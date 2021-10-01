Борис Кагарлицкий арестован

29 сентября Борис Юльевич Кагарлицкий, главный редактор и ведущий канала и сайта «Рабкор», был задержан у Московской высшей школы социальных и политических наук, где он должен был читать лекцию о Марксе. После задержания Бориса Кагарлицкого отвезли в отделение полиции района Аэропорт, где он провел ночь. 30 сентября Савеловский суд Москвы приговорил Бориса Кагарлицкого к аресту на 10 суток.

“Кагарлицкий признан виновным по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2. КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Ему назначен арест на 10 суток”, цитирует ТАСС пресс-службу суда. В качестве доказательства был предъявлен скриншот поста в фейсбуке.

25 сентября на Пушкинской площади в Москве состоялся народный сход по итогам выборов в Государственную Думу, проходивших с 17 по 19 сентября. Это та самая акция, в организации которой обвиняют Бориса Кагарлицкого.

Лилия Светлова