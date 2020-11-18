Репрессии против левых в Белоруссии

12 ноября был задержан белорусский левый активист Николай Дедок. Он занимался антикапиталистической агитацией во время протестов, выступал за революционную рабочую альтернативу. Последние 3 месяца он находился на нелегальном положении, не желая покинуть Родину из-за несовместимой с жизнью храбрости. Его арестовали и пытали, требуя пароли от гаджетов и имена других революционеров. Силовики также завладели его тг-каналом, где выложили видео с ослабевшим от пыток Николаем. Он до сих пор задержан, и находится в печально знаменитом Окрестине, Возможно по-прежнему подвергается пыткам, а на канале, который силовики угнали у него, выкладывают глумливые посты.

Недавно в Беларуси были задержаны четверо партизан-леворадикалов. Им грозит смертная казнь. Также были задержаны и подвергнуты пыткам двое анархистов, избивали и задерживали марксистов Павла Катаржевского, Павла Гарбузова, Евгения Писарчика, Виктора Бурого, Чеслава Гузовского, Янину Гузовскую, Николая Стешица.