Ллуис Перес: «Голосование 28 апреля дает шанс левым в Испании»

28 апреля в Испании состоялись парламентские выборы. Они привели к неоднозначным результатам, но фактом является то, что после этих выборов и в Конгрессе депутатов, и в Сенате имеется левое большинство. О результатах этих выборов для испанских левых мы беседуем с членом Правления партии «Республиканские левые Каталонии» (РЛК) Ллуисом Пересом.

– Уважаемый Ллуис, итоги выборов в Генеральные кортесы 28 апреля зафиксировали, казалось, то, что ещё недавно не рассматривалось реальным: левые партии Испании имеют абсолютное большинство в обеих палатах парламента. Как Вы прокомментируете в целом такой результат?

– Наша партия, Вы это знаете, является особенной частью того, что относится к испанским левым. Исторически, начиная с времени Второй республики, мы считали себя да особенной, но составной частью этого левого движения. Вот почему мы удовлетворены результатами апрельского голосования. Здесь дело не только в том, избиратели отправили в нокаут реакционную Народную партию и сказали твёрдое «нет» возможному правому и националистическому большинству с неофранкистским и фашистским «Вокс» («Голосом»), хотя для нас это тоже немало.

Я убеждён вот в чём: голосование 28 апреля даёт великий шанс левым в Испании. Вопрос в том, как они способны им воспользоваться? Я был потрясён, что каждый второй испанец бросил бюллетень за левый или левоцентристский список, это большая новость для всей Европы. Но это ещё грандиозная ответственность, она ложится на всех нас, но прежде всего на две крупнейшие испанские партии этого направления, я имею в виду социалистов и «Подемос» («Мы можем»). Если они будут в силах предложить унитарный проект более справедливой и демократической Испании, это было бы самым позитивным следствием данной победы.

– Как Вы объясните победу Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП)

– Она ожидалась, это правда. Были даже прогнозы, что социалисты могут получить около 34% голосов, но и результат 28,7%, победа в абсолютном большинстве сообществ стоит многого. То, что ИСРП поднялась в Каталонии, где она получила второе почётное место, также говорит о том, что эта партия и её организации имеют упругость и могут реадаптироваться к новейшим условиям. Я вкратце назову три причины их успеха. Это приемлемость для избирателей их левоцентристской программы социальных реформ, что нас лично убеждает в том, что для социал-демократической альтернативы для Испании и в её сообществах есть пространство. Это успешный дебют Педро Санчеса в качестве премьер-министра, надо уметь это признать. И ещё эффект полезного голосования: те, кто желал не допустить правого большинства и сказать «нет» «Вокс», конечно, делали выбор в пользу списка ИСРП.

В то же время, семь с половиной миллионов голосов за социалистическую партию не должны вводить в заблуждение. Этой партии недостаёт решительности и жёсткости в отстаивании своих целей. Я тут приведу в пример лишь один момент, это федеративная перспектива для испанского государства. Её продвигает Санчес, но даже в своей собственной партии он не убедил всех своих товарищей в правильности этого выбора. Да, у ИСРП сейчас имеется шанс стать во главе национального процессе перемен, но для этого нужна ещё поддержка извне и самое главное – их собственное желание.

– Например, со стороны коалиции, объединённой вокруг «Подемос»?

– Это тоже, да. «Подемос» и его союзники потеряли свою динамику. На испанских выборах в Каталонии в 2015 и 2016 гг. ассоциированный с ними каталонский блок был первым, сегодня у него третье место. Это не случайно. На наша взгляд, в масштабе Испании «Подемос» и «Объединённые левые» играют положительную роль, они поддерживают гражданские права, защищают права человека и даже если по вопросу о самоопределении Каталонии у них имеет место нечёткая, если не противоречивая позиция, они, по сути, были в Генеральных кортесах в 2017 г. единственной силой, которая возражала на действия председателя Рахоя и испанской юстиции. Да, сейчас они сдали, но в широком смысле левое парламентское большинство невозможно без коалиции «Объединённый Подемос».

– Ллуис, позвольте Вас поздравить, как представителя партии «Республиканские левые Каталонии» с тем результатом, которого достигла ваша партия 28 апреля. Это ведь лучший результат вашей партии?

– Да… Если не считать итогов 1932 г., мы всё-таки достаточная «пожилая» политическая партия. В едином списке с небольшой партией «Суверенисты» мы добились первого места в каталонском сообществе. То есть РЛК не просто могут рассматриваться как первая индепендентистская партия Каталонии, или первая левая партия Каталонии, мы заняли общее первое место. РЛК – единственная партия, за которую в Каталонии отдали 28 апреля голоса свыше миллиона избирателей. Это успех партии, председатель которой находится в тюрьме, против высших деятелей которой, включая заместителя Генерального секретаря Ллуиса Сальвадо, открыты уголовные дела.

Вообще, апрельское голососвание показало стремительную эволюцию настроений каталонских избирателей. Не будем делать амальгамы с парламентскими выборами собственно в Каталонии, но тогда, напомним, в обоих лагерях каталонской политики – «индепендентистском» и «эспаньолистском» верх взяли те, кого относят к либеральному полю. Сейчас более 60% каталонских избирателей дали голоса левым; да, разным левым, это правда, но это меняет социологическое данное у нас, в Каталонии. РЛК вышли из выборов усиленными и я скажу просто: без наших 15 членов Конгресса депутатов ни «прогрессистское», ни левое большинство в парламенте не будет возможным.

– И вот в этой связи напрашивается такой вопрос: без РЛК, действительного, абсолютного большинства у левых не выходит; но готова ли ваша партия стать составной частью такого большинства?

– Если отвечать прямо на поставленный вопрос, то я подчеркну, что между РЛК и ИСРП отсутствует китайская стена. Обе наши партии относят к оси левоцентризма, мы боролись плечом к плечу с социалистами за демократические права в годы Второй республики, мы воевали за одно дело в период гражданской войны, нас вместе преследовали при Франко. Наконец, у нас имеется с ними совместный опыт, это две легислатуры, управления Каталонией уже в наше время.

Но проблема не только состоит в нашей воле и нашем желании. Готовы ли РЛК поспособствовать демократизации Испании при неотказе от своей стратегической цели – достижения независимости Каталонии? Даже из тюрьмы наш председатель Ориоль Жункерас ответил: да и да. Но вы задайте тот же вопрос бонзам из социалистической партии. Их посыл все эти месяцы пребывания П. Санчеса в кресле председателя Совета министров был примерно такой: мы пользуемся вашими голосами, спасибо, но мы ничего не готовы вам предложить. Вы можете возразить, что политика – не рынок. Но тогда я спрошу: ради чего нужна наша поддержка? Чтобы не вернулась реакционная Народная партия, это одно. Чтобы осуществлять прогрессивные преобразования, защищая одновременно свою каталонскую идентичность – это другое дело. Следовательно, Ваш вопрос не имеет простого ответа, на него нет одного ответа.

– В актуальной ситуации и прошедшей кампании в чём заключалась специфика подхода РЛК?

– Я отвечу словами Жункераса из его письма к каталонцам: «Мы всегда были и остаёмся поборниками каталонской независимости». Но я добавлю: РЛК отвергают насилие как способ политической борьбы, мы проповедуем переговорный маршрут и диалог, мы зарекомендовали себя как сила, готовая работать с Мадридом, если Мадрид готов к совместной деятельности. Мы всегда говорим, что суверенитет Каталонии для нас очень важен, но мы понимаем, что идти к нему приходится долгое время. Это выработало в нашем национальном движении определённые черты. То, что произошло в октябре 2017 г. должно было, вероятно, вызвать у нас ненависть, злость и радикализм, но наше сопротивление имеет иные формы, это демократическое и гражданское сопротивление.

Здесь речь не просто о высокой политической культуре каталонизма, но мы сейчас остаёмся здесь, в Каталонии, правительственной партией, значит, мы отвечаем за людей, за нормальное функционирование Каталонии. Наша цель легитимна, но политика состоит из компромиссов. Мы готовы работать с теми, кто уважает нас и готов положить конец начатым при Рахое судебным преследованиям лиц из национального движения. Мы сделаем всё, чтобы к делам не вернулись правые, и чтобы фашистская опасность никогда больше не угрожала испанцам и каталонцам. Я только ещё раз подчеркну, что для этого должны созреть и другие левые силы Испании.

Интервью брал РУСЛАН КОСТЮК