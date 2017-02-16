Польские перспективы

Георгий Коларов побеседовал с польским экспертом Якубом Корейбой по поводу политической ситуации, которая сложилась сегодня в Польше, и перспективах развития российско-польских отношений.

Как вы оцениваете результаты работы «Права и Справедливости» (ПИС) за прошедший год?

Социальная политика ПИС ликвидировала самые ужасные патологии в обществе, уменьшила разницу в жизненном уровне и добилась определенных успехов в ликвидации бедности. С другой стороны, вопросы оценки бюджетных и фискальных результатов такой политики (рост бюджетного дефицита и повышение налогов) остаются открытыми. Оппозиция в глубоком кризисе и бездарно пробует преодолеть общественную поддержку ПИС. Вопреки многим противоречивым решениям правительства и неадекватного поведения некоторых членов правящей партии, ПИС удерживает на своей стороне большинство поляков. Ее поддерживают больше людей, чем все остальные партии вместе взятые, и она выигрывает все выборы. Оппозиция в безвыходном положении и борется с кризисом нехватки ясной идеологии, программы, единства, лидера и прежде всего нехватки общественной поддержки.

В связи с этим оппозиционные партии решили создать парламентский кризис, провалить одобрение бюджета и спровоцировать досрочные выборы.

В соответствии с худшими традициями «демократии шляхты» XVII века ни правительство, ни оппозиция не готовы отступить и исключают компромисс. Утонув в риторических битвах, первые говорят о попытке переворота, вторые – о диктатуре. Оба утверждения не соответствуют действительности и являются попыткой дискредитации противника.

Как влияет на польскую экономику присутствие иммигрантов с Украины, число которых постоянно растет?

Иммигранты с Украины абсолютно необходимы для поддержки экономического роста в Польше. Сегодня у нас работают около 1 000 000 украинцев, однако прогнозы показывают, что для удержания сегодняшнего темпа экономического развития, на фоне текучести трудовых ресурсов (поляки в массовом порядке уезжают работать на Запад), в ближайшем времени польская экономика будет нуждаться в 5 000 000 иммигрантах.

По географическим, экономическим, культурным и языковым причинам, самый подходящий источник трудовых ресурсов для Польши – Украина.

Пока наличие украинцев в Польше не создает никаких проблем и не ведет к переменам в политической системе.

Большинство из них оставили свои семьи на родине и не рассматривают Польшу как постоянное место проживания. Браки между украинцами и поляками – редкость. Ситуация, однако, может быстро измениться, если в результате продолжающегося социально-экономического кризиса на Украине, кроме чернорабочих, в Польшу начнут переезжать и многие представители высококвалифицированных профессий, которые быстро будут интегрироваться в польское общество. В таком случае не исключено, что через 70 лет Польша снова станет многонациональным государством, что я лично считаю вполне нормальным. Самая большая опасность, связанная с присутствием украинцев в Польше, – это попытки малочисленных, однако шумных деятелей националистического лагеря разжечь ксенофобские настроения, используя трудные моменты общей истории.

Каковы перспективы развития отношений Варшавы с Киевом и Москвой?

В настоящий момент Польша, вопреки своей воле и своим интересам, поставлена перед неизбежным выбором: Россия или Украина? Это драматический вопрос, достойный древнегреческой трагедии: в результате развития независимых от Польши процессов в настоящий момент ей не удается поддерживать хорошие отношения с двумя соседними государствами. В целом можно сказать, что по вопросу Крыма и Донбасса в Польше сталкиваются прагматики и идеалисты. Результатов конфликта между Киевом и Москвой нельзя предугадать. В этом контексте польская точка зрения такова: с русскими в Крыму или без них Украина нуждается в реформах.

В отношении России преобладают чувства недоверия и скептицизма: большинство польской политической элиты считает, что с Россией в её сегодняшнем состоянии невозможно взаимодействовать.

Считается, что нужно создать многоуровневую систему безопасности для защиты от российской политики, определенной как неоколониальная экспансия, вплоть до создания общего газового рынка в рамках ЕС и до присутствия американских войск.

Как относятся поляки и конкретно польская диаспора в США к переменам, произошедшим в американском Белом доме?

Парадокс, но большая часть американских поляков (их около 10 000 000) проголосовала за Дональда Трампа. Одновременно в Польше и среди американских поляков царит сдержанный оптимизм в отношении новой администрации Белого дома.

Для Польши республиканская партия всегда выгоднее, чем демократическая.

Среди некоторых экспертов и политиков заявления Трампа по поводу НАТО и России вызывают панику и дезориентацию. С другой стороны, его президентство рассматривается как шанс для продвижения союзнических отношений между Варшавой и Вашингтоном на качественно новый уровень. Польша выступит перед Трампом в качестве лидера Восточной Европы, ключевого союзника в НАТО, незаменимого союзника в реализации американских интересов в регионе.

Вы считаете возможным выход Беларуси из ЕврАзЭС и ОДКБ в обозримом будущем?

Беларусь ни сегодня, ни завтра не должна выходить из ЕврАзЭС и ОДКБ. Надо иметь в виду, что евразийские структуры большей частью являются фикцией. Москва не готова делиться суверенитетом ни с кем. В результате экономические задачи превращаются в инструменты реализации геополитических целей: с помощью нефти и газа, а также доступа к своему внутреннему рынку Россия нажимает на партнеров, например, по вопросу размещения военных баз. Таким образом, то, что в Москве называется «евразийская интеграция», уже теряет содержание и смысл, приводя к мнению, что Запад, конкретно ЕС, более привлекательная альтернатива.

Справка: Якуб Корейба – польский журналист, политолог, международник. Закончил Институт Международных Отношений Варшавского Университета. Учился в университетах в Лионе (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Киеве (Украина). Докторскую диссертацию защитил в МГИМО на теме: «Проблемы европейской политики в отношениях с Россией и Украиной». Издал и одноименную монографию в России. В МГИМО преподавал «Историю международных отношений».