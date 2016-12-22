Французский избиратель: между консерватизмом и национализмом

С этой недели французские социалисты и их ближайшие союзники по Прекрасному народному альянсу (ПНА) вступили в решающую стадию организации «гражданских праймериз» для определения кандидата в президенты. О перспективах соцпартии (СП) и левых мы беседуем с одним из лидеров левого крыла партии, членом Национального бюро Жераром Филошем.

Масс-медиа предсказывают жаркую кампанию и даже намекают на возможный раскол.

Я не сомневаюсь в том, что битва предстоит действительно жаркая. Это будет борьба двух направлений в социалистическом движении: того, что ассоциируется с нынешней властью, с курсом Олланда и Вальса, и того, к которому отношусь и я, которое выступает в решительной оппозиции доминирующему сегодня социал-либеральному курсу. Нужно помнить также, что эти праймериз стоит рассматривать и как конфронтацию за курс партии: куда пойдет СП после выборов 2017 г.

Однако лично я отказываюсь говорить о перспективе раскола или запрограммированной смерти СП.

На своем веку я много раз слышал такие предсказания – в период перехода к V Республике, в 1968 г., через десять лет после этого, в 1983 г., в 2002 г., вот сегодня. Это политические спекуляции: СП, несмотря на все кризисы, далеко по своему электоральному потенциалу опережает другие левые партии Франции.

Очевидно, что левым силам в условиях их дифференциации придется столкнуться с серьезнейшей конкуренцией со стороны правых.

В любом случае, когда находишься у власти, оппозиция может представлять угрозу. Это особенно актуально для сегодняшней Франции, население которой отрицательно оценивает пятилетнее правление Олланда. Да, сегодня опросы обещают преимущество кандидату «республиканцев» Франсуа Фийону и председателю Национального фронта Марин Ле Пен. Я не считаю их «дуэт» во втором туре неизбежным, потому что убежден, что было бы трагедией оставить левому избирателю выбор между консерватизмом Фийона и национализмом Ле Пен.

Во Франции более 90% граждан зарабатывают на жизнь самостоятельно, и их не могут не испугать еврофобские фантазии «фронтистов» или декларируемые «республиканцами» идеи об увольнении полумиллиона работников госсектора или замораживании минимальной гарантированной заработной платы.

С какими лозунгами должны социалисты и левые вообще идти на выборы в следующем году?

Надо быть голосом простых людей. В моих глазах это означает, что нужно защищать «чистую» минимальную зарплату в 1800 евро, пенсию с 60 лет, 35-часовую рабочую неделю с перспективой перехода на 32-часовой график без сокращения заработной платы. Одновременно нужно сформулировать условия политического перехода к VI Республике и совершенствованию гражданских прав. На мой взгляд, такая программа могла бы стать условием объединения всех левых сил, способных вырваться из круга поражений и провалов.

Известно, что в недавней американской президентской кампании «российский фактор» играл определенную роль. А во Франции?

Для левых сил, в частности, для СП, нет, хотя можно сказать, что кандидат Жан-Люк Меланшон пытается раскручивать эту тематику на предмет «противостояния военному ражу» в отношении России. Мы, левые в Социалистической партии, не приветствует стратегию давления и санкций в отношении российского государства; тем более, их эффект оказался минимальным и, похоже, все это только укрепляет режим Путина. Нынешний характер отношений между ЕС и Россией не является продуктивным, и он грозит всякими опасностями в будущем. Имеются и ценностные расхождения: почти все левые силы Франции осуждают действия вашей страны вокруг Алеппо, этого города-мученика.

Но именно правые и крайне правые сейчас эксплуатируют российскую карту во Франции, обвиняя Олланда в иммобилизме.

Здесь, однако, я вижу отличия: в моих глазах мадам Ле Пен тяготеет к Кремлю более ментально, идеологически, тогда как господин Фийон – более рационально.

Я очень хорошо помню апрель 2002 г. Тогда мало кто ожидал, что Жоспен не пройдет во второй тур, сегодня, наоборот, непопадание левого кандидата во второй тур президентских выборов объявлено социологами заранее. Для нашего направления в СП борьба за единство левых сил всегда была важнейшим императивом. К сожалению, сегодня мы видим, что ни Жан-Люк Меланшон, ни экологист Яник Жадо не будут участвовать в гражданских праймериз. Прекрасный народный альянс далек от того, чтобы учесть все тенденции французской левой. Но мы далеки от пораженчества и считаем, что еще не все мосты сожжены, хотя ситуация складывается с минимум шестью левыми кандидатами и на фоне проваленного мандата Олланда очень неблагоприятная.

Я добавлю тут, что и ситуация в левом крыле СП несколько странная со стороны: в праймериз предполагают принять участие сразу несколько политиков, располагающихся в левом течении партии!

Согласен. Лично я принял решение участвовать в этой кампании для того, чтобы сделать более реальным выдвижение такого кандидата, который впитает в свою программу наши инициативы и предложения. Вопрос персоналии в данном случае играет не главенствующее значение.

Вот почему я не могу согласиться с мыслью о «взрыве» левого течения. Исторически внутри СП оно является синтетичным и гибким.

К прошлому съезду партии в Пуатье мы объединились в общий коллектив «Слева, чтобы победить», эта сеть существует до сих пор. Но нам еще не удалось одержать победу в СП. Я надеюсь, гражданские праймериз в январе станут шагом в данном направлении.

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Вечером 17 декабря руководство СП и ПНА обнародовало список кандидатов на «гражданских праймериз». Всего речь идет о семи политиках. Ж. Филош подал документы и необходимые подписи 15 декабря, но в итоге не был зарегистрирован. Таким образом, из семи кандидатов к левой тенденции в СП (Франции) можно отнести бывших членов совета министров Бенуа Амона и Арно Монтебура.