Казахстан: Бастует “АКТАУКРАНТЕХСЕРВИС”

Рабочие выступления в Казахстане продолжаются. Забастовали более 200 работников «Актаукрантехсервис» на месторождении Каламкас, такое же число рабочих на предприятиях в Жетыбае и Жанаозене. Также их поддержали коллеги из Актау.

Рабочие требуют увеличения на 100% заработной платы, улучшения условий труда, подписания коллективного договора и перечисления от заработной платы средств в профсоюз. Сейчас зарплата рабочих составляет 120 тысяч тенге.

В это же время продолжается забастовка более 300 рабочих ТОО «Westoilsoftwar», оказывающие услуги компании «ОйлТранспортКорпорэйшн», где звучат аналогичные требования.