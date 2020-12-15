Хроники коронавируса 35

После небольшого перерыва «Рабкор» продолжает информировать читателей о пандемии коронавруса в России и в мире. За последние две недели в Турции, Польше и Иране общее количество случаев заражения превысило миллион. На Британских Виргинских островах вновь выявили коронавирус, там началась уже третья волна. Впрочем, на островах Сен-Пьер и Микелон и в Республике Вануату вспышка болезни прошла. Также за прошедшие две недели во многих странах, где раньше эпидемия шла на спад, ситуация успела ухудшиться. Из списка стран, где эпидемия отступает (см. Приложение) выбыли: Южная Корея, Нигер, Объединенные Арабские Эмираты, Сьерра Леоне, Панама, остров Джерси и Буркина-Фасо. В Ираке и Словении эпидемия пошла на спад.

Россия продолжает оставаться на четвертом месте в мире по общему числу случаев заражения и на десятом месте в мире по общему числу летальных исходов. Однако, согласно данным официальной статистики, наметилась тенденция к улучшению ситуации. Дело в том, что 6 декабря наблюдалось наибольшее число новых случаев с начала пандемии (29 036 случаев), уже неделю этот атирекорд не побит.

Центром распространения инфекции продолжает оставаться Москва. В столице максимальное число новых случаев наблюдалось 5 декабря (7 993 случая), с тех пор вот уже неделю количество новых случаев уменьшается. Максимальное количество выздоровевших пришлось на 4 декабря (6891 человек). Общее число болеющих в Москве на сегодняшний день – 152 720 человек, что больше чем, две недели назад. Второе место по числу новых случаев удерживает Санкт-Петербург. В этом городе в последние две недели заболевает ежедневно примерно 3 750 человек в день. Очень маленький разброс данных позволяет предположить, что учет новых случаев в культурной столице ведется недобросовестно. Если это предположение верно, то можно ожидать резкого роста заболеваемости в этом городе. Максимальное число случаев выздоровления за последние две недели наблюдалось 5 декабря (3 117 случаев). Третье место по числу новых случаев удерживает Московская область. В этом регионе число заболевших увеличивалось день ото дня. Если 30 ноября было 1 064 случая, то 14 декабря уже 1484. Максимальное число выздоровевших наблюдалось 4 декабря и составило 1120 человек. Всего болеющих в Московской области 35 578 человек.

В Иркутской области в последние две недели количество новых случаев незначительно колебалось. Сначала увеличилось до 280 4 декабря, затем упало до 261 случая 8 декабря и опять увеличилось до 283 случаев 12 декабря. Максимальное количество выздоровевших пришлось в области на 8 декабря и составило 56 человек. Всего в области болеет 3528 человек, это больше, чем две недели назад. В Хабаровском крае также наблюдались незначительные колебания новых случаев. Повышение до 341 случая 5 декабря, затем спад до 334 случаев 8 декабря и снова рост 342 случаев 11 декабря. Максимальное число новых случаев осенью наблюдалось 26 ноября и составило 344 случая. То есть в декабре наблюдается даже незначительное снижение числа новых случаев. Максимальное количество выздоровевших наблюдалось в крае 7 декабря и составило 50 случая. Общее количество болеющих в крае – 5788 человек, что меньше, чем две недели назад.

Лилия Светлова.

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Новая Зеландия, Таиланд, Куба, Сингапур, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Гвинея, Джибути, Афганистан, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Гана, Камерун, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Французская Гвиана, Габон, Мавритания, Южный Судан, Бенин, Либерия, Египет, Оман, Центрально-Африканская Республика, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Нигерия, Венесуэла, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Вьетнам, Перу, Колумбия, Сенегал, Гамбия, Сан Марино, Намибия, Суринам, Руанда, Мальдивские острова, Конго, Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен, Аруба, Бахрейн, Мозамбик, Гайана, Синт-Мартен, Израиль, Никарагуа, Мьянма, Кабо-Верде, Ботсвана, Багамские острова, Аргентина, Непал, Исландия, острова Теркс и Кайкос, Тунис, Эфиопия, Андорра, Лихтенштейн, Гибралтар, Ирак, Словения.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Макао (46), Монтсеррат (12), Сен-Пьер и Микелон (14), Вануату (1).

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия, Турция, Польша, Иран.