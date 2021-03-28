Молдавия: левые набирают очки

Социологи свидетельствуют. На открытые вопросы избирателям об их возможных политических предпочтениях все чаще звучит ответ: Гражданский конгресс. Нет, никакого взрывообразного роста рейтинга пока не замечается. Но эта партия уже на «бирже», ее называют, ее узнают, ей симпатизируют. Она уже вполне официально замыкает список зрительских симпатий из семи-восьми политических партий Молдовы.

Это немного сбивает с толку экспертов. Такого быть не должно. Политическая партия, которой чуть больше года, которая сознательно отстранилась от участия в президентской гонке, представителей которой не увидишь на бесчисленных телевизионных ток-шоу, должна оставаться не узнанной и не замеченной. Если к этому добавить особый язык лидеров этой партии, на котором они общаются с избирателями, то у этой структуры, по идее, не должно быть ни единого шанса на значимое политическое будущее.

Со своей стороны, мы считаем, что недооценка Гражданского конгресса со стороны ближайших конкурентов – Партии социалистов Игоря Додона и «Нашей партии» Ренато Усатого – может сыграть с ними злую шутку. Есть, как минимум, три причины, по которым нужно относиться к этому формированию куда с большей серьезностью. И, если этой партии суждено оказаться в парламенте, то в этом не будет никакой загадки, хотя наверняка это окажется полной неожиданностью для наших умудренных опытом политологов. На наш взгляд, архитекторы Гражданского конгресса целенаправленно, хладнокровно и методично двигаются к возможному успеху.

Итак, что же это за три причины.

Первая причина. Она же кажущийся недостаток. Лидеры Гражданского Конгресс, а это Юрий Мунтян и Марк Ткачук, действительно в своих публичных выступлениях серьезно отличаются от многих наших прочих политиков. Некоторые эксперты утверждают, что язык этих выступлений слишком сложен и тяжел для простых людей.

Признаемся, в этих оценках слишком много лукавства и высокомерия. Особенно в отношении уровня так называемых «простых людей». Ирония Ткачука и академичная страсть Мунтяна действительно часто недоступны для наших политиков, перемежающих блатной жаргон с обессмысленными и пустыми оборотами про борьбу с коррупцией, про новые реформы и общенациональную консолидацию. Зато мессадж лидеров Гражданского конгресса отлично воспринимается именно простыми людьми. С ними впервые за многие годы говорят с уважением, не бренчат избитыми и пустопорожними фразами, а довольно искренно общаются, рассказывая часто с цифрами и фактами про реальное положение дел. Эта партия явно берется за то, чего в нашей молдавской политике давно не происходило. Она занимается просвещением, а не только пропагандой каких-то своих идей.

Язык этой партии действительно другой. Лидеры Гражданского конгресса в своих речах и интервью явно не стремятся просто понравиться. Они рассказывают правду. И, конечно же, эта правда нравится далеко не всем. К примеру, правда про детскую смертность в Молдове, про исчезновение черноземов или про полное социально-экономическое банкротство молдавской государственности к 2025 году.

Причина вторая. Эта очень идеологическая партия. Настолько, что позволяет себе по идейным причинам расформировывать целые свои районные организации. Такого «чистоплюйства» у нас прежде не замечалось. Тщательный отбор единомышленников все время сопровождается открытым диалогом все с теми же «простыми людьми», на суд которых лидеры Гражданского конгресса выносят проект своего Плана действий. Не предвыборной программы, а именно Плана действий.

Если следить за сайтом этой партии, то легко пронаблюдать, как все время редактируется и видоизменяется этот документ. Явно под воздействием его открытого обсуждения, в том числе и в регионах.

Не исключено, что столь серьезное отношение к программным текстам, которые в иных партиях даже не читаются их вождями, обусловлено биографией лидерской команды Гражданского конгресса. Многие из них – не просто экс-коммунисты, а люди, находившиеся во власти. То есть, их интересует действительная возможность конструктивных перемен, а не просто обещание перемен. Они явно готовятся к власти и уже сегодня пытаются разделить ответственность за свои будущие решения с той частью общества и экспертной среды, которая обсуждает и видоизменяет этот самый План будущих действий.

Конечно же, это не самый короткий путь к общенародной популярности. Но кажется стратегия Гражданского Конгресса состоит в том, чтобы оказаться в состоянии максимальной интеллектуальной и организационной мобилизации в нужное время и в нужном месте. То есть тогда, когда посыплется и начнет рушиться авторитет всех известных институциональных партий. Глядя на действия этих партий в условиях нынешнего политического и эпидемиологического кризиса, эта стратегия Гражданского конгресса не кажется столь уж легкомысленной.

Причина третья. Про Гражданский конгресс выходило не мало аналитических публикаций. В них высказывались мнения – чьим проектом является Гражданский конгресс? Одни видели в этой партии еще одну «руку Москвы», другим чудились следы Берлина, Вашингтона и Джорджа Сороса.

Чьим бы проектом не являлся Гражданский конгресс, по крайней мере сейчас к нему относятся с явной симпатией и представители многочисленных европейских миссий в Молдове, и известные медийные агенты влияния Москвы. Редкое единодушие. Оно – следствие полного отстранения Гражданского конгресса от обсуждения внешнеполитической повестки дня.

Если просмотреть в интернете многочисленные видеоматериалы с региональных мероприятий этой партии, то легко найти причину такого демонстративного равнодушия этой партии к самой интригующей части молдавской политики. Гражданский конгресс оказывается вполне сознательно наложил вето на обсуждение внешнеполитических вопросов. Установка такова: пока не навели порядок в своем доме, пока не убрали залежи мусора и нечистот, пока не продемонстрировали свои собственные успехи – нечего комментировать дела за рубежом. К тому же, нейтральную Молдову, по мнению стратегов Гражданского конгресса, окружают одни лишь искренние союзники. И, мол, если это не всегда кажется так, то это всего лишь означает, что союзников плохо искали.

Слова словами, но геополитическая всеядность Гражданского конгресса распространяется и на полное игнорирование тем, связанных с румынско-молдавской идентичностью. И Мунтян, и Ткачук всякий раз подчеркивают, насколько им все это не интересно, насколько это не важно. Более того, многие обратили внимание, как на одном из протестных пикетов, организованном Гражданским конгрессом, вместе выступали и активисты Гражданского конгресса, и признанные деятели из среды, скажем так, румыноязычной интеллигенции. Выступали вместе против незаконной застройки исторического центра Кишинева.

Столь же демонстративного игнорирования со стороны Гражданского конгресса удостоилась и тема приднестровского урегулирования. На это даже специально обратил внимание румынский политолог Еуджен Стреуцю. На его вопросы Марку Ткачуку о позиции партии по приднестровскому урегулированию тот ответил в достаточно непривычном для него ключе. По мнению Ткачука, суть будущей повестки дня между Кишиневом и Тирасполем состоит не в том, чтобы натянуть приднестровскую сову на молдавский глобус, а в совместном движении к общим целям человеческого развития.

В краткосрочной перспективе столь категоричное отрицание геополитики не кажется успешным. Куда проще было бы действовать по ясной и понятной схеме Майи Санду или Игоря Додона. Но в долгосрочной перспективе этот конструктивный подход выглядит более мудро. Особенно, если это будет подход не просто одной из партий, а позицией целой страны. Пока же можно твердо утверждать: у самого Гражданского конгресса внешнеполитических противников нет. А это уже не мало.

Вместо заключения. Агитаторы Гражданского конгресса, вещающие о чуть ли неизбежном конце света в Республике Молдова и необходимости немедленного утверждения социальной справедливости, больше похожи на проповедников, чем на политиков современного формата. Их деликатность в общении с избирателями действительно непривычна. Их идейная щепетильность кажется неуместной в наше циничное время. Их вера в добрых соседей Молдовы способна в любой момент подорвать растущее доверие к их словам и намерениям. Но, будем честны, все это в целом, включая организованность, дисциплину и методичное строительство районных структур – самый дефицитный товар на молдавском политическом рынке. Если хотите, то все эти составные – и есть новый популизм, который у нас слишком часто путают с вульгарностью и примитивностью. Именно от вульгарности и примитивности молдавские избиратели подустали. А продуманного популизма никто еще тут не видел.

Не случайно вожди Гражданского Конгресса в прошлом довольно искренне популяризировали именно ленинскую и большевистскую технологию партийного строительства и завоевания политического авторитета. Несколько странно для современных левых политиков, которые должны были бы открещиваться от подобного опыта. Но для продуманных популистов обращение к «ленинским технологиям» выглядит вполне органично.

И вот тут главное: если Гражданский Конгресс не пройдет в парламент, то никакой проблемы в этом не случится – ни для нас-избирателей, ни для самого Гражданского конгресса. А вот превращение Гражданского конгресса в парламентскую партию станет проблемой, а точнее головной болью. И не стоит удивляться, если вдруг окажется, что политики от этой партии тут же начнут внедрять свои планы в жизнь. Как бы мало этих политиков не оказалось в будущем законодательном органе страны.

Петр Костенко

Источник: eNews