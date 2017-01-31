Румынский вопрос

Георгий Коларов беседует с политологом Валентином Сегуру о природе антиправительственных выступлений в Бухаресте.

Какая предыстория и суть недавних протестов в центре Бухареста?

11 декабря 2016 г. в Румынии прошли парламентские выборы с довольно невысокой явкой: плюс-минус 40%. Победила Социал-демократическая партия (ПСД), получившая примерно 44,5%. Ей стал нужен младший партнер для образования правящего большинства. В ходе переговоров таковым стала партия Альянс либералов и демократов (АЛДЕ), получившая примерно 5,5%. Но у социал-демократов проблемы с вождями. У бывшего председателя Виктора Понта диссертация оказалась плагиатом. У нынешнего Ливиу Драгня еще хуже: его осудили на четыре года условно за махинации еще во время референдума против президента Траяна Бэсеску.

Каким образом тогда Ливиу Драгня собирался занять пост премьер-министра?

СПД, а фактически лично Ливиу Драгня выдвинул в председатели соратников, которым доверяет, чтобы те не отняли у него власть. Сначала, это была дама татарского происхождения и мусульманского вероисповедания Севил Шайдех. Но ее муж — сирийский гражданин, якобы сотрудничающий с режимом Башара Асада. Эту даму отверг президент Клаус Йоханнис, сам, как известно, по происхождению немец, местный, разумеется. Тогда Ливиу Драгня выдвинул своего более молодого коллегу: Сорина Гриндяну. Президенту пришлось его одобрить.

Однако, Ливиу Драгня все-таки прошел в Палату депутатов.

Непонятно, как далее Ливиу Драгня преодолел аналогичные, хотя и не столь строгие барьеры в Палате депутатов (ПД) и стал председателем ПД как лидер большинства. При этом сопредседатель младшего партнера АЛДЕ Кэлин Попеску-Тэричану, бывший когда-то премьером, был вновь избран председателем Сената. Собственно перед последними выборами 11 декабря 2016 г. он уже был председателем Сената.

И каким образом конкретно дошло до протестов?

Парламентское большинство, после того как выполнило свои предвыборные обещания по повышению минимальных зарплат, пенсий и др., решило заняться своими вождями. Был придуман законопроект по снятию с Ливиу Драгня судимости методом помилования. Но народ, как говорится, не дурак и все понял.

Как следствие, стоило Ливиу Драгня и Сорину Гриндяну вернуться с инаугурации Дональда Трампа в Румынию, как они увидели массовые уличные протесты против таких законопроектов.

К манифестации на определенном участке присоединился даже сам президент Клаус Йоханнис, который в своем сопутствующем выступлении (не на митинге, конечно) метал громы и молнии в адрес ПСД-АЛДЕ, которые, как он говорит, заманили избирателей своими обещаниями, а теперь занялись корыстными интересами и пр. Эта речь была приурочена к отмечаемой в 24 января очередной годовщины так называемого Малого объединения в 1859 г., когда Валахия-Мунтения и Молдова воссоединились в одно государство, названное позже Румыния.

Какова была реакция Ливиу Драгня?

Ливиу Драгня, в свою очередь, обвинил президента в организации очередной «минериады» – массовых протестов шахтеров в начале 90-х гг., приехавших в Бухарест и устроивших там уличное насилие. Президент в ответ пообещал организовать референдум, чтобы народ сам определил, согласен ли он с такими уловками правящего большинства.

В чем состояли обвинения Клауса Йоханниса и оправдания Ливиу Драгня и Сорина Гриндяну по этому казусу?

Президент Клаус Йоханнис осудил срочное постановление правительства по вопросу помилования и изменений в уголовном кодексе, направил в парламент запрос, которым задействует соответствующую статью в Конституции Румынии относительно проведения всенародного референдума о продолжении борьбы с коррупцией. Ливиу Драгня и Сорин Гриндяну сразу же отреагировали, что они тоже за борьбу с коррупцией и отнюдь не против референдума. Но, как известно, дьявол сидит в деталях. Все зависит от того, какой конкретно поставить на голосование вопрос. Об этом, видимо, и должны быть дебаты в парламенте.