Дайджест новостей на 27 февраля

 

Дайджест новостей на 27 февраля

 

[В мире]

 

Таиланд ужесточает правила въезда в страну

 

6 января все казахские финансовые организации приостановили свою деятельность

 

Си Цзиньпин предложил Германии активизировать проекты инициативы «Один пояс – один путь»

 

6 января жители Нур-Султана массово снимали наличные деньги

 

Началось движение грузовых поездов по маршрут Исламабад-Тегеран-Стамбул

 

6 января Токаев сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам

 

В посольстве Китая заявили, что США грубо нарушают правила свободной торговли

 

6 января в Казахстане продлили школьные каникулы

 

Великобритания и Австралия подписали соглашение о свободной торговле

 

6 января аэропорт Алма-Аты приостановил работу

 

Турция хочет наладить производство своей вакцины от коронавируса в Африке

 

6 января Организация тюркских государств заявила о готовности оказать поддержку Казахстану

 

Минкоммерции Китая выразило США протест за расширение санкций в отношении компаний КНР

 

6 января в Казахстане отменили движение 25 пассажирских поездов

 

[Внешняя политика]

 

Ход военной операции на Украине

 

8 января исполком СНГ поддержал действия властей Казахстана во время беспорядков

 

Главы «Газпрома» и «Сербиягаза» обсудили поставки газа в Сербию

 

9 января в МИД России выразили надежд на стабилизацию в Казахстане

 

Глава МИД Венгрии назвал 2021 год лучшим в истории венгерско-российского сотрудничества

 

9 января под охрану контингента ОДКБ в Казахстане передали стратегические объекты

 

В Ереване заявили о возможности сохранить цену на российский газ на 10 лет

 

9 января из Алма-Аты вылетели первые три самолета с россиянами

 

На Украине заявили, что не планируют импортировать электроэнергию из России

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума приняла закон о ликвидации владельцами предприятий экологического ущерба

 

В Петербурге на поддержку пострадавшего от ограничений бизнеса направят 16 млрд рублей

 

Путин подписал закон об оценке риска причастности юрлиц к сомнительным платежам

 

Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактическому уровню инфляции

 

Мишустин призвал Минздрав заранее прогнозировать потребность в препаратах от ковида

 

Стандарт «Краснодарский чай» начнет действовать в марте 2022 года

 

Минпромторг считает нецелесообразным нормативно ограничивать наценки на авто для дилеров

 

[Экономика]

 

На Кубани с 2015 года более чем вдвое увеличили площади чайных плантаций

 

«Газпром» завершил строительство газопровода от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска

 

Тарифы РЖД на перевозку грузов проиндексируют на 5,8% в 2022 году

 

Бенгальские огни подорожали за год на 15%

 

В Кузбассе почти 25 тысяч га брошенных земель вернули в сельхозоборот в 2021 году

 

Таможенные платежи в России к концу 2021 года превысили допандемийный уровень

 

Оборот малого и среднего бизнеса в Москве осенью превысил допандемийный уровень

 

[Протесты]

 

24 февраля в России на антивоенных акциях задержали более 1,5 тысяч человек

 

5 января протестующие захватили аэропорт в Алма-Ате

 

5 января в Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками

 

6 января военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо протестующих в центре Алма-Аты

 

6 января на площади в Алма-Ате случилась перестрелка

 

6 января на площади Республики в Алма-Ате вновь собираются протестующие

 

6 января полиция пресекла попытки строить беспорядки на юге Казахстана

 

[Пенсии]

 

Госдума единогласно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6%

 

Путин призвал проиндексировать военную пенсию так же, как и гражданскую

 

Жириновский заявил о планах ЛДПР принять законопроект о тринадцатой пенсии

 

Минимальная пенсия после доплаты в Подмосковье составит 17 тысяч рублей

 

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%

 

[Наука]

 

Пара пульсаров искривила свет и подтвердила предсказание Эйнштейна

 

В Италии нашли древнейшее в Европе ритуальное погребение маленькой девочки

 

Бутылку с посланием 120-летней давности нашли при раскопках Ростова-на-Дону

 

Российские химики создали антибактериальный компонент для костных имплантов

 

Минобрнауки рассказало о спасении издательства «Наука» от банкротства

 

[Культура]

 

Фабрика «Хохломская роспись» создала серию изделий к 800-летию Нижнего Новгорода

 

Кабмин выделит 5,5 млрд рублей на поддержку киноиндустрии в 2022 году

Рабкор.ру
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27-2-2022 События, , 27
Член РРП арестован на 10 суток за антивоенную агитацию
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