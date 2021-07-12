Конец тупика.

В течение долгого времени пост-маоистская Социалистическая партия Нидерландов считалась образцом успешной левой организации, отвечающей требованиям XXI века. Она поднимала классовые вопросы, говорила о радикальных изменениях, резко отличалась по своей риторики как от политкорректных леволибералов, так и от старомодных догматиков. Но на прошедших весной всеобщих выборах Социалистическая партия понесла большие потери. Вполне ожидаемо, чистка руководства от левых обернулась неприятным образом. Комментирует Эмиль Джейкобс от Коммунистической платформы Социалистической партии.

Лидер партии Лилиан Мариниссен не придала особого значения потерям, понесенным 17 марта: «Мы надеялись на большее»[1]. И все же остается открытым вопрос о том, как долго она еще будет оставаться на своем посту после этого последнего поражения. На заседании центрального комитета («партийного совета») 27 марта, был представлен полный спектр оправданий: «Это были не наши выборы», «Ковид-19 нанес вред нашей кампании, так как мы привыкли агитировать», «Явка была низкой и невыгодной нам». Такие банальности предсказуемы, поскольку они использовались ранее (или, в случае с пандемией, на них делались намеки).

Если мы отступим, то это уже пятые парламентские выборы подряд, в которых Социалистическая партия теряет места. В 2006 у партии было 25 мест в 150-местном парламенте. Теперь мы вернулись к ничтожным девяти. С 2015 года мы не добились успехов ни на каких выборах – в 2019 мы потеряли два места в Европейском парламенте после провальной кампании. Когда уже наконец мы задумаемся над тем, что стратегия тупиковая, и перестанем оправдываться?

Еще до пикового результата в 2006 году партия приняла свою нынешнюю точку зрения – что необходимо стать «ответственной» партией, готовой претендовать на министерские посты в коалиционном правительстве. В конце концов, Социалистическая партия отказалась от противодействия НАТО и монархии. Были исключения из этого общего направления. Например, когда предыдущий председатель партии Рон Мейер принял более «акционистский» взгляд или когда бывший лидер Эмиль Ремер категорически отказался от партнерства по коалиции с консервативной Народной партией за свободу и демократию в кампании 2017 года ввиду ее неолиберальной политики. Но в этом и загвоздка: Ремер никогда не отказывался от заключения сделки с другими партиями, приверженными той же прорыночной догме политики. Для большей ясности, кроме Социалистической партии и Партии защиты животных, все остальные партии в Нидерландах подпадают под эти удобные рамки. Это своего рода благословение, что Социалистическую партию никогда не принимали в правительство несмотря на ее готовность быть частью коалиции – это было бы равносильно тому политическому самоубийству, которое мы видели с Рабочей партией, потерявшей 29 мест в 2017 году (падение почти на 80%).

Мариниссен с самого начала своего руководства ясно дала понять, что «сейчас самое время править». Ее вступительная речь на заседании центрального комитета в июне 2020 года, когда она была избрана единственным кандидатом на пост лидера, не оставило ни малейших сомнений. Ее выступление вынудило молодежную организацию ROOD принять предложение об отказе от участия в качестве партнера по коалиции на своем общем собрании через неделю – что, в свою очередь, привело к нынешнему кризису в партии, где центральный комитет прекратил всякую поддержку ROOD и исключил многих членов, включая меня. Защита классовой политики – это наше преступление?[2]

Однако неудивительно, что эта недемократическая чистка в том, что претендует на звание «самая демократическая партия Нидерландов», очевидно вредит нашим результатам выборов. Все больше и больше людей хотят альтернативы коалиционному консенсусу, который управляет в Нидерландах десятилетие за десятилетием, вместо еще одной жалкой партии карьеристских партнеров по коалиции, стремящихся к высоким должностям, огромным зарплатам и многочисленным и разнообразным возможностям быть подкупленными.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО/ИЗМЕНА

Мы многократно предостерегали от этого разрушительного оппортунистического курса. Принятие на себя ответственности за капиталистическую политику неизбежно приводит к предательству нашей электоральной базы – политически развитой части рабочего класса. Таков был опыт мирового рабочего движения на протяжении более чем столетия. Нам следует бороться за позицию принципиальной оппозиции всей существующей политике до тех пор, пока мы не будем в состоянии осуществить нашу программу-минимум: политическая власть рабочего класса и конец господства капитала. Социалистическая партия, которая когда-то считала себя контрпартией, уже давно преступно уступила эту позицию крайне правым.

Между тем, слева от нее мы видим новую партию, вступающую в борьбу, в виде BIJ1 («Вместе»), которая, несомненно, набрала голоса за счет Социалистической партии. Довольно много членов Социалистической партии перешли в BIJ1 накануне выборов, особенно после того, как Социалистическая партия отказалась занять принципиальную позицию по вопросу трудовых мигрантов, многие из которых утонули, пересекая Средиземное море. Как будет развиваться эта новая, громогласно антикапиталистическая партия, опирающаяся на межсекторальную, а не коммунистическую политику, еще предстоит выяснить.

Результаты для большого победителя всеобщих выборов, либерального «Демократы 66», должны стать поводом для размышлений левых. Причина, по которой они победили, сопоставима с тем, почему «Зеленые левые» получили много мест в 2017 году. Обе партии провели кампании, которые, казалось, утверждали позитивное видение будущего – в отличие от руководства Социалистической партии, которая безнадежно застряла со своим видением государства всеобщего благосостояния в стиле 1970-х годов. Эта разница, между прочим, отражается на электоральной базе: в то время как 35–50% избирателей «Демократов 66» и «Зеленых левых» составляли возрастную группу 18–34 года, это было лишь около 17% для Социалистической партии! Еще более тревожно, что 50% электората Социалистической партии составляют люди в возрасте 50–69 лет. Это поколение, которое не воспроизводит себя политически.

Что еще более важно, Социалистическая партия была почти незаметна в этой всеобщей избирательной кампании. Меня по-прежнему удивляет, что руководство решило абсолютно ничего не говорить о своих обещаниях ввести систему, похожую на английскую NHS (Национальная служба здравоохрарнения), в Нидерландах – кампания, которая потребляла огромные ресурсы в предвыборной гонке 2017 года и которая, вы могли бы ожидать, найдет отклик в период пандемии. Но нет, руководство предпочло быть респектабельным, ответственным… и незаметным. Короткое предвыборное видео о государственном долге, пожалуй, поразительно в этом отношении: «С Социалистической партией в правительстве долг будет на 3,3% ниже в 2025 году по сравнению с Народной партией за свободу и демократию». Кого это вообще волнует?

Единственным действительно выдающимся участником кампании среди руководства был второй человек в партии, Ренске Лейтен. Она акцентировала внимание на скандале с пособиями по уходу за детьми, который оставил десятки тысяч семей в полной нищете. Но, к сожалению, это не имело большой популярности в теледебатах. Однако, хотя подобные темы крайне важно поднимать социалистам и коммунистам, нужно идти еще дальше: государство коррумпировано до самого основания. Тем не менее, партия могла бы сосредоточиться на десятке вопросов подобного рода, но предпочла этого не делать.

А теперь трудные времена только ожидают впереди. Несомненно, некоторые члены сочтут это полным провалом и вовсе разочаруются в партии. Согласно данным DNPP (Центра документации голландских политических партий), Социалистическая партия потеряла 236 членов за последний год[3]. Мы знаем, что это огромное преуменьшение, поскольку контрольной датой было 1 января, а две недели спустя партия «случайно» отменила членство тысяч людей, которые перестали платить взносы. В действительности Социалистическая партия потеряла тысячи членов, причем многие отделы являются лишь отражениями самих себя в прошлом, а руководство тем временем не имеет представления о том, как двигаться дальше – кроме того, чтобы продолжать, как и раньше, но «с чуть большими усилиями». Сколько еще усилий понадобится, если стратегия ошибочна?

Те из нас, кто объединен Коммунистической платформой, действительно имеют представление о том, как двигаться дальше, основываясь на нашей непреклонной оппозиции капитализму и нашем видении абсолютно другого общества – социализма. Мы агитируем за столь необходимые внутрипартийные дебаты о том, какая программа нам нужна. Наш собственный проект программы содержит четкие предложения по реорганизации Социалистической партии. Мы стремимся к живой партии с думающими кадрами – вождями в классовой борьбе. На основе этого мы можем построить партию из сотен тысяч людей, приверженных социализму, с рабочим классом, выступающим как класс «для себя». Мы должны упорно работать, чтобы заполучить большинство, чтобы покончить с нищетой, войной и системой наемного труда раз и навсегда.

Наша электоральная работа должна отражать эту цель завоевания большинства в нашем видении социализма. На основе принципиальной оппозиции мы можем, наконец, выйти из тупика, в котором мы сейчас находимся, и стать истинным авангардом нашего класса. Борьба за подлинную социалистическую партию должна начаться с революции внутри самой партии.

Эмиль Джейкобс

Перевод Алевтины Изиметовой

Источник: https://weeklyworker.co.uk/worker/1340/end-of-a-dead-end/#fnref1

[1]nos.nl/video/2373076-marijnissen-dit-is-een-teleurstelling-we-hadden-op-meer-gehoopt.html.

[2]‘Bureaucratic control-freakery’ Weekly Worker November 12 2020.

[3]dnpp.nl/pp/sp/lt/perjaar.