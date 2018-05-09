Костер интеллектуальной мысли. В память об Эльмаре Альтфатере

1 мая 2018 ушел из жизни один из ведущих современных немецких марксистов Эльмар Альтфатер. Критический ум, блестящий оратор, замечательный человек. В эпоху доминирующей в западных университетах неоклассической теории один из немногих марксистских теоретиков. Его лекции о Марксе, международной политической экономии, МВФ, Всемирном Банке, ВТО, солидарной экономике в Латинской Америке собирали полные аудитории и оставляли неизгладимое впечатление. Его комментарии в немецких СМИ были критическим голосом левого движения Германии. Активный участник студенческого движения 1968 года. Знал русский язык, защитил диссертацию на тему производства и экологии в СССР. Его до конца жизни волновали вопросы экологии, для него социализм неизбежно должен быть экологическим социализмом. В последние годы жизни изучал «Диалектику природы» Энгельса, посвятил ряд статей теме капитализма и природы:

Жил и работал некоторое время в Бразилии, выучил там же португальский язык, писал о проблемах ее развития в современном капитализме. Во время участия Германии в войне против Югославии открыто выступал против войны. Во время долгового кризиса Греции, когда немецкие СМИ под давлением немецких банков обрушились на «расточительных греков, виноватых в кризисе», Альтфатер доказывал, что кризис в Греции вызван завышенными ожиданиями западных банков и спекуляциями. Подписант «Дельфийской Декларации»

Он оставил учеников и последователей не только в Германии, но и в других странах. К сожалению, его книги еще не переведены на русский и не опубликованы в России. Среди его ключевых работ можно назвать «Границы глобализации», «Конец капитализма, каким мы его знаем», а также многие другие работы.

На русском языке были пока опубликованы две его статьи:

«Какая теория и какие категории позволяют понять современный капитализм?» (Альтернативы – 2007 -3)

«Продовольственный кризис»

“Comandante, Che Altvater” спели ему после прощальной лекции студенты, когда он уходил на пенсию из Университета. Эльмар, мы тебя помним!

Александра Ждановская