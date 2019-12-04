Мародеры ВТС на шахтах Донбасса

12 ноября 2019 года Комитет Шахтерских Жен ДНР отправил обращение министру угля и энергетики ДНР Руслану Дубовскому с требованиями немедленно выплатить задержанную более чем на два месяца зарплату шахтерам. На данный момент ситуация в отрасли критическая: Минугля стабильно не перечисляет деньги с сентября, рабочим банально нечем кормить семьи.

В то время, как шахтеры падают в голодные обмороки, живущие в «параллельной ДНР» чиновники, как это всегда и бывает в подобных ситуациях, действуют по принципу «все хорошо, прекрасная Маркиза». На официальном сайте министерства бодро рапортуют о повышении «надоев молока»: план перевыполнен на 102,2%, а только за октябрь этого года «все угледобывающие предприятия ДНР всех форм собственности добыли 717 тыс. 178 тонн угля, в том числе и шахты, подчиненные Министерству угля и энергетики ДНР, добыли 655 тыс. 988 тонн угля». Заместитель министра гр. Василенко на международном инвестиционном форуме заявил, что в текущем году планируется добыть чуть меньше 8 млн. тонн угля, а в 2021 – более 10-ти. Кто будет «повышать надои», если добрая традиция заставлять работать «за спасибо» продолжится, замминистра при этом не уточнил. Видимо, в «параллельной ДНР», в которой проживают граждане Дубовский и Василенко, проблем с невыплатами просто нет…

Редакция «Рабочего Контроля» связалась с руководителями Независимого Профсоюза Шахтеров Донбасса и взяла интервью о ситуации на шахтах.

– Какая на данный момент задолженность перед шахтерами?

– Около двух месяцев, где больше, где – меньше. За октябрь, ноябрь и половину сентября еще не рассчитались. Общую сумму могу назвать только примерно: если мы возьмем среднюю зарплату около 20-ти тысяч и всего шахтеров у нас чуть больше 20-ти тысяч, то примерно получается около 400 млн. Точных цифр нет. Например, на Комсомольце Донбасса должны порядка 5 млн., в Кировском – 2 млн.

Дополним, что практически на всех основных шахтах ДНР, кроме частной шахты «Горняк-95» и «Ждановская», зарплата начисляется в министерстве угля и энергетики. На ряде предприятий (“Макеевуголь” и “Донецкуголь”) деньги не перечисляют вообще, рабочие в забое падают в голодные обмороки. На некоторых шахтах «щедрое» руководство выделяет «проездные» – аж 400 рублей в неделю. При этом главный «покупатель» угля – ЗАО «Внешторгсервис» (де-юре принадлежащая государству, де-факто – олигарху Курченко), задолжавшая шахтам в общей сложности 2,5 млрд. рублей, совершенно официально «освобождена» от столь обременительной необходимости платить: глава ДНР Денис Пушилин подписал реструктуризацию долга сроком на два года.

После этого не удивительно, что генпрокуратура республики, в которую обратились шахтеры шахты имени Калинина, просто самоустранилась и отправила горняков на «три буквы» – в суд. В своем ответе прокурорские подтвердили, что зарплата согласно колдоговору должна выплачиваться раз в пятнадцать дней, а ГП «Макеевуголь» и Минугля не платят уже более двух месяцев. Уголовное дело по ст. 151 ч. 2 УК ДНР («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»), возбудить, естественно, отказались – нельзя же, в самом деле, ущемить интересы Курченко и Ко.

– Идут ли на данный момент работы, и какова реакция «официального» профсоюза металлургов и горняков на сложившуюся ситуацию, пытается ли что-то делать Минугля?

– Все шахты работают в штатном режиме. На некоторых шахтах остановлена добыча угля, но шахты в режиме водоотлива постоянно работают. «Желтый» профсоюз не реагирует абсолютно никак, они занимают позицию «выжидания». Успокаивают, рассказывают сказки… С министерством ситуация такая: есть задолженность ВТС, на которую выведены все лакомые активы – горная, металлургическая промышленность. Она занимается «легализацией» нашей продукции на мировом рынке. То есть продукция металлургической промышленности, машиностроения, всех наших шахт идет через ВТС, дальше они как бы «растворяются» – продукция идет как российская. То есть это такая посредническая компания, которая не имеет каких-то материальных активов. Шахтерам рассказывают, что она обанкрочена, хотя там и банкротить нечего – кроме счетов там ничего нет. И вот Пушилин подписал реструктуризацию долгов на 2 года. Это задолженность в том числе и перед шахтами. Что касается возмущения рабочих, то когда эти случаи были единичными, например, на шахтах им. Скочинского и Холодная Балка в Макеевке, то там было запугивание руководством шахты вместе с МГБ ДНР. И рассказывали, что все наши призывы к забастовкам «мы будем расценивать как саботаж и ответственность за эти действия будем рассматривать по законам военного времени». Сейчас, как только протесты приобрели более-менее массовый характер (хоть и слабо организованный), то власти пошли немножко другим путем: Пушилин начал выступать и какие-то обещания делать, якобы зарплаты будут одинаковые с российскими, на шахтах сразу «проснулись» активисты провластных движений Донецкая Республика и Народный Контроль, пытались шахтеров увлекать какими-то бесплатными билетами на мероприятия, в спортивные комплексы, чтобы как-то это лучше контролировать. А по требованиям никто никаких официальных ответов не предоставил. Пушилин и Министерство угля и энергетики – не лица принимающие решения, они больше посредническую функцию выполняют. Принимающие решение находятся в России. Весь уголь сейчас распределяется через Россию, поэтому им (Минугля) деньги платят как менеджерам, чтобы они создавали видимость какой-то стабильности, говорили шахтеру «потерпи, потому что идет война».

И действительно, после начала организованных протестов в высоких кабинетах началось некоторое шевеление. В частности, 20 ноября в администрации города Тореза состоялось заседание «рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате, повышения уровня заработной платы и решения проблемных вопросов в сфере трудовых отношений». Председатель этого собрания, первый заместитель главы администрации А.Е.Макарова заслушала отчеты руководителей предприятий ГП «Торезантрацит» и ООО «Донруссуголь» и дала им поручение – «продолжить работу по погашению задолженностей». Глава ДНР Денис Пушилин, получивший 19 ноября обращение от Комитета Шахтерских Жен, пообещал повысить зарплаты горнякам до «российского уровня» – то есть до 40 000 рублей. Однако, тут перед властью возникла дилемма – с одной стороны, шахтеры ряда предприятий отказались отгружать уголь в пользу ВТС, с другой – долги Курченко официально «простили» и «за базар надо отвечать»… Выход быстро нашли: гендиректор ВТС В.И. Пашков вызвал «на ковер» лидера «официального» профсоюза и угрозами потребовал продолжить отгрузку. На резонный вопрос о погашении долгов по зарплатам был дан ответ в стиле «утром стулья, а вечером – деньги»: «Когда-нибудь рассчитаемся, года через три начнем платить». Его заместитель Муратова пошла еще дальше: на «провластных» телеграмм-каналах «эффективный менеджер», совершенно не стесняясь, начала писать об арестах и «серьезных последствиях» для всех протестующих. Всем «недовольным» было предложено получить российское гражданство и «валить из Донецка». Так же в ряде СМИ республики уже появились сообщения о том, что недовольные подобными издевательствами рабочие и их жены – чуть ли не «проплаченые агенты СБУ». Интересно, кто будет «годика через три» добывать более «10-ти миллионов тонн угля в год» и отгружать «черное золото» конторе Курченко, если традиции рабского труда и крепостного права окончательно приживутся – лично Пашков, Муратова и Дубовский?

Кстати, по поводу поисков «агентов СБУ» под кроватью – большая часть угля, добываемого в ДНР, идет как раз на Украину:

– Все украинские ТЭС и ТЭЦ, кроме одной или двух, работают на угле. Наш уголь идет на 100% украинских коксохимзаводов, и без наших поставок Украина просто не сможет воевать. На 90% уголь в Украину заходит как российский, и с 2018 года уголь еще и начал поставляться как белорусский, а по факту – это донецкий уголь. Идет дополнительная накрутка через посредников.

После этого стоит десять раз задуматься, чьи интересы обслуживает нынешняя власть в ДНР? Если применить хотя бы формальную логику на уровне «чуть лучше, чем в анекдоте про спички», то получается, что шахтерские забастовки менее всего выгодны «той стороне» – ведь без донецкого угля в отопительный сезон карателям ВСУ будет уже явно не до войны… Но тем не менее власти ДНР упорно поддерживают миф о том, что «забастовка на руку врагу». И продолжает отгружать уголь этому самому врагу. Ведь «Евразия всегда воевала с Океанией».

– А как изменился уровень добычи по сравнению с довоенным?

– Сейчас рапортуют, что мы даже превзошли довоенный уровень. Но на самом деле это такие статистические игры, то есть сейчас не работают шахты, которые при Украине были совсем «нерентабельные». И закрыть их было крайне тяжело, потому что это несло кучу социальных вопросов при том действующем законодательстве. Во время войны на это никто не обращал внимания, поэтому под завесой боевых действий все «малорентабельные» или, лучше сказать, «нерентабельные» шахты закрыты, некоторые даже затоплены. Но, естественно, остались только те шахты, которые «рентабельны». Эти шахты могут давать еще больше угля, но они сейчас не в состоянии это сделать, потому что, во-первых, был нестабильный сбыт, потому что раньше он шел напрямую через Украину, а потом устроили цирк с этим якобы «перекрытием железной дороги», когда батальон Айдар высадили на почти заброшенной железнодорожной ветке… Их потом поснимали. Видимо, еще до конца не произошел передел этой угольной «темы» — то везли, то останавливали, то опять везли… Сейчас весь уголь вывезен. Более того, в РФ открыли угольный терминал в Краснодарском крае, так называемый «порт Тамань», рассчитанный на 50 млн. тонн в год. Наши шахты дают порядка 20 млн. тонн в год, то есть рассчитывали явно с запасом, с прицелом на повышение производительности. Но пока мы не напитаем шахты хоть немного новым оборудованием, то выше добычи не будет.

Здесь стоит вспомнить аналогичную ситуацию с «нерентабельными» шахтами в России: в середине нулевых «эффективный собственник» Олег Дерипаска, дорвавшись до кузбасских шахт, точно так же затапливал их (в том числе и угрожая залить водой горняков, заблокировавших из-за многомесячных невыплат зарплат шахту Красная Шапочка) по причине «убыточности». Сухая консервация, которую рекомендовали эксперты, руководствуясь соображениями безопасности, при этом не проводилась – а ну как у Олега Владимировича карман похудеет? Точно так же банкротились и закрывались шахты Ростовской области (в частности, принадлежавшие компании Кингкоул). Какой логикой при этом руководствуются «ликвидаторы» — большой и открытый вопрос. Проявление ли это «творческого гения» капиталистов, руководствующихся исключительно краткосрочной перспективой – размародерить и вывести в оффшоры, или это целенаправленная программа уничтожения отрасли в интересах транснациональной буржуазии? Глядя на процессы, происходящие сейчас на шахтах Донбасса, появляется все больше и больше уверенности во втором варианте ответа. И везде – и на Кузбассе, и в Ростовской области, и в ДНР картина абсолютно идентична: государство и «эффективные собственники» избавляются от всего, что не приносит прибыли прямо сейчас, совершенно наплевав на последствия. И везде на ликвидированных предприятиях процветает принцип «кому я должен – всем прощаю».

– План затопления донецких шахт – это преднамеренная ликвидация?

– Учитывая, что с одной стороны очень слабый контроль, с другой стороны ВТС работает только со «сверхрентабельными» предприятиями, с «нерентабельными» не работает. Хотя и на «рентабельных» шахтерам рассказывают, что «они убыточные, будете бастовать – вообще закроем». В целом стратегия – избавиться от всего «нерентабельного», чтобы в правовом поле у власти не было головной боли – как теперь из всего этого выходить, чтобы не решать вопросы, связанные с увольнениями, с водоотливом чтобы вопрос не решать. Еще сработал фактор: как только руководство шахт почувствовало, что сверху дают «карт-бланш» на остановку «нерентабельных» шахт без указания, что и как делать, какие мероприятия проводить, по какому признаку закрывать, все шахты были подвержены «ревизии» с точки зрения воровства металлолома. Потому что, по нашим оценкам, половину того, что закрыли, нужно было законсервировать, особенно учитывая мировую динамику – спрос-то есть. Я думаю, мы еще услышим вопросы, по какой причине та или иная шахта затоплена…

– Когда закрывались шахты в период 2016 года, уволенным сотрудникам платили компенсации, выходные пособия? Как это происходило? У нас есть информация, что на Юных Коммунаров «простили» зарплату…

– Нет конечно, по всем шахтам не выплачены деньги, более того, расчетные выходного пособия не оплачены. Рабочие просто плюнули и уехали кто в РФ, кто в Чехию и Словакию.

На оставшихся, «рентабельных» шахтах, точно такие же проблемы, как и в России: многочисленные нарушения норм производственной и противопожарной безопасности, а так же трудового законодательства:

– Начиная с 2014 года власти ДНР периодически делали заявления, что они рассчитываются по долгам еще украинских собственников. Как на самом деле происходило все? Я правильно понимаю, что работники шахт – бюджетники (то есть работники Минугля)?

– Да, есть только 2 частные шахты, а все остальные имеют словосочетание «государственное предприятие». А за «укродолг» никто не рассчитывался. Был один момент, когда Горловку контролировал Игорь Безлер, который наводил порядок и пока люди денег не видели, не отпускал директоров до полного погашения долгов по зарплатам. После того, как его выдавили из ДНР, началось то же самое… В 2016-2017 шахты еще были в юрисдикции украинских юрлиц, а те даже на государственном уровне ничего не платят. С конца 2017 и начала 2018 года пошел переход через так называемую «национализацию», это все стало госпредприятиями ДНР. И, естественно, они сказали, что не могут отвечать по старым долгам. И они не выплачены до сих пор. Людей просто кинули.

– То есть местная власть решила не брать на себя «лишнюю» ответственность?

– Да. Тут надо понимать, что те шахты входили в собственность Ахметова, Януковича, а сейчас получается, что их обдирает ВТС, который принадлежит Курченко, который является «кошельком» Януковича. То есть, это одни и те же люди, видимо или им приходится делиться, или у них это плавненько уже отжимают местные ребятки российские. Получается, что сначала шахтеров обули с «долгами Украины», а теперь со стороны ДНР это же делают.

– Ситуация с задолженностями длится уже с 2016 года?

– У нас есть такой «водораздел» – до конца 2017 года все шло по законам Украины, а теперь по нормативной базе ДНР, хотя за этим в принципе стоят одни и те же люди.

– В ЛНР так же?

– Такая же ситуация, и те же выгодополучатели.

– А каковы средние зарплаты горняков?

– Средние зарплаты – 10-15 тысяч, хотя на шахте Комсомолец Донбасса декларируют, что зарплата доходит до 40 тысяч. Но по факту люди таких денег там не видят.

– Сверхурочные не учитываются?

– Есть очень сложный расчет: все от добычи зависит. Когда запуск лавы есть, когда нужно поднапрячься, руководство находит какие-то ресурсы, чтобы шахтеры лучше поработали, но это больше исключение, чем правило. Кстати, к вопросу об «убыточности и отсутствие сбыта»: за этот год открыли 11 новых лав.

– А в среднем какие надбавки?

– Ну как вам сказать, они разворовываются ИТРами, до реальных проходчиков они не доходят. Там же какая ситуация: кроме двух шахт заработная плата на всех основных начисляется в министерстве угля и энергетики. Шахты непосредственно ведут первичный учет и передают это в министерство. Имеются в том числе и «мертвые души», и на них чуть больше распределяется. Министерство, естественно, не обижает себя, ИТРов на шахтах, чтобы «порядок поддерживался». А рабочим – по остаточному принципу.

– По трудовому законодательству штрафы незаконны.

– Это проходит как «невыполненный план», у нас же КЗОТа ДНР нету, пользуются еще украинским.

– А каковы официальные зарплаты? Есть разница между тем, что люди получают на руки и тем, что прописано в ведомостях?

– Конечно… Я так полагаю, что от кураторов идет одна сумма, с видением, что люди получают одни деньги, а пока доходит до конкретных получателей, то… Если что-то не так сделали – участок минусуется. Система штрафов – она настолько на разных шахтах разнообразная, что сейчас уже и не расскажешь…

– Какие основные проблемы в отрасли?

– Основная проблема – старое оборудование. С 2014 года ни одна шахта не закупала новое оборудование. Это сказывается на вопросах безопасности: система вентиляции – на всем этом экономится. То есть шахты эксплуатируются, а оборудование не поставляется. Что-то привозится со старых шахт, которые прекратили добычу угля, что-то просто перевозится с одной шахты на другую. Работать банально опасно и, естественно, каких-то социальных гарантий у шахтеров нет. То есть если покалечишься – это твои личные проблемы.

– То есть, случаи травматизма на производстве не фиксируются?

– Да, более того, больничные листы стараются или не оплачивать вообще или оплачивать частично, называют шахтеров «лодырями» – мол, «нечего болеть, надо работать». Как нет социальных гарантий ополченцам, которые остались инвалидами, так и у шахтеров…

И такой порядок явно устраивает начальство в «высоких кабинетах» Минугля – ведь доля от идущего «противнику» топлива оседает в их карманах, МГБ в случае чего «успокоит» бастующих рабочих, предварительно объявив их «агентами семи разведок». С независимыми профсоюзами власть борется всеми способами: в частности, одному из руководителей Независимого Профсоюза Шахтеров Донбасса уже звучали следующие угрозу: «мы тебя и на территории России сможем в асфальт закатать». И все это ради того, чтобы баблишко продолжало капать в карманы «эффективных собственников», ушлых чиновников и российских и белорусских посредников. Ну а то, что деньги идут от врага, ежедневно обстреливающего Горловку и Петровку, совершенно неважно – ради «300% прибыли» можно и не на такое пойти. Главное – поддерживать сложившуюся систему всеми способами. А для этого нужно не замечать ничего, а на официальных ресурсах бодро публиковать отчеты о том, как «мы Америку догнали в производстве молока» (жаль, по мясу не успели – поломалось у быка), фотографии с проведенных провластной «общественной организацией» Донецкая Республика и «желтым» профсоюзом соревнований по футболу, или откровенно издевательские заявления: в частности, 10 октября 2018 года Минугля отчиталось о введении «парадно-выходной» формы работникам электроэнергетической отрасли (так же входящей в ведомство гражданина Дубовского). Особенно примечательна следующая цитата: «данное решение принято руководством… с целью повышения ПРЕСТИЖНОСТИ ТРУДА сотрудников». Интересно, хватит ли ума Дубовскому точно так же «повысить престижность труда» сидящим без зарплат шахтерам?

Однако, благодаря самоорганизации и борьбе Комитета Шахтерских Жен, кое-какие изменения все-таки начались: на некоторых шахтах частично погашены задолженности за сентябрь. Более того, живущий в «параллельной ДНР» Пушилин был вынужден заговорить о проблеме. Если борьбу Независимого Профсоюза Шахтеров Донбасса и забастовочных комитетов поддержат все 20 тысяч шахтеров ДНР, то Минугля будет вынуждено отреагировать: ведь сам Дубовский в забой не полезет, а у ДНР просто нет «резервной армии» рабочих. «Копанки» могут обеспечить лишь бытовые нужды республики, их просто не хватит, чтобы перекрыть поставки. Капиталисты и обслуживающие их власти не смогут отмахнуться или уволить и задавить всех, иначе остановятся ТЭС и коксохимзаводы, а таманский терминал, построенный для продажи дешевого донецкого угля на мировом рынке, сразу станет убыточным. Наш классовый враг больше всего боится удара по самому больному месту – своему карману, поэтому необходимо объединяться и действовать!

25 октября Комитетом было отправлено обращение президенту РФ Путину с просьбой разобраться со сложившейся ситуацией. Отмахнутся наверху или нет – зависит в том числе и от нас с вами. Редакция Рабочего Контроля призывает всех российских трудящихся, все боевые профсоюзы, всех сознательных коммунистов выступить в поддержку донецких шахтеров. Наша сила – в солидарности!

Азамат Каримов

Оригинал статьи см. тут: https://vk.com/@rabochy_kontrol-marodery-vts-na-shahtah-donbassa