон выступает за отмену принятого в прошлом году закона о труде, сокращение рабочего дня, применение эвтаназии в медицине. В отношении России кандидат социалистов в соответствии с леволиберальной идеологической схемой настроен крайне негативно, одновременно выступая самым последовательным среди имеющихся кандидатов сторонником европейской интеграции.

Предположительно во второй тур пройдет независимый кандидат Эммануэль Макрон, чья растущая популярность все более и более волнует других кандидатов. В своей программе он выступает за повышение расходов на безопасность и оборону. Возглавляемое им движение «Вперёд!» не относит себя ни к левым, ни к правым, как бы создавая свой собственный путь, который объединит весь французский народ. Он предлагает провести реформу по сокращению налогов на медицинское страхование и на пособия по безработице, говорит об увеличении минимального размера оплаты труда. Макрон также намерен сократить продолжительность рабочей недели для пожилых людей до 32 часов.

Что же касается выхода из Евросоюза, то Макрон придерживается мнения, что еврозону необходимо сохранить, но реформировать. Также он выступает за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций.

Несмотря на все это, депутат Национального собрания Франции от партии Национальный фронт Марион Марешаль-Ле Пен заявляет об отсутствии конкретной предвыборной программы Макрона, о наличии лишь имитации, что все же не мешает рейтингу данного политика расти.

Коммунистическая партия Франции поддержала на президентских выборах известного политика, основателя Левой партии, депутата Европарламента Жан-Люка Меланшона, участвующего в гонке кандидатов на базе созданного им движения «Франция непокоренная». Его программа сразу же была поддержана значительной частью французских левых.

Как Ле Пен и Фийон, Меланшон выступает за налаживание отношений с Москвой и против антироссийских санкций, которые не только ухудшают отношения между государствами, но и наносят серьёзный ущерб экономике Франции. Как ни парадоксально это может показаться на первый взгляд, его предвыборная кампания очень схожа с кампанией Марин Ле Пен, например, он также выступает за Frexit.

Делать выводы о результатах гонки за три месяца до выборов сложно и даже бессмысленно. Результаты опросов являются очень относительными, ведь они не охватывают все население, да и потерять поддержку избирателей, сделав один неверный шаг, очень легко. Опыт Британии и США показал, что социологи могут ошибаться очень значительно. Во-первых, социально-демографический состав и структура голосующего населения может быть совершенно иной, чем выборка, а во-вторых, люди всё реже говорят правду социологам.

Конечно, для России лучшим вариантом будет, если во второй тур выйдут два пророссийских политика. Тогда можно предположить, что, вне зависимости от того, кто победит, отношения между двумя государствами выйдут на совершенно новый уровень.

Что же касается Европейского Союза, то для него развитие французской предвыборной кампании не сулит ничего хорошего. Практически ни один кандидат не является его безоговорочным сторонником. Чем более критично высказываются кандидаты о политике Брюсселя, тем больше у них шансов получить голоса избирателей.

Татьяна Ануприенко