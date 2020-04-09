Контуры левой альтернативы

8 апреля на платформе Change.Org была вывешена петиция «России нужна новая стратегия выхода из кризиса!». Создал эту петицию один из лидеров и идеологов Левого Фронта Алексей Сахнин, но она является плодом обсуждения, в котором участвовал целый ряд представителей левого движения. Редакция «Рабкора» поддерживает петицию и призывает наших читателей подписать её.

Конечно, мы прекрасно понимаем, что документ, вывешенный в сети, ситуацию в стране сам по себе не изменит. Точно также как мы сознаем, что нет оснований думать, будто власть, прочитав наши советы, вдруг одумается и сама себя реформирует или, тем более, отменит. Значение этой петиции в том, чтобы сформулировать набор требований и принципов, которые становятся платформой для надпартийного общественно-политического движения, базой для единства различных групп, течений и просто граждан, заинтересованных в социальных преобразованиях.

Чем шире будет круг подписавших, тем основательнее база для нового политического проекта, не сводимого к очередному партийному строительству или идеологической матрице. Наша задача состоит в том, чтобы изменить общество. Необходимость перемен назрела и это понимают все. Важно, чтобы левые предложили и обосновали своё видение антикризисной политики.

Разумеется, петиция формулирует лишь самые общие пункты, не предлагая детальной и развернутой программы. Но это лишь первый шаг, за которым неминуемо должны последовать следующие.

России нужна новая стратегия выхода из кризиса!

Эпидемия коронавируса обнаружила банкротство социально-экономической политики десятилетиями проводившейся в России и мире. Чтобы преодолеть надвигающуюся катастрофу, нам нужна принципиально новая стратегия.

Страна стоит перед тремя угрозами: эпидемиологической, социально-экономической и политической.

Реформа здравоохранения и оптимизация медицины поставили нацию перед лицом катастрофы. За 10 лет было уничтожено около половины больниц, 40% коечного фонда, разрушена система подготовки кадров, уволены тысячи специалистов. Здравоохранение превратилось в рыночную услугу и оказалось не способным обеспечить безопасность граждан.

Власти судорожно пытаются противостоять эпидемии с помощью неадекватных репрессивных мер, без необходимой социальной поддержкой медиков и простых граждан.

Чтобы остановить эпидемию нужно:

– Срочно обеспечить массовое тестирование населения.

– Обеспечить граждан средствами индивидуальной защиты, запустить производство отечественных аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования.

– Гарантировать безопасность работы медицинского персонала и повысить оплату их труда.

– Карантинные мероприятия должны сопровождаться режимом ЧС, при котором государство обеспечивает потребности каждого гражданина. В таких случаях необходимо организовать централизованную доставку на дом продуктов и товаров первой необходимости.

– Сформировать из числа переболевших вирусом команды парамедиков-добровольцев для помощи высококвалифицированным специалистам. Эта мера позволит частично преодолеть массовую безработицу.

Эпидемия сделала социально-экономическую катастрофу в России реальностью. Миллионы граждан теряют работу и средства к существованию, сотни тысяч предприятий стоят на грани банкротства. Власти оставили людей на пороге выживания, не освободив от налогов, платежей и кредитов.

Сегодняшний объем антикризисной программы российского правительства составляет 1,2% ВВП. В США аналогичный показатель 10%, в Японии – 20%. Россия становится последним бастионом гибнущего неолиберального мира и это чревато катастрофой для нас всех.

Государство обязано:

– Обеспечить тех, кто лишился доходов, самым необходимым. Обязательные социальные выплаты из средств ФНБ должны быть равны 2 МРОТ, т.е. около 25000 рублей и не менее 1 МРОТ на ребенка. Помощь необходимо оказывать как в денежной, так и в натуральной форме.

– Объявить «тарифную паузу». Все платежи за ЖКУ, капремонт, аренду, налоги, кредиты, в том числе и микрокредиты, ипотека, оплата интернета и сотовой связи, должны быть заморожены и предоставляться бесплатно с 1 апреля и до окончания кризиса.

– Позаботится о квартиросъемщиках, которые снимают жилье у частных лиц. Нужно ввести мораторий на выселение. Потери арендодателей должны компенсироваться государством в пределах установленной социальной нормы.

– Следует провести полную кредитную амнистию социально уязвимых категорий граждан: матерей-одиночек, многодетных, инвалидов и т.д.

– Государство должно взять на себя контроль за ценами и предотвращение спекуляции.

Для того, чтобы найти необходимые для выполнения этих программ ресурсы необходимо активно изымать средства у крупного бизнеса путем налогов, и обязательных перечислений в специальные общественные фонды. Нужно использовать прогрессивное налогообложение, налоги на роскошь, (на крупные банковские вклады и собственность). В условиях чрезвычайной ситуации государство может и должно прибегнуть к дополнительной эмиссии денежных средств, не боясь бюджетного дефицита.

Если бизнес не сможет или не захочет выполнять социальные обязательства, необходимо применять инструменты национализации. Немедленной национализации без выкупа должны подлежать компании, выводящие из страны капиталы, а для контроля за этим процессом необходима национализация банков и слияние их в единый Госбанк. Другой объект национализации – инфраструктурные кампании, производящие и предоставляющие потребителям энергию, интернет и связь, а также добывающие предприятия. Национализация также необходима как средство спасения общественно необходимых предприятий, оказавшихся на грани банкротства из-за кризиса и карантинных мер.

Уже сейчас важно продумать масштабную программу занятости. Трудовые ресурсы следует перенаправить в производственную сферу.

Массовые инвестиции в здравоохранение, образование, науку и культуру позволят не только преодолеть социальный кризис и сохранить рабочие места, но и дадут импульс для развития страны.

Давно назревшее усиление роли государства в регулировании экономики и управлении промышленности потребует воссоздания в пост-карантинные месяцы институтов планирования экономики.

Начавшийся коллапс экономики неизбежно вызовет распад общественных институтов и политический кризис. В этих условиях требуются принципиально новые подходы к управлению страной.

– Формирование центральных и региональных штабов по борьбе с эпидемией из представителей политических партий, общественных организаций, профсоюзов, представителей СМИ, и гражданских активистов позволит сделать процесс принятия решений прозрачным для населения и предотвратит панику.

– Распределение помощи, контроль за ценами, соблюдение общественного порядка, поддержание продовольственной безопасности, и контроль за работой предприятий должны осуществлять комитеты Спасения, состоящие из местных жителей. Они же будут контролировать платформы электронной демократии, через которые принимаются решения местного уровня по карантину и антикризисным мерам.

– Необходимо обеспечить соблюдение прав и свобод граждан в условиях карантинных мер и эпидемии, защитить их от произвола чиновников.

– После острой фазы кризиса на месте обанкротившегося российского авторитаризма должна быть сформирована новая политическая система, предоставляющая всем общественным силам равные права и возможности, включая право на доступ к информации и её распространение.

Вместо предложенных властью антидемократических поправок к конституции РФ, нам нужно системное изменение политического строя через процедуру свободных выборов. Заложить её основы должно Конституционное собрание.

Подписать петицию можно тут:

https://www.change.org/p/граждане-россии-россии-нужна-новая-стратегия-выхода-из-кризиса