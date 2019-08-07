Франсуа Альфонси: «В самом деле, многие автономистские партии находятся на левом фланге»

Считается, что главной победительницей среди панъевропейских партий левого толка на прошедших недавно выборах в Европейский парламент (ЕП) оказалась Европейская зелёная партия (ЕЗП), Это так, но среди тех, кто добился успеха, фигурирует и союзник ЕЗП в Европарламенте – Европейский свободный альянс (ЕСА), объединяющий регионалистские сепаратистские партии «Старого Света». Мы беседуем сегодня с экс-президентом ЕиСА, депутатом ЕП Франсуа Альфонси, представляющем также Партию корсиканской нации (ПКН).

– Господин Альфонси, прежде всего я попросил бы Вас дать комментарий по итогам выступления вашего альянса на европейских выборах.

– Это очень достойные показатели. В этих выборах приняли участие свыше 20 партий, участвующих в деятельности ЕСА из десяти стран. В общей сложности по Европе за списки партий-членов альянса отдали голоса 3,8 млн человек, что больше, чем на европейских выборах пять лет назад. В одной из стран Союза, партия-член ЕСА – Новый фламандский альянс (НФА) – вновь добилась первого места по числа голосов, завоевав три парламентских мандата.

Вообще, прогресс в голосах имел место почти везде. Но для нас особенно важно, что с 1, 3 млн голосов республиканский альянс каталонских, баскских и галисийских партий сумел получить три мандата, а также тот факт, что наши соратники из Шотландской национальной партии (ШНП) получили наилучший результат на европейских выборах, также добившись трёх мандатов членов парламента. В ряде стран ЕС партии альянса участвовали в выборах по спискам «зелёных», как это было в случае с коалицией «Солидарные регионы и народы» во Французской Республике. Я хотел бы также указать, что в числе наших депутатов будет русская, то есть лидер Латвийского русского союза Татьяна Жданок.

– По-прежнему «горячей зоной» в Европейском Союзе остаётся Каталония. Ситуация с Ориолем Жункерасом и другими лидерами индепендентистского движения кажется нетерпимой…

– Я полностью соглашусь. Испания – это то государство, многие партии которого участвуют в Европейском свободном альянсе, что обуславливает наше пристальное отношение к ситуации с региональными меньшинствами в этой стране. Сегодня, в 2019 году, неоправданно то отношение, которая демонстрирует испанская юстиция по отношению к каталонскому национальному и республиканскому движению. Что мы видим в ответ на исключительно мирные, гражданские действия, вписывающиеся в каноны европейского права и демократии? Репрессии, судебные процессы, преследования. Проблема не только в Жункерасе или Пучдемоне, хотя лишение испанским судом их мандатов наиболее медиатизировано и вопиюще (я должен сказать, что наше движение сразу же твёрдо осудило эти действия испанской судебной власти). Основная проблема в том, что исполнительная и судебная власть Испании не готовы к полноправному и уважительному диалогу с теми, кто борется мирными и демократическими средствами за Каталонскую республику.

Входящая в наш альянс партия, «Республиканские левые Каталонии», стала первой партией в своём сообществе, и что? Их председатель находится за решёткой, ему и его товарищам угрожают реальные судебные приговоры. Это происходит не в Африке. ни на Ближнем Востоке… Это большой скандал для европейской демократии. Но я продолжаю верить в разум и мы в ЕСА очень рассчитываем, что центральное правительство Испании найдёт в себе силы пойти на диалог с нашими каталонскими товарищами. Потому что иной альтернативы я сегодня не вижу.

– С учётом того, что штаб-квартира ЕСА располагается в Бельгии, а Вы работали в Брюсселе как президент ЕСА, я бы попросил Вас дать свою оценку фламандской проблеме, тем более, что НФА занимает важное место в системе вашего альянса.

– Вы должны понимать, что в Европейский свободный альянс входят как партии, требующие независимости для своих народов и регионов, так и те, кто ставит вопрос о более децентрализованном государстве и расширении различных прав для этих территорий. Я хорошо знаком с ситуацией в Бельгии и – это я высказываю личную оценку, – это одно из самых гибких государств для своих регионов и меньшинств. Вы понимаете, здесь очень любопытная история, в Бельгии в авангарде децентрализаторского движения идут политические силы Фландрии, прежде всего НФА, то есть более многочисленного и более развитого региона королевства. Именно так НФА превратился в главную партию Фландрии и всей Бельгии, что обуславливает вес альянса в ЕСА.

Шесть реформ бельгийского государства привели его в очень гибкую стадию, я лично полагаю, что и внутри Бельгии фламандский народ может сохранять и развивать свою идентичность. Но в любом случае это должен быть выбор народа и его общественных сил.

– ЕСА продолжает взаимодействовать в ЕП и в других европейских институтах с «зелёными», но я знаю также. Что некоторые депутаты от ЕСА участвуют в ЕП в «Прогрессивном кокусе, что говорит об их принадлежности к европейской левой. Как Вы оцениваете отношения Европейского свободного альянса с левыми силами?

– Если посмотреть наши уставные документы, мы относимся к тому типу европейской партии, очень редкому, кстати, который не строится на идейно-политической связке. Я только что отвечал на вопрос о НФА. Это консервативная партия, которая в прежней легислатуре Европейского парламента даже заседала в Альянсе европейских консерваторов. С другой стороны, я могу сказать, что, в самом деле, многие автономистские партии находятся на левом фланге. Моя партия, Партия корсиканской нации, в частности, имеет «левое происхождение» и мы не стесняемся отсылок к демократическому социализму. Но политические ценности это не то, что нас объединяет внутри ЕСА.

Наш выбор тесной кооперации с Европейской зелёной партией (ЕЗП) определятся принципиально тремя факторами. Во-первых, сами «зелёные» из абсолютно всех депутатских групп в ЕП наиболее радушно относятся к нашему делу, нашей борьбе, выступают за децентрализацию своих государств, признание особых прав регионов, признание наций и т. д. Во-вторых, те партии, которые объединены в ЕСА, фундаментально разделяют нормы демократии, социальной справедливости, защиты прав человека и окружающей среды, что является центральными пунктами политической повестки «зелёных». Это также важный момент, который объясняет нашу приближённость. И ещё одно важное совпадение, это то, что партии, участвующие в ЕЗП и в ЕСА, разделяют потребность бороться за более справедливую и демократическую Европу, отвергая одновременно антиевропейский популизм, расизм и ксенофобию. Вы знаете, наверное, что наши друзья из ШНП сейчас ведут борьбу за суверенную Шотландию, но, безусловно, внутри Европейского Союза. Мы искренне верим в возможность его демократизации и улучшения.

Поскольку генетически основная масса партий ЕСА относится к левоцентристскому и левому спектру, это доказывает оценка руководящих постов в системе ЕСА, оправданно и логично участие некоторых наших коллег-депутатов в Прогрессивном кокусе. Имеются точки соприкосновения с позициями европейских объединённых левых или Прогрессивного альянса социалистов и демократов по различным вопросам. Но всё зависит от конкретной ситуации. К сожалению, я вынужден напомнить, что в Испании власть сейчас находится в руках социалистической партии, однако, системных изменений в отношении каталонского национального движения мы, хоть и ожидали, но не увидели.

– Господин Альфонси, Вы представляете в ЕП ваш родной корсиканский регион. Мало кто у нас в курсе специфики корсиканской политической ситуации, но, между тем, в вашем регионе исполнительная власть принадлежит сторонникам большей самостоятельности Корсики. Я попросил бы Вас несколько слов сказать на эту тему.

– В самом деле, начиная с 2017 г. власть в нашем регионе оказалась у сил, я бы сказал, корсиканской идентичности. Это первый раз, это произошло как по причине изношенности французских политических партий и коррупционных политиков, так и в силу объединения самых разных сил – корсиканских автономистов, регионалистов и индепендентистов, они объединились в коалицию «За Корсику». Этот блок на территориальных выборах получил в первом туре 45,4% голосов, во втором более 56% голосов и его составные части впервые завоевали абсолютное большинство мандатов в островной Ассамблее. Те политические силы, к которым принадлежу я (ПКН, блок «Делаем Корсику») отстаивают автономистские требования, представитель этих сил Жиль Симеони был избран председателем Исполнительного совета, тогда как лидер тоже широкого объединения разных групп «Свободная Корсика» Таламони был избран председателем Ассамблеи. Вероятно, вашим читателям будет интересно, что подавляющая часть партий и организаций, составляющих блок «За Корсику», относится именно к левому политическому спектру.

При том, что существуют старые противоречия между этими составными частями – по вопросам вооружённой борьбы, отношениям с Парижем, самой идее корсиканской государственности, мы имеем общую программную базу, которую вот уже два года пытается реализовывать островная исполнительная власть. Мы договорились совместно выступать за достижение Корсикой статуса автономии и расширения компетенций исполнительной и представительной власти, юридическое закрепление статуса резидента, согласно которому недвижимость на нашей территории смог бы покупать человек, проживающей постоянно на Корсике более пяти лет, придание официального статуса корсиканскому языку, амнистию политическим узникам и минимум отбывание ими наказания на своей земле, а также за вписание в Конституцию Французской Республики статуса Корсики.

– Мой последний вопрос касается того, как оценивают объединённые в Европейский свободный альянс партии вопросы в Крымом и Донбассом?

– Я позволю, отвечая на поставленный вопрос, проявить осторожность, она объяснятся отсутствием полного единодушия в ЕСА по данным проблемам. Но я хотел бы вкратце выделить три узловых элемента. А. То, что в 2014 г. ситуация пришла в столь тяжёлое состояние, во многом связано с недальновидной политикой центральной власти. Украина – очень неоднородное государство, но вместо того, чтобы проводить в отношении регионов и этнических меньшинств гибкую политику, Киев и тогда и, увы, в дальнейшем реализовывал на государственном уровне жёсткую политику, в частности, в языковом вопросе, что провоцировало недовольства в русскоязычных районах. B. Однако, для всех без исключения партий внутри ЕСА есть только один – мирный и парламентский – путь достижения своих задач, являются ли они автономистскими или суверенистскими. И, кроме того, они действуют в своей стратегии самостоятельно, без опоры на «государство-патрона», Вы меня должны понять. Для большинства моих коллег по группе «Зелёные»/ЕСА Российская Федерация в Украине является оккупантом, и этот аспект мы также должны учитывать. C. К сожалению, у нас имеются данные, в том числе от международных гуманитарных организаций, о нарушениях прав крымско-татарского меньшинства и украинцев в Крыму, что очень прискорбно и заслуживает только осуждения.

Интервью брал РУСЛАН КОСТЮК