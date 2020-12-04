В Индии продолжается всеобщая забастовка

В Индии с 26 ноября продолжается организованная профсоюзами общенациональная забастовка: в общей сложности в ней принимают участие около 250 миллионов человек.

Основная масса участников акций — индийские фермеры, которые выражают протест против принятых в сентябре аграрных законов, призванных “либерализовать” рынок сельхозпродукции. Опасение крестьян вызывает то, что сворачивается система госзакупок, которая сейчас гарантирует приемлемый уровень закупочных цен и позволяет ограничивать произвол скупщиков. Среди участников также профсоюз рикш.

В течение уже шести дней бастующие фермеры из разных регионов Индии стекаются в Дели — столицу страны, чтобы добиться отмены антинародных законов. 29 ноября они заявили о решимости перекрыть все основные въезды в столицу Индии.