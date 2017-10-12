Левые в Интернете: где искать, что смотреть? 

Редакция марксистского телеграм канала /Marx/ совместно с Репост Революции решили обобщить в единый список левые ресурсы рунета. Изначально составлялся каталог телеграм каналов, т.к. пока не предусмотрен поиск на базе телеграм. Ссылки на изначальные два списка, которые по мере поступления будут пополняться:

http://telegra.ph/Levye-kanaly-telegramma-05-10

http://telegra.ph/Levye-resursy-2-chast-spiska-08-03

Описание ресурсов берется из информации о канале/ресурсе. Все ссылки кликабельны. Список создаётся для увеличения общего количества подписчиков всех левых каналов. Сейчас “рынок” левых каналов довольно таки бедный по количеству потенциальных подписчиков, полагаю, что исправить это дело будет весьма хорошим и полезным для всех делом.

И да, небольшой совет тем, кто еще не делал каналов, но хочет – тематики, которые уже заняты не стоит занимать самим – вам придётся конкурировать с более развитыми каналами за подписчиков, вам это надо? Думаю, нет.

Для тех, у кого своего канала еще нет (или хочется сделать еще один, но по другой тематике), но есть желание его создать:

Сейчас совсем нет каналов по архитектуре в социалистических странах, нет каналов по соц. реализму в живописи и литературе, по советским фильмам, по стихам, товарам той эпохи (всяческие радиоприёмники, ТВ, машины и т.д.), мало каналов по странам, входившим в СССР/не входивших, но строивших социализм, нет каналов по войнам в разных странах, армейских каналов с экипировкой, фотками техники и оружия, и др. – дерзайте, товарищи.

Telegram

Красный Сион – аналитика, большие тексты и актуальные новости. Рассказываем о политике, религии, истории, науке и всём, что есть на белом свете.

Вершки и корешки – Канал о книгах и современной культуре

Project1917 – Это взорвало телеграф!

Канал им. Гоббса – Канал об основных трендах политической науки и мысли. Выкладываем обзоры новых книг и статей, следим за крупнейшими международными исследовательскими проектами и блогами известных политологов и философов.

Фото – история – вроде левый канал, по крайней мере как говорит товарищ – “по протестам и образу работы в веках у них неплохо расписано”

Медиазона – Страшно. Плохо. Тошнит

КиберЛенинка – Открытая наука в России

Назад в СССР – лучшие советские фото, интервью, док. видео кадры, фильмы и песни.

Born in USSR – Канал с архивными фото, видеоматериалами из нашего прошлого

Обложка – канал, в котором постят лучшие обложки книг

Общество распространения полезных книг – канал про забытые дореволюционные и советские книги

Хроники и манускрипты – досужие мысли досужих леворадикалов о социуме, СМИ, политике и культуре. No memes, no cats, no guns.

Foreign office – Комментарии на полях новостей западной политики.

Репост революции – Левые Центральной Азии (KG и KZ). Критикуем страны нового капитализма (б.СССР) и патриархат.

Make Govnarism Great Again – Самый левый канал во всем телеграме.

17.03.91️ ️КАНАЛ – Новостной канал о субъекте права от 17.03.1991г. – референдум (единственный в истории Российской империи и СССР) о сохранении СССР как Федерации равноправных суверенных ССР.

XX2 век – Официальный канал журнала «XX2 век»

Cenere Rivista – История, литература и немного мемов…

Экономист на диване – Economics and Everyday Life / Экономическая наука и повседневная жизнь.

Канал конференции /marx/ – Оригинальный контент, лонгриды, статьи по истории, экономике, политике, мемы и т.д. Комментируем новости РФ, стран бывшего СССР и всё что связано с левым движением во всем мире. Уютная атмосфера и множество полезных материалов – заходите, у нас интересно.

СТОПБАНК – если банки кидают, значит это кому-то нужно.

Paris Burns – Париж – это сверкающий праздник (заметки Xenia Lotus)

Прямое действие – Партия “Другая Россия”

Россия осенью – о политических и социальных кризисах в стране (134)

Socialist.news – Новости протеста, левая теория и философия борьбы (96)

Stenograme – Канал о современной поэзии, анархизме, квир-культуре, многом другом.

Левый Блок – коалиция оппозиционных социалистов, коммунистов и анархистов.

Leftypol – Viva la revolucion!

Lifelong learning – Междисциплинарный. Все что касается liberal arts

Вестник Безымянного Профсоюза – новости и публицистика от редколлегии /Marx/

Красные котлеты – Буржуй не кинет тебя на зарплату, если ты сделаешь из него котлету. Классовая борьба и размышления на злобу дня.

Kimchi Cuddles – Перевод комиксов Kimchi Cuddles, о полиамории и других буквах ЛГБТКИАП+ в самом забавном виде из возможных. Кимчи — имя основной персонажки комикса, а ещё такое корейское блюдо, обычно пряное.

Вечерний политрук – Подкрепление? Ты и есть подкрепление

Буквы для души – Цитаты из художественной и научной литературы аспиранта по Comparative literature

Движение “Искра” – Социалистическое движение “Искра”

Маоизм.Ру – Канал российской маоисткой партии – Пролетарии и угнетенные народы всех стран, соединяйтесь!

CogitoErgoSum – Сознание – территория подлинной свободы.

Лента комментариев и новостей – Выкладываем комментарии из полит бесед вк, телеграме, и новые статьи.

Утренняя поэзия – Канал для любителей поэзии. Самые лучшие стихи и книги каждый день

NihilistLi – Продуктивное разрушение

CogitoErgoSum – Сознание – территория подлинной свободы

Facebook

Пилигрим – сайт, где можно бесплатно и легально смотреть авторское российское кино онлайн.

Левый блог, где переводят статьи западных левых

Зеркало. Неравенство имеет значение

Фонд Розы Люксембург филиал в Москве.

С4 – это проект группы молодых исследователей и русскоязычный ресурс, посвященный современной критической теории.

Прожито – Дневник в большей мере, нежели другие исторические источники, дает представление о повседневной жизни, о формах и стратегиях существования человека в определенный исторический период.

Antijob – трудовое сопротивление

Ахдут – анархисты Израиля\Палестины

Chto Delat – events and around

Вконтакте

Пилигрим – сайт, где можно бесплатно и легально смотреть авторское российское кино онлайн.

Зеркало. Неравенство имеет значение

С4 – это проект группы молодых исследователей и русскоязычный ресурс, посвященный современной критической теории.

Прожито – Дневник в большей мере, нежели другие исторические источники, дает представление о повседневной жизни, о формах и стратегиях существования человека в определенный исторический период.

Antijob – трудовое сопротивление

ПАС – мемно-неполноценная социалистическая интернет-партия.

Призрак Коммунизма/Phantom of Communism – Пролетарии всех сообществ, соединяйтесь|Proletarier aller Gemeinden, vereinigen

Mass Line – Куда бы не нёс свои воды Мировой Океан, где бы не пролегали его беспокойные водоёмы и какие бы материки не омывали они — мы неизменно плывём против течения, навстречу буре.

Феминистские телеграм-каналы – Подборка феминистских и профем-каналов и чатов в Телеграме. Присылайте ссылки и описания в предложку. Создадим сеть феминистских каналов!

Фудшеринг в Бишкеке/ Отдам еду даром – Фудшеринг – “поощрение/одаривание едой”, распространённое в некоторых странах движение, которое помогает сохранит ресурсы планеты и обеспечивает бесплатными и хорошими продуктами людей из разных слоёв населения. Это не подачки неимущим – это спасение пригодной еды от уничтожения, порчи и утилизации.

Журнал Киберсин – Информатизация производства является одним из основных факторов современной научно-технической революции, открывающей перед человечеством беспрецедентные возможности преобразования природы, создания огромных материальных богатств, умножения творческих способностей человека. Однако в условиях капитализма остаётся средством эксплуатации и направлена главным образом на максимальное использование оборудования и предметов труда в интересах монополистического капитала.

Рабкор – Ежедневный интернет-журнал, посвященный вопросам политики, экономики, общества и культуры.

Das Kapital и Engels – левые паблики вконтакте которые организуют кружки для чтения марксисткой литературы.

Система и психологи в ней. Социальный Дизайн (Психологи против капитализма) – Новое направление работы группы: критика Системы и методы Социального Дизайна для переструктурирования основных жестких доминант Системы и создания эффективного противовеса им. Критика Эго-психологии и поиск альтернатив. Психология на службе Системы. Методы и пути создания новых элит – архетипических не иерархических элит.

LEFT-FEM – Активистская и просветительская ЛЕВО-ФЕМИНИСТСКАЯ ГРУППА.

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Зеркало. Неравенство имеет значение

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Блоги

“LEFTBLOG” AndrewRosdolsky – журнал, цель которого осмысление унификации современного анархо-коммунизма в условиях постмодернизма и развития постиндустриальных обществ. Диалектичный дискурс, подтверждающий, что либертарная мысль остается в современном мире единственной интеллектуальной парадигмой, достаточно ёмкой, чтобы объединить в общую теорию общественного развития идеальный горизонт будущего социалистического общества с практическими противоречиями и движениями, пришедшими из прошлого.

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“Открытый Философский Факультет” – проект, собирающий в одном пространстве людей и смыслы. – Здесь хранятся видеозаписи всех наших мероприятий.

Лекториум — платформа открытых знаний. Мы собираем крупнейшую медиатеку лекций российских вузов и создаем авторские онлайн-курсы нового поколения. Выбирайте интересующую вас тему и занимайтесь с лучшими преподавателями!

VECTOR media – видео канал украинского левого медиа издания

SEXPROSVET 18+ – это научно-популярная конференция, которая проходит раз в сезон, для современных людей, которые не стесняются своих знаний и не боятся своих желаний, это площадка для лекций и открытого общения на самые актуальные темы, ассоциированные c сексом, сексуальностью и эротикой.

Phantom of Communism – канал для пропоганды коммунизма на платформе “Призрак Коммунизма