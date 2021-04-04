Дайджест новостей 4 апреля
[В мире]
Лукашенко призвал военных защитить Белоруссию от подрыва изнутри
Аппарат Пашиняна направил второе ходатайство о назначении лавы Генштаба
Минобороны Турции обвинило Сирию в ударах по Идлибу
[Внешняя политика]
МИД обвинил Украину в провокации против российских дипломатов
МИД Украины ответил на ноту протеста России из-за скандала с плакатами
Кремль обеспокоен повышением напряженности на линии соприкосновения в Донбассе
Дипломаты РФ и ФРГ обсудили взаимодействие двух стран на площадке ООН
Песков назвал великолепным сотрудничество России и Китая во время пандемии
Россия оценила в ООН выводы комиссии по Сирии как предвзятые
[Внутренняя политика]
Путин заявил, что подготовка послания парламенту уже началась
Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию, как ожидается, пройдет в очном режиме
Калининградский губернатор Антон Алиханов планирует переизбираться на второй срок
Министра ЖКХ и энергетики Якутии назначили исполняющим обязанности первого зампредседателя правительства
Песков назвал нежелательным использование образов детей в политической рекламе
ЦИК получил 11 заявок от регионов на проведение онлайн-голосования на выборах в 2021 году
[Экономика]
«Транснефть» выплатила более 6 млрд рублей компенсаций из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба»
Прибыль российского бизнеса рухнула рекордно за 12 лет
Уровень загрузки производства упал ниже 60% впервые за 12 лет
[Общество]
Следственный комитет возбудил уголовное дело против отца сестер Хачатурян
«Важные истории» нашли связь нового замглавы ФСБ с лидерами преступного мира
Ожидаемая продолжительность жизни в России в пандемию снизилась на 2 года
В Петербурге возбудили дело о мошенничестве со средствами дольщиков на сумму 920 млн рублей
[Протесты]
14 марта правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
16 марта укусившему полицейского участнику акции протеста в Гонконге дали 5,5 лет тюрьмы
16 марта протестующие окружали здание правительства в Адене
16 марта протестующие перекрыли проспект в Ереване
17 марта в Белоруссии более 400 человек осудили по делам, связанным с протестами
17 марта протестующие в Ереване перекрыли улицу около правительственных особняков
[Пенсии]
Совет Федерации уточнил порядок начисления пенсии иностранцам
Комитет Госдумы не поддержал законопроект КПРФ о выплатах «детям войны»
[Культура]
Писательницу Улицкую обвинили в плагиате
[Образование]
В России хотят ввести единый оклад для молодых учителей
Студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешили вернуться на учебу в РФ