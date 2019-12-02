Марк Ботенга: «Партия Труда Бельгии – партия для людей»

На фоне системного кризиса радикального левого политического спектра в Европе особняком стоит случай с Партией труда Бельгии (ПТБ), вошедшей после майских федеральных выборов в число ведущих политических сил страны. На «полях» Европейского Форума левых, прогрессивных и зелёных сил, проходившего в ноябре в Брюсселе, мы смогли побеседовать с членом руководства ПТБ, депутатом Европейского парламента Марком Ботенгой.

– Дорогой Марк, как ты оцениваешь общее состояние радикального левого движения в Европе? В чём, на твой взгляд, кроится причина отступления антикапиталистических левых сил на недавних выборах в Европейский парламент (ЕП)?

– Я исхожу из того, что всякое отступление может носить временный характер; если правильно понять диагноз и суметь побороть негативную тенденцию. Многие в актикапиталистическом лагере надеялись, что мощный и глобальный финансовый кризис даст серьёзный шанс на артикуляцию левой альтернативы. И некоторые примеры показывали, с появлением и быстрым стартом «Подемос» в Испании или движения Жан-Люка Меланшона во Франции, что такие надежды имеют реальную основу. Но выборы в ЕП, действительно, показали, что за исключением нескольких локальных примеров, как в Ирландии, Португалии, или в нашей стране в случае со списком ПТБ, партии радикального левого толка, на самом деле отступают. Причём это относится и к старым коммунистическим партиям, и и к новым акторам, появившемся на левопопулистской волне.

Безусловно, тут стоит сказать не только об отсутствии органического единства в антилиберальном левом движении. Есть другие серьёзные причины и нюансы: разрыв с социальной базой, идеологические тупики, невнимание к каждодневной практической работе, отсутствие известных и видимых обществом руководителей. Это важные преграды, которые надлежит преодолеть в будущем…

– Как бы ты оценил особое место ПТБ в международном коммунистическом движении?

– Оно предопределяется историческими путями, которыми шло развитие моей партии. ПТБ вышла на политическую сцену бельгийского государства как организация маоистской традиции. Очевидно, что за четыре десятилетия своего функционирования партия осуществила переосмысление и эволюцию своих политических подходов. Сегодня мы ощущаем себя частью международного левого движения, Партия труда принимает деятельное участие в международных встречах коммунистических и рабочих партий, развивая одновременно отношения с ними и на двухсторонней основе. Мы твёрдо считаем, что не существует некоего единого «международного центра» с единственно верной позицией и признаём плюрализм коммунистического движения.

– В чём, на твой взгляд, заключается специфика современной идеологии ПТБ?

– Вначале надо сказать, что, это мой персональный взгляд на вещи, большой ошибкой традиционных коммунистических партий в ХХ веке было то, что зачастую их идеологические доктрины серьёзным образом расходились с реальными потребностями общества. Доктринально ПТБ является марксистской партией, мы сила революционной традиции и выступаем за общество, где отсутствует эксплуатация человека человеком.

Одновременно Партия труда исходит из того, что речь должна идти о своего рода «социализме 2.0», в рамках которого мы готовы предложить людям свои варианты широкой демократизации общества и политических институтов, защиты и качественного расширения системы государственных социальных обязательств, нового вектора развития общественного сектора экономики, безусловной охраны окружающей среды, а также сохранения бельгийского единства. Я думаю, задачей современной левой партии является достижение «симфонии» между теорией и практикой.

– Безусловно. В этой связи – мой следующий вопрос. В Западной Европе Партия труда Бельгии известна как партия реальных дел. Ты мог бы прокомментировать этот тезис.

– Когда я сам пришёл в партию, я почти сразу уяснил для себя данность: главная специфика ПТБ – это партия для людей. Мы начинали свою «имплантацию» в дифференцированное бельгийское общество через активное участие в социальной работе; и сейчас почти каждый член партии является одновременно социальным активистом, что для левой партии является совершенно нормальным явлением.

Если на федеральных выборах этого года Партия труда получила в совокупности почти 600 тысяч голосов, если мы последовательно расширяли свою численность и сейчас превысили планку в 18 000 человек, это прежде всего потому, что бельгийцы видят и чувствуют: ПТБ близка их нуждам, она слышит обычных людей. Наша репутация создавалась долгие годы и здесь была целая гамма конкретной общественной работы. Это программа «Медицина для всех», когда наши врачи и волонтёры шли в проблемные кварталы и реально помогали бедным людям и иммигрантам, это наша работа в профсоюзах и неправительственных организациях, серия инициатив по адаптации трудовой иммиграции, творческие и энергичные инициативы наших молодёжных и студенческих структур. Когда-то это считалось естественным для марксистских партий. Если они сегодня отступают, во многом это происходит потому, что эти партии «забыли» о своём классе и работе в нём.

Разные опросы показывают, что активисты ПТБ более узнаваемы в социальном движении, чем социалисты или члены других радикальных левых партий. Это большой козырь и мы рассчитываем развивать его дальше.

– Всё, Марк, что ты говоришь, совершенно закономерно. Но, я думаю, нынешнему поколению бельгийских избирателей были также важны актуальные социальные инициативы ПТБ?

– Это правда, это так. Социалисты и экологисты часто обвиняют нас на всех углах или в идеализме, или даже в стремлении обмануть избирателей, но я хочу подчеркнуть, что мы работали над предвыборной программой с привлечением ведущих экспертов и наши предложения финансово мотивированы. И если мы говорим, что, к примеру, можно поднять нижнюю планку пенсионного обеспечения до 1400 евро в месяц, или что Бельгия может позволить себе бесплатный городской и межгородской общественный транспорт, это не демагогия, это шанс, который не даёт реализовать буржуазная политика. ПТБ интересна избирателям ещё и потому, что мы стараемся жить с ними на одной волне. Ты знаешь, мы единственная политическая партия в Бельгии, депутаты и все избранные лица от которой отказываются для себя от совокупного государственного финансового вознаграждения и оставляют те суммы, которые соответствуют средней заработной плате.

ПТБ имеет свою собственную, хорошо подготовленную программу в природоохранной области, это так называемый Красно-зелёный курс, поскольку мы убеждены, что защита природы и жизней людей первична, но успех этого глобального предприятия невозможен ни в рамках неолиберальной практики, ни через обращение к обманчивым тезисам «зелёного капитализма». Устойчивый экологический переход будет успешен только при новой логике экономики и социальной системы.

– Партия труда остаётся верна интернационалистическим принципам…

– Это отличительная наша черта и это то, что, в рамках реальной политики, сильно отдаляет нас от социал-демократии. Мы не можем поддерживать членство Бельгии в НАТО и те обязательства, которые возложены на наших военнослужащих в этом альянсе. Мы оппозиционны той модели европейского строительства, которая сегодня доминирует в Европейском Союзе. Мы открыто ставим под сомнение союзнические отношения с Соединёнными Штатами, остающимися, безусловно, главной империалистической державой современности. Для ПТБ характерен интернационализм по отношению к правому делу народов, как в случае в Палестиной или курдским народом, мы верны этим принципам в отношении Африки…

– То, что ты и твои товарищи из ПТБ активно участвуете в Форуме европейских левых сил, говорит о том, что Партия труда выступает за единство левых сил.

– Это абсолютно верно, мы исходим из того, что ни одно из направлений современной левой не обладает монополией на истину и только единство действий – в борьбе, в рабочем движении, в парламентах и т. д. способно привести к успеху. Но здесь надо чётко разобраться, что речь идёт не столько о левых партиях на названию или традиции, сколько по духу и реальной политике. Мы в Бельгии это хорошо отличаем, но это видно и по всей Европе. Сегодня в самых разных странах, возьмём Португалию или Испанию, для радикальных левых сил встаёт глубинный вопрос – как вести себя по отношению к социал-демократии. Я не хочу кому бы то ни было давать советы или уроки, но я полагаю, что единство левых не должно означать ни подчинения, ни растворения, это было бы самоубийственным вариантом для противников несправедливой капиталистической системы.

– Но вот после майских региональных выборов в Валлонии и Брюссельском регионе имелось арифметическая возможность сформировать левое большинство, но этого не произошло…

– Послушай, это тот случай, когда математика расходится с реальной политикой; и, поверь, не по нашей вине. В столичном регионе социалисты вообще не пригласили нас в переговорный процесс, в валлонском сообществе переговоры прошли, но нам сразу дали понять, что нуждаются лишь в наших голосах ради образования социалистически-зелёного кабинета, но не в том, чтобы принять к рассмотрению предложения ПТБ, среди которых были инициативы в пользу повышения покупательной способности, развития общественного сектора и общественных служб и улучшения положения безработных. В результате социалисты сделали выбор в пользу альянса не только с «зелёными», но и с правыми либералами. То есть это они показали спину единству левых сил. И это очень серьёзный урок для всех тех, кто делает из союза левых сил фетиш…

Интервью брал Руслан Костюк

Брюссель — Санкт-Петербург