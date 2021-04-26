Как государство будет защищать рабочих от самого себя?

Нарушения на крупных промышленных предприятиях давно стали скорее правилом, нежели исключением. Пользуясь всеобщей пассивностью и повиновением, работодатели игнорируют и отвергают справедливое негодование тех, кому все-таки надоело терпеть, кто встал на путь борьбы за свои права. Как, когда и чего в очередной раз лишили рабочих? В новом видео от профсоюза «Наёмный рабочий» вы узнаете о некоторых подробностях текущего трудового конфликта на птицефабрике «Боровской», принадлежащей Правительству Тюменской области.

https://www.youtube.com/watch?v=TnMBM5DDx7c

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