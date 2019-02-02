Анадалузское предупреждение для левых

Одной из последних электоральных баталий 2018 г. в Европе стали законодательные выборы одном из регионов Испании — автономном сообществе Андалусии. Они принесли горькие результаты для левых и, очевидно, их результат следует интерпретировать как ещё одно и весьма серьёзное предупреждение «снизу».

Андалусия — один из ключевых для испанского государства регионов. Занимая южную часть королевства, она является самым населённым (сейчас там проживают около 8,5 млн жителей) и вторым по занимаемой территории сообществом страны. Для истории, культуры, в конце концов для менталитета испанской нации Андалусия всегда играла важную, если не сказать системообразующую роль. Велико специфическое значение Андалусии для всего южноевропейского и средиземноморского регионов.

Немаловажную роль играет Андалусия и для современной Испании. Она приносит крупный вклад в развитие сельскохозяйственной сферы. Вообще, сельское хозяйство и рыболовство дают автономному валовому внутреннему продукту процент явно более высокий, чем это имеет место в большинстве испанских регионов. Как отмечает испанский историк Педро Гонсалес де Молина, «промышленность Испании на 15-16% — это андалузская индустрия». Здесь расположены крупные предприятия по производству морских судов и авиалайнеров. Наконец, следует сказать о том, что большое развитие в сообществе имеет туристический сектор. Большое число иностранных и внутренних туристов ежегодно посещает южноиспанские города и средиземноморское побережье.

С того самого момента, как в 1981 г. в Испании заработала «автономная модель», Андалусия являет собой пример «красного» региона. На протяжении практически четырёх десятилетий во главе андалузского автономного правительства (хунты) находились исключительно представители Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). На выборах всех уровней ИСРП и более радикальные левые силы («Объединённые левые») всегда получали в этом сообществе более весомую поддержку, чем в среднем по Испании. В западноевропейских левых кругах всегда говорили об Андалусии как о примере «образцового» управления со стороны социалистов.

Однако, состоявшиеся в начале декабря автономные выборы показали, что многолетнему периоду социалистического правления в самом южном сообществе страны пришёл конец. Почему это произошло? Конечно, здесь имеется немало как объективных, так и субъективных объяснений. Как считает доктор истории Сигфридо Рамирес Перес, «нельзя сбрасывать со счетов элементарное чувство усталости избирателей от вечного пребывания у власти социалистических руководителей, чувства, к которому дополнялось стойкое неприятие со стороны особенно молодых избирателей увековеченной в Андалусии практики клиентелизма и коррупции, ассоциируемых для избирателей прежде всего с андалузской социалистической партией». В то же время, за последнее время уменьшилось число андалузских избирателей, уверенных в том, что действия региональной власти носят эффективный характер.

Казалось бы, в таком исторически «левом» сообществе, как Андалусия, можно было рассчитывать на то, что «пробуксовка» социал-демократии приведёт к качественному рывку радикальных левых сил, выступивших к тому же на автономных выборах сообща, единой командой, в рамках общего движения «Вперёд, Андалусия!», основу которого составили местные организации ОЛ и «Подемос». Однако, этого не произошло.

Регион, где действительно левые настроения сильно укоренены (достаточно сказать, что на последних национальных парламентских выборах 2016 г. в андалузском сообществе за левые силы в совокупности голосовали почти 50% избирателей), на сей раз, не подтвердил статуса электоральной опоры прогрессивных сил.

ИСРП, набравшая в итоге более миллиона голосов, хоть и сохранила статус первой по влиянию политической силы региона (28,0 голосов и 33 региональных парламентария из 109), но в итоге потеряла более четверти поддержки избирателей. В свою очередь, радикальные левые из «Вперёд, Андалусия!» набрали 16,2% голосов и 17 автономных депутатов, потеряв по сравнению с прошлыми законодательными выборами почти 5,6% пунктов. Таким образом избиратели, как верно подмечает мадридский левый политолог Хайме Пастор, «наказали как социал-либеральную и определённо коррупционную политику социалистической партии, так и радикальную альтернативу «Подемос» и её андалузских союзников». Отметим в данной связи, что список «Вперёд, Андалузия!» возглавляла лидер местной организации «Подемос», принадлежащая к неотроцкистскому направлению этой партии Тереза Родригес, выступающая за объединение всех антикапиталистических левых сил Испании в единый политический субъект.

В общем, и умеренные, и радикальные левые отступили, и отступили весьма серьёзно, хотя, конечно, далеко не во всех регионах Европы левые имеют более 45% поддержки. Но мы же говорим об Андалусии… Ну а если есть проигравшие, очевидно, имеются и победители. По итогам выборов абсолютное большинство мест в автономном парламенте досталось партиям, оппозиционным нынешнему социалистическому правительству меньшинства Испании. Это дало противникам ИСРП исторический шанс сбросить в Андалусии социалистическую администрацию, что в конечном счёте и было сделано.

Две ведущие в национальном масштабе партии – правоцентристская Народная партия (НП) и либералы из «Сьюдаданос» ( «Граждане») нарастили и голоса, и мандаты, но даже на двоих эти две буржуазные партии получили на выборах 2 декабря 47 депутатских мандата, что не давало им явного большинства. Местные наблюдатели полагали, что предстоит долгий период поиска формулы нового большинства, возможной называлась и опция досрочных выборов. Однако, понадобилось всего несколько недель, чтобы правоцентристская администрация в Андалусии была сформирована.

И произошло это потому, что свои 12 голосов в пользу формирования кабинета из членов НП и «Сьюдаданос» отдали в парламенте сообщества крайне правые законодатели из партии «Вокс» («Голос»). И вот именно это обстоятельство является, на мой взгляд, наиболее тяжёлым ударом и одновременно предупреждением для андалузских и испанских левых. Сам прорыв «Голоса» в региональный парламент является феноменом поистине европейского измерения. Хорошо известно, что вплоть до самого последнего времени испанское королевство относилось к тем странам Европы, где казалось, что крайне правые настроения находятся исключительно в «эстетически-маргинальной» стадии. Крайне правых до сих пор нет в стенах Генеральных кортесов, за тот же «Вокс» на последних национальных выборах по стране голосовало 0,2% избирателей.

И вот такой прорыв: впервые после франкизма крайне правые входят в парламент автономного сообщества, получив почти 11% голосов и выступая своего рода в качестве «делателей короля»: именно благодаря голосам «Вокса» лидер «народников» Андалузии Хуан Мануэль Морено был избран главой автономного правительства. «Голос» в состав новой хунты региона не вошёл, однако его лидеры заявили о цене своей «поддержки извне»: отказ публичного финансирования женских ассоциаций и организаций, отстаивающих права сексуальных меньшинств, поддержка «народной культуры и традиций», высылка свыше 50 тысяч не имеющих документов иммигрантов…

Результаты декабрьского голосования, вне всякого сомнения, оказались для левых сил Испании прискорбными. Кабинет Санчеса, и без того вынужденный ради сохранения большинства в нижней палате испанского парламента прибегать постоянно к чудесам эквилибристики, находится сейчас ещё в более хрупком состоянии. Многие эксперты полагают, что в 2019 г. Испании не избежать внеочередных парламентских выборов. И если они состоятся, вряд ли сегодня кто-то сможет точно предсказать их итог. Но то, что крайне правые так стремительно ворвались на политическую сцену королевства, является очень серьёзным уроком и одновременно предупреждением для испанской левой. Тем более, это событие произошло в сообществе, находившимся под безраздельным контролем социалистов почти четыре десятилетия.

Отметим также и европейское измерение данного события. Вряд ли тут стоит обобщать и делать однозначные выводы. Хорошо известно, что во многих странах Евросоюза либеральные и правоцентристские партии верны принципу соблюдения «санитарного кордона» вокруг крайне правых. Это правило работает, в частности, в Германии и Франции. Несколько дней назад в шведском Риксдаге депутаты от двух центристских партий отдали голоса за инвеституру кабинета во главе с социал-демократом, хотя математически вероятность формирования «буржуазного» правительства с их участием была весьма высока. Но они предпочли остаться без министерских портфелей, только бы не скомпрометировать себя сотрудничеством с крайне правой партией «Шведские демократы».

Тем не менее в других странах-членах ЕС «системные» либеральные и правоцентристские партии вполне допускают для себя кооперацию с крайне правыми. Оказалось, и в Испании тоже. Правда, что тактика «Сьюдаданос» вызвала критику внутри европейской либеральной семьи, но левым нужно извлечь соответствующие уроки. Андалузия показала, что гипотетически ничто не помешает в будущем тем же народникам и «Гражданам» позаимствовать голоса крайне правых и на национальном уровне. Чтобы такого не произошло на практике, ведущим левым силам Испании – ИСРП, «Подемос», «Объединённым левым» уже сегодня стоит переосмыслить свою политическую стратегию. Ведь вне зависимости от того, будут ли в Испании досрочные выборы в этом году, или по сроку в 2020 г., крайне правый фактор в этом пиренейском королевстве о себе уже заявил. И помнить об этом левым силам Испании придётся теперь постоянно…