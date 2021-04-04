Дайджест новостей 4 апреля

 

Дайджест новостей 4 апреля

 

[В мире]

 

Лукашенко призвал военных защитить Белоруссию от подрыва изнутри

 

Аппарат Пашиняна направил второе ходатайство о назначении лавы Генштаба

 

Минобороны Турции обвинило Сирию в ударах по Идлибу

 

[Внешняя политика]

 

МИД обвинил Украину в провокации против российских дипломатов

 

МИД Украины ответил на ноту протеста России из-за скандала с плакатами

 

Кремль обеспокоен повышением напряженности на линии соприкосновения в Донбассе

 

Дипломаты РФ и ФРГ обсудили взаимодействие двух стран на площадке ООН

 

Песков назвал великолепным сотрудничество России и Китая во время пандемии

 

Россия оценила в ООН выводы комиссии по Сирии как предвзятые

 

[Внутренняя политика]

 

Путин заявил, что подготовка послания парламенту уже началась

 

Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию, как ожидается, пройдет в очном режиме

 

Калининградский губернатор Антон Алиханов планирует переизбираться на второй срок

 

Министра ЖКХ и энергетики Якутии назначили исполняющим обязанности первого зампредседателя правительства

 

Песков назвал нежелательным использование образов детей в политической рекламе

 

ЦИК получил 11 заявок от регионов на проведение онлайн-голосования на выборах в 2021 году

 

[Экономика]

 

«Транснефть» выплатила более 6 млрд рублей компенсаций из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба»

 

Прибыль российского бизнеса рухнула рекордно за 12 лет

 

Уровень загрузки производства упал ниже 60% впервые за 12 лет

 

[Общество]

 

Следственный комитет возбудил уголовное дело против отца сестер Хачатурян

 

«Важные истории» нашли связь нового замглавы ФСБ с лидерами преступного мира

 

Ожидаемая продолжительность жизни в России в пандемию снизилась на 2 года

 

В Петербурге возбудили дело о мошенничестве со средствами дольщиков на сумму 920 млн рублей

 

[Протесты]

 

14 марта правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме

 

16 марта укусившему полицейского участнику акции протеста в Гонконге дали 5,5 лет тюрьмы

 

16 марта протестующие окружали здание правительства в Адене

 

16 марта протестующие перекрыли проспект в Ереване

 

17 марта в Белоруссии более 400 человек осудили по делам, связанным с протестами

 

17 марта протестующие в Ереване перекрыли улицу около правительственных особняков

 

[Пенсии]

 

Совет Федерации уточнил порядок начисления пенсии иностранцам

 

Комитет Госдумы не поддержал законопроект КПРФ о выплатах «детям войны»

 

[Культура]

 

Писательницу Улицкую обвинили в плагиате

 

[Образование]

 

В России хотят ввести единый оклад для молодых учителей

 

Студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешили вернуться на учебу в РФ

 

Рабкор.ру
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4-4-2021 События, , 1
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