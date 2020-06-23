Дмитрий Крысенко: «Неравенство и господство олигархии воспринимается людьми

как нарушение норм естественного порядка»

Вот уже более шести лет в Восточной Европе, в Донбассе, существуют на международном уровне непризнанные государственные образования, включая Луганскую народную республику (ЛНР), О некоторых проблемах её развития мы беседуем сегодня с доктором исторических наук, заведующим кафедрой философии и социологии Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, ведущим программ редакции радиоканалов Государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР Дмитрием Сергеевичем Крысенко.

– Дмитрий Сергеевич, сегодня трудно найти страну, на которую бы не оказал воздействие коронавирус COVID-19. Как влияет он на развитие республик Донбасса и на процесс мирного урегулирования?

– Шестилетний период существования ЛНР доказывает факт сформировавшейся на её территории жизнеспособной государственности. В этом свете, пандемия Covid-19 не может выступить фактором, способным серьёзным образом повлиять ни на переговорный процесс с властями Украины, ни на социально-экономическое развитие ЛНР. Причин тому несколько. С одной стороны, низкие показатели заболеваемости по отношению к общей численности населения – 1 заболевший на 4688 человек, или 0,0002% от общей численности населения (для сравнения, в РФ этот показатель составляет 0,07%). С другой стороны, слабая вовлечённость ЛНР в мировую экономику фактически исключает для неё болезненный эффект от ослабления мирохозяйственных связей.

В среднесрочной же перспективе, пандемия Covid-19 может сыграть роль фактора, ускоряющего вхождение ЛНР и ДНР в состав РФ (поскольку уже на нынешнем этапе в оборот вошёл термин «деглобализация», означающий тенденцию свёртывания ведущей роли США в мировых процессах, при усилении интеграции в рамках макрорегионов). В этом свете, воссоединение постсоветского пространства является закономерным и естественным процессом.

– Если дать краткое определение состоянию демографии в Луганской народной республике, что можно сказать по этому поводу?

– Согласно расчётам Государственного комитета статистики ЛНР, численность населения республики (без учёта районов, оставшихся под контролем Киева) составляет 1,444 млн. человек. Примечательно, что по численности жителей ЛНР превосходит Эстонию. В условиях высокого уровня образования жителей, данный фактор создаёт условия для стабильного социально-экономического развития. Миграция на территорию Российской Федерации имеет маятниковый характер, и постоянное укрепление гуманитарных связей с ней играет исключительно позитивную роль.

– В чём заключается специфика политического устройства ЛНР?

– Согласно Конституции ЛНР и закону от 25 июня 2014 г. «О системе исполнительных органов государственной власти ЛНР», верховной исполнительной властью наделён Совет Министров (правительство). ЛНР является унитарной республикой президентского типа. Глава государства одновременно является главой исполнительной власти, определяя количественный состав и структуру правительства. Примечательно, что Народный Совет (парламент) ЛНР входит в список самых малочисленных парламентов мира (50 человек).

Характерной особенностью политической элиты ЛНР является полное исключение из неё представителей кланово-олигархических групп, руководивших областью до 2014 г. Кооптация должностных лиц происходит благодаря «социальным лифтам», т.е. с учётом профессиональных и моральных качеств. Чертой политической жизни ЛНР является также и активное вовлечение в неё молодёжи благодаря ряду проектов (Молодёжный парламент, Кадровый резерв, патриотические организации).

Однако строительство и усовершенствование институтов государственности продолжается, что требует длительной и упорной работы не только государственных служащих, но и всего общества.

– Я полагаю, что одной из ключевых проблем для народных республик является вопрос о международном признании. В связи с этим, сам собой возникает вопрос о геополитической ориентации Луганской и Донецкой народных республик.

– Подобно США в начальный период их существования, народные республики Донбасса являются частично признанными государствами. Признав независимость друг друга, ЛНР и ДНР с 24 мая 2014 г. стали соучредителями и членами Конфедеративного Межгосударственного Союза Народных Республик (Новороссии). Несмотря на факт обращения к РФ и ещё к 14 государствам мира с просьбой о признании их независимости, единственной страной, установившей дипломатические отношения с ЛНР, остаётся аналогичная по статусу Республика Южная Осетия. Формой частичного признания можно указать и действие в ряде государств (преимущественно европейских) общественных представительств ЛНР и ДНР.

Даже с учётом консервации нынешнего статуса, международное признание не является обязательным условием функционирования суверенных государств. Для примера, государство Израиль не признают 26 стран, а Китайская Республика (Тайвань) признана лишь 17 государствами. В этом свете, те каналы и «окна» во внешний мир, которые предоставляет РФ, достаточны для полноценного развития ЛНР и ДНР. Однако их геополитическая роль шире, чем собственное выживание, они – драйвер интеграции ядра исторических земель России. Процессы, начавшиеся на Украине в 2014 г. сравнимы по своим масштабам и последствиям с войной Богдана Хмельницкого 1648–1657 гг.: гражданская война, начавшаяся против господства Запада (в форме Речи Посполитой) привела к победе и усилению на мировой арене Русского государства. Аналогичные процессы неизбежны и в нынешних условиях.

С точки зрения геополитики, Причерноморье и Поднепровье являются стратегическими территориями (в терминологии Х. Макиндера – «Хартленд»), и всякий, кто закрепился в этом районе, может обеспечить защиту или угрозу по всем направлениям и тылам не только Восточной, но и Западной Европы. Воссоединение земель Малой Руси с РФ по принципу домино неизбежно приведёт к воссоединению и остальных постсоветских территорий в рамках Евразийского Союза. «Спусковым крючком» данных процессов выступают ЛНР и ДНР. С учётом враждебности по отношению к России любых проектов автономной Украины, её название и административные границы также будут переформатированы. Оптимальным в будущем является создание следующих субъектов РФ:

Новороссийский край (в составе Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской народных республик);

Малороссийский край (в составе Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областей);

Галицко-Волынский край (в составе Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областей);

Закарпатский край;

Буковинский край.

Именно такое административно-территориальное устройство Юго-Запада России поможет создать наиболее благоприятные условия для социально-экономического развития данного региона.

– Если коснуться вопроса о социально-экономическом развитии ЛНР на данном этапе, что главного тут следует сказать?

– Основой промышленности ЛНР и в целом экономики является угледобывающая отрасль, наряду с которой, также традиционно, но менее развитыми являются металлургическая, машиностроительная и химическая отрасли. В 2018 г. на основе общенародного обсуждения парламент ЛНР утвердил пятилетнюю «Программу социально-экономического развития Республики на 2018–2023 гг.», в основу которой был положен конституционный принцип построения социального государства.

Несмотря на предпринятые усилия, перед руководством остро стоят вопросы как восстановления и модернизации, так и диверсификации промышленного комплекса ЛНР, создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, развития экономического сотрудничества с зарубежными странами, привлечения инвестиций.

– Очевидно, что для любого государства, тем более молодого, вопрос самоидентификации его граждан крайне важен. В чём заключается, Дмитрий Сергеевич, на ваш взгляд, самоидентификация жителей Донбасса?

– В 2014 г. активизировался процесс формирования донбасского субэтноса как неотъемлемой части многонационального русского народа. На уровне народных республик происходит возрождение русской ценностной системы, во многом основанной на советской ментальности. Неравенство и господство олигархии воспринимаются нашими гражданами как нарушение норм и естественного порядка. Вместе с тем, часть русских людей поддалась соблазну считать, что именно богатство в современном обществе является мерилом успешности человеческой жизни. Но эта уверенность привела к возникновению конфликта между группой согласных с таким положением вещей и теми, кто считает необходимым перестроить общество на ценностных основах справедливости. Именно последними в 2014 г. была реализована Русская весна.

Иллюстрацией русскости народа Донбасса являются основные направления внутренней и внешней политики ЛНР и ДНР: национализация объектов промышленности, гуманистическая культурная политика, принятие элементов советской геральдики в качестве государственной символики. Весьма примечательно, что в качестве центрального элемента герба ЛНР была избрана пятилучевая красная звезда – символ торжества справделивости в пяти частях света. Положительными чертами в ЛНР наделяются составляющие, связанные с удовлетворением коллективных интересов, с духовностью и общественным порядком. Негативно воспринимаются составляющие, где на первое место вышли личные интересы, которые достигаются за счёт общества. Люди, своим трудом и оружием отстаивающие идею многонациональной Новороссии, подают пример остальной части разделённого на ряд государств русского народа – пример жертвенности и приоритета коллективного над частным.