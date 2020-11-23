Хроники коронавируса 33

«Рабкор» продолжает информировать читателей о пандемии коронавируса в России и мире. На этой неделе к эпидемии присоединилась новая страна – Самоа. Таким образом, болезнь продолжает распространяется в Океании, где ее раньше не было. За неделю ухудшилась ситуация в Японии, а в Аргентине, Непале, Исландии и на островах Теркс и Кайкос болезнь начала отступать. К странам, где эпидемия прошла также на этой неделе добавились острова Сент-Китс и Невис.

В России по данным официальной статистики ситуация продолжает ухудшаться. Наша страна занимает пятое место по общему числу случаев заражения. Об ухудшении ситуации также говорит тот факт, что Россия поднялась с тринадцатого места в мире до одиннадцатого по общему числу летальных исходов, обогнав Перу и Колумбию.

Москва остается самым большим центром распространения инфекции. Минимальное число новых случаев в столице пришлось на среду и составило 4174, максимальное количество новых случаев наблюдалось в субботу – 7198. Это максимальное число заболевших в день за все время наблюдений. Максимальное число выздоровлений в столице тоже пришлось на субботу и составило 6080 человек. Общее число болеющих в Москве составляет 139828 человек. В Санкт-Петербурге, который удерживает второе место по числу новых случаев заражения, заболеваемость продолжает нарастать с 2039 случаев в понедельник до 2668 случаев в воскресенье. Максимальное число выздоровевших наблюдалось тоже в воскресенье и составило 1335 человек. Третье место по числу новых случаев осталось за Московской областью, где тоже заражается с каждым днем все больше людей. Если в понедельник заразилось 810 человек, то в воскресенье уже 949. Максимальное число выздоровевших составило 571 человек и пришлось на воскресенье. В Санкт-Петербурге и Московской области наблюдается явный рост числа больных.

В Иркутской области наблюдается небольшой рост числа новых случаев с 254 в понедельник до 269 в субботу. Максимальное число выздоровевших пришлось на субботу и составило 473 человека. Общее количество больных в области составляет 2735 человек, что меньше, чем на прошлой неделе. В Хабаровском крае тоже наблюдается рост числа новых случаев с 269 в понедельник до 310 в воскресенье. Максимальное число выздоровевших за день пришлось на четверг и составило 562 человека. Общее число болеющих в крае составляет 7193 человека, что больше чем на прошлой неделе.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, Таиланд, Турция, Куба, Нигер, Сингапур, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Гана, Камерун, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Французская Гвиана, Габон, Мавритания, Южный Судан, Бенин, Либерия, Египет, Оман, Центрально-Африканская Республика, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Нигерия, Венесуэла, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Вьетнам, Перу, Колумбия, Сенегал, Гамбия, Сан Марино, Намибия, Суринам, Руанда, Мальдивские острова, Конго, Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен, Аруба, Панама, Бахрейн, Мозамбик, Гайана, Палестина, Джерси, Синт-Мартен, Израиль, Ямайка, Индонезия, Никарагуа, Буркина-Фасо, Мьянма, Кабо-Верде, Ботсвана, Багамские острова, Аргентина, Непал, Исландия, острова Теркс и Кайкос.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Макао (46), Монтсеррат (12), острова Сент-Китс и Невис (19).

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика.