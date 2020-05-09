Что немецкие левые предлагают для преодоления кризиса?

Малые предприятия и культурные учреждения в долгосрочной перспективе пострадают от последствий коронакризиса. Вот почему сейчас левым нужны новые альянсы. Берлин, скорее всего, пострадает больше других в результате коронакризиса. Это уже становится очевидным. Потому что театры, туризм, ярмарки и клубная культура, в отличие, например, от мотоциклетного завода BMW в Шпандау, не могут так просто сразу начать свою работу. Возможно, что концертов, вечеринок и ночной жизни попросту не будет в этом году. Последствия коронавирусного кризиса почувствуют на себе и многие другие сектора экономики и сферы услуг, хотя масштабы бедствия выяснятся не сразу.

Для многих людей в Берлине худшее наступит значительно позднее. Это означает, что социальная борьба будет усиливаться в ближайшие месяцы. И левые должны быть готовы. Опыт системы здравоохранения показывает, как необходима социальная сплоченность в борьбе. Хотя берлинская система здравоохранения, и была подорвана в последние годы, но в основном функционировала, и многие люди, страдающие от Covid-19, смогли получить определенную помощь. Однако медицинский персонал и врачи в столице не были достаточно оснащены защитными средствами. Сенат Берлина не должен допустить, чтобы это повторилось. Политика левых и политика солидарности также подразумевает поддержку работников больниц и медицинских учреждений. Коалиция “красно-красно-зеленых”, правящая в городе, уже двигается в правильном направлении вернув в городскую собственность некоторые ранее приватизированные организации, но это может быть только началом.

Новые альянсы нужны в трудные времена. Показательно, что в альянсе «За соблюдение прав» (“Jetzterstrecht”) объединились внепарламентские группы и инициативы по борьбе с безработицей. Следует также приветствовать, что руководство Левой партии в Берлине подготовило публичный доклад обосновывая свою позицию. Однако в условиях нынешнего кризиса голос левых почти не слышен, хотя левая политика объективно необходима нам более, чем когда-либо.

Мартин Крегер

Перевод Валерии Удодовой

Источник: https://www.neues-deutschland.de/artikel/1135664.corona-linke-lehren-aus-der-krise.html