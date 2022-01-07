Заявление Социалистического движения Казахстана о ситуации в стране

В Казахстане сейчас настоящее народное восстание и с самого начала протесты носили социальный и классовый характер, так как повышение в два раза на бирже стоимости сжиженного газа стало лишь последней каплей в переполненную чашу терпения. Ведь выступления начались как раз-таки в Жанаозене по инициативе нефтяников, который и стал своеобразным политическим штабом всего протестного движения.

И показательна динамика этого движения, так как начавшись как социальный протест, он затем стал расширяться, а трудовые коллективы использовали митинги, чтобы выставить уже свои требования повышения заработной платы на 100%, отмены результатов оптимизации, улучшения условий труда и свободы профсоюзной деятельности. В результате уже 3 января вся Мангистауская область была охвачена всеобщей забастовкой, которая перекинулась уже на соседнюю Атыраускую область.

Примечательно, что уже 4 января забастовали нефтяники компании Тенгизшевройл, где участие американских компаний достигает 75 процентов. Именно там в декабре прошлого года было уволено 40 тысяч рабочих и планировалась новая череда сокращений. Их в последующем в течение дня поддержали уже нефтяники Актюбинской и Западно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Более того, вечером того же дня начались забастовки шахтеров компании «АрмелорМиттал Темиртау» в Карагандинской области и медеплавильщиков и горняков из корпорации «Казахмыс», что уже можно расценить как всеобщую забастовку уже во всей добывающей промышленности страны. И тут также были выдвинуты требования повышения заработной платы, снижения пенсионного возраста, право на свои профсоюзы и проведение забастовок.

При этом бессрочные митинги во вторник начались уже в Атырау, Уральске, Актюбинске, Кызыл-Орде, Таразе, Талдыкоргане, Туркестане, Шымкенте, Экибастузе, в городах Алматинской области и в самой Алматы, где перекрытие улиц вылилось уже в ночь с 4 на 5 января в открытое столкновение демонстрантов с полицией, в результате чего был временно захвачен акимат города. Это дало основание Касым-Жомарту Токаеву объявить о введении чрезвычайного положения.

Надо отметить, что в этих выступлениях в Алматы приняли участие уже в основном безработная молодёжь и внутренние мигранты, проживающие в пригородах мегаполиса и работающие на временных или низкооплачиваемых работах. И попытки их успокоить обещаниями, снизив цену на газ до 50-ти тенге, отдельно для Мангистауской области и Алматы уже никого не удовлетворили.

Решение Касым-Жомарта Токаева отправить правительство в отставку, а затем сняв с поста председателя Совета Безопасности Нурсултана Назарбаева также не остановили протесты, так как с 5 января начались массовые митинги протеста уже в тех областных центрах Северного и Восточного Казахстана, где их до этого не было – в Петропавловске, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семипалатинске. При этом в Актюбинске, Талдыкоргане, Шымкенте и Алматы предпринимались попытки взять штурмов здания областных акиматов.

В самом Жанаозене рабочие на своем бессрочном митинг сформулировали новые требования – отставки действующего президента и всех назарбаевских чиновников, восстановление Конституции 1993 года и связанных с ней свобод на создание партий, профсоюзов, освобождение политзаключенных и прекращение репрессий. Тут же был создан Совет аксакалов, который стал неформальным органом власти.

Тем самым всему движению были транслированы требования и лозунги, которые сейчас используются в разных городах и регионах, а борьба получила политическое содержание. На местах также предпринимаются попытки создания комитетов и советов для координации борьбы.

В то же время в Алматы, Актау и Жанаозен были стянуты войска и если в Мангистауской области пока все прошло мирно, и солдаты отказались разгонять манифестантов, то в южной столице начались перестрелки, а в ночь с 5 на 6 января введены спецподразделения, которые начали силовую зачистку аэропорта и кварталов, захваченных восставшими. По разным данным уже имеются десятки погибших со стороны демонстрантов.

В этой ситуации есть опасность силового подавления всех выступлений и забастовок и тут необходимо полностью парализовать страну всеобщей стачкой. Поэтому необходимо срочно формировать единые комитеты действий по территориальному и производственному принципу, чтобы оказать организованное сопротивление военно-полицейскому террору.

В связи с этим необходима и поддержка всего международного рабочего и коммунистического движения, левых объединений с целью организации масштабной кампании в мире.

Социалистическое движение Казахстана требует:

Немедленного прекращения боевых действий против своего народа и вывода войск из городов!

Немедленной отставки всех назарбаевских чиновников, в том числе президента Токаева!

Освобождения всех политзаключенных и задержанных!

Обеспечение права на создание своих профсоюзов, политических партий, на проведение забастовок и собраний!



Легализация деятельности запрещённой Коммунистической партии Казахстана и Социалистического движения Казахстана!

Мы призываем всех рабочих и трудящихся страны осуществить на деле требование расстрелянных нефтяников Жанаозена – национализировать под контролем трудовых коллективов всю добывающую и крупную промышленность страны!

Источник: http://socialismkz.info/?p=26802