Общая почва: антивоенное заявление

На фоне военно-националистической истерии, охватившей не только Азербайджан и Армению, но и их фанатов и болельщиков по всему постсоветскому пространству (и даже по всему миру), особенно важны трезвые голоса тех, кто осознает бесперспективность национализма и братоубийственный характер этой войны. Такие люди и группы есть как в Армении, так и в Азербайджане. Жаль, что сегодня их голоса почти не слышны. Но тем более “Рабкор” рад предоставить им возможность донести свою позицию до русскоязычного читателя.

Читая подобные тексты в первую очередь необходимо учитывать никчемность их реального влияния в сравнении даже с наиболее бессильными заявлениями Минской группы ОБСЕ или других международных организаций. А значит, целью подобных текстов является не оказание конкретного измеряемого влияния, а провозглашение направленных на настоящее и будущее принципов, уточнение позиций личностей и коллективов, которые оказались бессильны в прошлом и более не могут отступить от борьбы.

Эта борьба ведется против неравенства, угнетения, военных конфликтов – периодически вспыхивающих в рамках логики национальных государств и империалистических стремлений, против попирающих человеческое достоинство, подавляющих и исключающих авторитарных систем.

Борьба за прекращение текущей войны – дополнившей длинную цепь вооруженных столкновений и погромов – и за исключение угрозы новых войн не является лишь антивоенной. Это часть антиколониальной, антикапиталистической и антифашистской борьбы. К сожалению, эта борьба выпала на долю нашего поколения вкупе с двумя полномасштабными войнами и смертоносной эпидемией.

Написание подобного текста подразумевает в том числе возможность в определенной мере абстрагироваться от актуальных событий и более широко рассматривать реальность, в то время как идущая прямо сейчас при участии тысяч людей с обеих сторон бойня, не дает нам отрешиться от войны.

Эта война началась 27-го сентября по приказу политических элит Азербайджана, при полном покровительстве и поддержке со стороны властей Турции. Однако эта война является предсказуемым продолжением замороженной в 1994-ом, но не принесшей мира войны, продолжением длительного процесса тянущихся десятилетиями пустых и тайных переговоров, классовых/экономических интересов элит Азербайджана и Армении, шовинизма и преобладания политической выгоды над человеческими жизнями, изоляции обществ друг от друга, создания вакуума и выкорчевывания видения мирного сосуществования.

Следует признать, что ни социалисты, ни либералы не смогли ничего противопоставить тому ксенофобному языку, который делал невозможным достижение существенных результатов на переговорах. Горячечный бред Кочаряна о генетической несовместимости армян и азербайджанцев был представлен в качестве неоспоримого факта и многими принят на веру.

Ведущие в регионе наиболее агрессивную политику две бывшие империи, в свою очередь, подготовили питательную почву для этой войны. Укравшие у народов России и Турции власть оба диктатора говорят на одном языке – держа на уме датированные разными годами карты павших империй в качестве ориентира.

Затронула ли производимая десятилетиями продукция пропагандистской машины Никола Пашиняна и возглавляемую им партию «Гражданский договор», которые пришли к власти в 2018 г. в результате массового народного движения – «Бархатной революции»? Конечно затронула. Ярким примером тому заявление Никола Пашиняна «Арцах – это Армения и точка» сделанное в Степанакерте. Мы уверены, что путём предметных и прозрачных переговоров, двусторонних уступок, руководимый императивом восстановления справедливости и утверждения долговременного мира переговорный процесс мог бы позволить избежать трагедии. Но история не знает сослагательного наклонения и не возвращается в исходную точку – позволяя вновь выбирать между миром и войной.

Война катастрофическим образом меняет людей, их восприятие и разговоры о мире.

В контексте войны образуется новый дискурс, который распространяется и в Азербайджане, и в Армении: мы не оставим войну в наследство будущим поколениям. Так говорят что армянские, что азербайджанские добровольцы и призывники. Мифологизированный учебник истории, личное или коллективное несчастье и травма, преподносимая через медиа провокация – всегда со стороны другого – и существующий в измерении национальных государств горизонт событий подталкивают на выбор войны, на путь уничтожения и самоуничтожения.

Мы осознанно выбираем мир.

Пօлитическая ответственность за жертвы и разрушения лежит на выбравшем войну. В то же время все выступающие против войны силы, лично и коллективно, должны требовать расследования всех военных преступлений и привлечения к ответственности всех виновных. Первым шагом отрицания войны будет очная ставка, признание и принятие ответственности за зверства.

При воздействии пропагандистских медиа подобные зверства переросли в новый вид варварства. Унижение мертвых и раненых солдат, убийство военнопленных и осквернение трупов больше не только попутчики войны на поле боя, но и товар в масс-медиа. Производящие в сиюминутном режиме поставки информации для потребительского общества простые люди обращаются к «народу», «богу», «друзьям», «родным» и «предкам», у которых якобы унаследовали славную миссию ведения святой войны. Пожалуй, по сравнению с производимыми государственной пропагандой военными мелодрамами и эротизированными изображениями юных солдат, растлевающие и порнографические изображения военных преступлений реальны. Как запрещенный наркотик они распространяются от знакомого к знакомому. Для тех, кто в тылу ищет информацию о своих близких, этот наркотик с оберткой государственного или любительского производства посредством приступов тревоги и эйфории становится средством отсрочивания апатии. Так нормализуются насилие и массовые убийства, которые вместе с неразорвавшимися минами останутся с нами после войны. Мы не были готовы поверить, что эта своеобразная некрофилия так скоро окажется частью повседневных новостных сводок двух стран. Таков новый язык геноцида, который необходимо исключить.

Одним из первых шагов на пути строительства мира после войны (и именно это было упущением новых властей Армении в течении двух прошедших лет) должно стать четкое признание прав обоих народов. Рядом с требованием признания права на самоопределение и безопасность армян Нагорного Карабаха должны быть поставлены права азербайджанского населения, изгнанного в результате войны из прилегающих к Нагорному Карабаху территорий, что наиболее важно принять в Армении и в среде армян диаспоры. Это тот путь, который позволит говорить также о восстановлении прав армянских и азербайджанских беженцев из Армении, Азербайджана и непосредственно НКАО. Даже в тяжелое военное время мы должны помнить, что маркированные территории на картах являются чьими-то домами, для многих армян и азербайджанцев – потерянными домами.

Разговор о правах беженцев не подразумевает разделения на группы первичной и вторичной важности: вне зависимости от этнической принадлежности, страны проживания и отношения друг к другу, эти люди – жертвы национализма и войны – заложники нерешенного конфликта. Сейчас, во время продолжающейся войны, сложно говорить о возможности одновременного восстановления права беженцев и обеспечении их личной безопасности, но ратующие за мир и справедливость обязаны признать – игнорирование попранных прав продолжает несправедливость и подпитывает взаимную ненависть. Прилегающие к бывшей НКАО захваченные территории использовались как рычаг для получения статуса – как разменная карта на переговорах. Территории в обмен на статус. Лишь в будущем, непрестанно руководствуясь политической целесообразностью, элиты и националистическая интеллигенция предопределили эти территории сначала в качестве залога безопасности (и наиболее сильным аргументом против этой иллюзии является сегодняшняя трагическая реальность), затем – как святую землю, за которую проливалась кровь. Будто люди погибали ради увековечивания войны. Подобная трансформация дискурса также и следствие капиталистического присвоения этих территорий. Какая доля населения этих земель проживает на территории являющейся частной собственностью и является обслугой этой частной собственности?! Станут ли квадратные метры, возвращаемые посредством развязанной Азербайджаном войны, домом для людей изгнанных в ходе первой войны или новым заповедником при старых владельцах?

Все мы понесли поражение перед капиталом и неоспоримой властью канонизирующих его буржуазных идеологий. Пока земля в собственности капиталиста, кормящиеся из его кошелька идеологи с доверительными интонациями передали обман о владении землей нациям – будь то армяне или азербайджанцы. Земля приобрела национальность, границы и изгороди – право на собственность было освящено. Мы признаем, что не обладали достаточной смелостью, чтобы поставить это под вопрос. Оставаясь в осажденной крепости национального государства мы позволили дискредитировать классовую солидарность и дружбу. Но чем выше стены армяно-азербайджанских замков, тем туже держащий нас вместе обруч. Длящийся десятилетиями этот конфликт украл у нас всё: легитимизировал не подлежащие обжалованию политики эксплуатации, несправедливости и неравенства, извратил наши представления о достоинстве, наше воображение и мечты. Неужели нужно будет опять отступать под диктатом капиталистической системы, сдавать наше жизнеутверждающее право на существование? Неужели мы снова позволим оставить нас по обе стороны от страданий и разочарования – с ядом вражды и горя в качестве компенсации?

Возможность мирного восстановления прав и необходимая для этого борьба, революция обществ, должны стать миссией всех прогрессивных и антиавторитарных, антикапиталистических, антиколониальных, феминистских и экозащитных групп Армении и Азербайджана. Если иного пути нет, именно эти группы должны осуществить завещанное – обеспечение мира и гармоничного развития.

Если рассматривать вопрос шире, можно сказать, что инструментализованный в прошлом и настоящем национальный вопрос теперь должны суметь разрешить именно народы региона, не позволяя при этом внешним империалистическим силам использовать людей в качестве марионеток.

Мы осознаем императивную необходимость преодоления границ национального государства – создания свободной, эгалитарной и солидарной среды. Каждая борьба родившаяся от этой императивной необходимости является частью глобальной борьбы, но необходимость локальных и кратковременных действий требует конкретной повестки. Эту повестку мы предлагаем как ориентир также и нашим товарищам из Азербайджана и других стран:

– прекращение огня сейчас!

– развитие дискурса исключающего войну: правительства, не способные предоставить гарантии обеспечения мира антидемократичны и бесчеловечны, в силу чего теряют свою легитимность

– поддержка людей, чьи права нарушены по причине мобилизации

– огласка и осуждение военных преступлений обеих сторон во время войны

– развитие дискурса, ставящего необходимость восстановления прав людей выше границ

– построение солидарности, осознание общности интересов и опасностей на личном, организационном и общинном уровне посредством всех методов народной дипломатии

– демилитаризация всего региона и в первую очередь Азербайджана и Армении: наступательные виды вооружений пропорционально и последовательно должны быть отправлены на свалку истории, как и на реальную свалку.

Да здравствует мир и революция грядущие завтра!

Армянские антивоенные активисты

Источник: https://telegra.ph/Obshchaya-pochvaObshchij-yazyk-antivoennoe-zayavlenie-10-18