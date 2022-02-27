Дайджест новостей на 27 февраля
[В мире]
Таиланд ужесточает правила въезда в страну
6 января все казахские финансовые организации приостановили свою деятельность
Си Цзиньпин предложил Германии активизировать проекты инициативы «Один пояс – один путь»
6 января жители Нур-Султана массово снимали наличные деньги
Началось движение грузовых поездов по маршрут Исламабад-Тегеран-Стамбул
6 января Токаев сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам
В посольстве Китая заявили, что США грубо нарушают правила свободной торговли
6 января в Казахстане продлили школьные каникулы
Великобритания и Австралия подписали соглашение о свободной торговле
6 января аэропорт Алма-Аты приостановил работу
Турция хочет наладить производство своей вакцины от коронавируса в Африке
6 января Организация тюркских государств заявила о готовности оказать поддержку Казахстану
Минкоммерции Китая выразило США протест за расширение санкций в отношении компаний КНР
6 января в Казахстане отменили движение 25 пассажирских поездов
[Внешняя политика]
Ход военной операции на Украине
8 января исполком СНГ поддержал действия властей Казахстана во время беспорядков
Главы «Газпрома» и «Сербиягаза» обсудили поставки газа в Сербию
9 января в МИД России выразили надежд на стабилизацию в Казахстане
Глава МИД Венгрии назвал 2021 год лучшим в истории венгерско-российского сотрудничества
9 января под охрану контингента ОДКБ в Казахстане передали стратегические объекты
В Ереване заявили о возможности сохранить цену на российский газ на 10 лет
9 января из Алма-Аты вылетели первые три самолета с россиянами
На Украине заявили, что не планируют импортировать электроэнергию из России
[Внутренняя политика]
Госдума приняла закон о ликвидации владельцами предприятий экологического ущерба
В Петербурге на поддержку пострадавшего от ограничений бизнеса направят 16 млрд рублей
Путин подписал закон об оценке риска причастности юрлиц к сомнительным платежам
Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактическому уровню инфляции
Мишустин призвал Минздрав заранее прогнозировать потребность в препаратах от ковида
Стандарт «Краснодарский чай» начнет действовать в марте 2022 года
Минпромторг считает нецелесообразным нормативно ограничивать наценки на авто для дилеров
[Экономика]
На Кубани с 2015 года более чем вдвое увеличили площади чайных плантаций
«Газпром» завершил строительство газопровода от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска
Тарифы РЖД на перевозку грузов проиндексируют на 5,8% в 2022 году
Бенгальские огни подорожали за год на 15%
В Кузбассе почти 25 тысяч га брошенных земель вернули в сельхозоборот в 2021 году
Таможенные платежи в России к концу 2021 года превысили допандемийный уровень
Оборот малого и среднего бизнеса в Москве осенью превысил допандемийный уровень
[Протесты]
24 февраля в России на антивоенных акциях задержали более 1,5 тысяч человек
5 января протестующие захватили аэропорт в Алма-Ате
5 января в Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
6 января военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо протестующих в центре Алма-Аты
6 января на площади в Алма-Ате случилась перестрелка
6 января на площади Республики в Алма-Ате вновь собираются протестующие
6 января полиция пресекла попытки строить беспорядки на юге Казахстана
[Пенсии]
Госдума единогласно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6%
Путин призвал проиндексировать военную пенсию так же, как и гражданскую
Жириновский заявил о планах ЛДПР принять законопроект о тринадцатой пенсии
Минимальная пенсия после доплаты в Подмосковье составит 17 тысяч рублей
Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%
[Наука]
Пара пульсаров искривила свет и подтвердила предсказание Эйнштейна
В Италии нашли древнейшее в Европе ритуальное погребение маленькой девочки
Бутылку с посланием 120-летней давности нашли при раскопках Ростова-на-Дону
Российские химики создали антибактериальный компонент для костных имплантов
Минобрнауки рассказало о спасении издательства «Наука» от банкротства
[Культура]
Фабрика «Хохломская роспись» создала серию изделий к 800-летию Нижнего Новгорода
Кабмин выделит 5,5 млрд рублей на поддержку киноиндустрии в 2022 году